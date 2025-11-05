Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шешмаойл УК Шешмаойл НК
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Шешмаойл УК и организации, системы, технологии, персоны:
|Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 17 1
|Visiology ИАС BI-платформа 39 1
|ЭОС Дело-web 209 1
|Нечаев Иван 60 1
|Якупов Марат 1 1
|Азизов Ирек 9 1
|Вахмянин Иван 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397656, в очереди разбора - 732415.
Создано именных указателей - 185249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.