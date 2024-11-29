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Visiology ViQube СУБД
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 15
Visiology и организации, системы, технологии, персоны:
|Biocodex - Биокодекс 12 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
|МКБ - Московский кредитный банк 659 1
|Спортмастер - Sportmaster 203 1
|Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 254 1
|Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
|Capital Group 85 1
|Вахмянин Иван 35 10
|Никитин Алексей 38 3
|Аверина Мария 24 1
|Некрасова Татьяна 4 1
|Чепакин Андрей 27 1
|Давыдкина Мария 2 1
|Соколов Павел 15 1
|Бычков Николай 11 1
|Люкманов Степан 3 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Позняков Дмитрий 4 1
|Соловей Юлия 1 1
|Чернецова Ольга 1 1
|Хинку Владислав 3 1
|Садовенко Илья 65 1
|Ковалева Ирина 5 1
|Холинов Андрей 18 1
|Лебедев Владимир 94 1
|Новикова Елена 107 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Чаплинская Светлана 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.