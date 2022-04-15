Visiology представила новые тарифы для миграции с других BI-платформ

Разработчик решений для бизнес-аналитики компания Visiology объявила о расширении лицензионной политики и введении новых тарифных планов для клиентов, осуществляющих переход с других BI-платформ. Новые виды лицензий снижают стоимость работы с решениями для бизнес-аналитики вплоть до 2950 руб. в месяц на одного сотрудника (при подписке на год) и открывают возможность приобретения подписки на малое количество пользователей. Новый подход к лицензированию позволит удовлетворить изменившиеся в 2022 г. запросы работающих в России компаний.

BI-платформа Visiology представляет собой зрелое решение для сбора данных, их обработки и визуализации. В состав платформы входят собственная система обработки транзакций Viqube, инструмент сборки отчетности Smartforms и виртуальный аналитик Vitalk. В качестве инструмента для извлечения данных вместе с Visiology BI можно использовать любое решение класса ETL, в том числе полностью интегрированный с платформой бесплатный open-source ETL инструмент Vixtract.

«Мы понимаем, что в случае перехода с другой BI-платформы наши клиенты несут, по сути, двойные затраты, так как на время миграции наработок, обучения специалистов должны оплачивать две лицензии. Поэтому мы решили пойти навстречу таким клиентам и предоставить тем, кто уже использует другую BI платформу, новые выгодные варианты лицензирования, как в формате подписки, так и для установки на собственных серверных мощностях», — сказал Иван Вахмянин, CEO и сооснователь компании Visiology.

В результате заказчикам были предложены новые форматы лицензирования с различными уровнями поддержки и количеством пользователей. Так, для серверных инсталляций было снижено количество пользователей до 50 по лицензии «Серверная старт» со значительным снижением стоимости. Для заказчиков сервиса по подписке была представлена обновленная лицензия «Оптимальная», которая теперь позволяет приобрести годовую подписку для команд от 10 до 50 пользователей по цене 35 тыс. руб. в год. При этом каждый пользователь получает полную функциональность BI: может создавать дашборды и отчеты, просматривать их, настраивать модель данных и загрузку. Кроме этого в пакет изначально входит 5 лицензий Smart Forms для автоматизации сбора данных. Подписку удалось сделать доступнее за счет того, что для «Оптимальной» лицензии доступна только базовая поддержка — обновления и ответы на вопросы поступают через e-mail или пользовательский портал со сроком реакции до 3 рабочих дней.

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Для тех клиентов, которым нужна оперативная техническая поддержка, была разработана лицензия «Оптимальная+», аналогичная обладателям «Серверной» лицензии. В ее состав входят оперативное реагирование в Telegram-чатах, а также возможность удаленного подключения технического консультанта при необходимости.

Новая лицензионная политика позволяет компании удовлетворить спрос на российскую BI-платформу за счет более гибкого подхода к предоставлению поддержки и широкого диапазона количества пользователей.