Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Татарстан
Альметьевск
Публикаций - 66, упоминаний - 85
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шакиров Марат 17 4
|Митенков Алексей 16 3
|Иванов Михаил 65 3
|Гусев Андрей 10 1
|Песошин Алексей 1 1
|Золотарев Андрей 5 1
|Федорова Олеся 60 1
|Нурутдинов Айрат 3 1
|Абдулнасыров Айнур 7 1
|Кухаренко Артём 11 1
|Косолапов Артём 5 1
|Юрин Дмитрий 6 1
|Могилин Артём 5 1
|Баландюк Сергей 3 1
|Грибанов Юрий 24 1
|Поповский Александр 86 1
|Куликов Алексей 5 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Меденцев Константин 3 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Григорьев Александр 19 1
|Иванченко Павел 6 1
|Кирдяшов Федор 14 1
|Бар-Бирюкова Мария 62 1
|Шайхутдинов Роман 107 1
|Свердлов Денис 163 1
|Минниханов Рустам 93 1
|Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 1
|Кучугин Илья 41 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Корня Алексей 73 1
|Иванов Олег 124 1
|Парфентьев Алексей 34 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
|РИА Новости 699 1
|Юность - радиостанция 20 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 100 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 12 4
|CNews Analytics 2304 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 513 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858287, в очереди разбора - 761466.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858287, в очереди разбора - 761466.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru