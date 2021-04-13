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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ПФО
Татарстан
Альметьевск

Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск


13.04.2021 В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux 2
29.12.2020 Банк «Зенит»: число онлайн-платежей за коммунальные услуги увеличилось в 80 раз 1
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
27.07.2020 «Диасофт» автоматизировал хоздеятельность банковской группы «Зенит» 1
04.12.2019 «Таттелеком» установит до конца 2020 года более 200 новых базовых станций 1
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 1
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
08.04.2019 Алгоритм распознавания лиц Ntechlab в лидерах конкурса Национального института стандартов и технологий США 1
25.12.2018 «Большая четверка» создаст в России единого оператора 5G 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 1
23.11.2018 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц поймала грабителя, объявленного в розыск 1
22.11.2018 Система распознавания лиц помогла задержать опасного преступника в Кемерово 1
12.10.2018 «Мегафон» вступил в борьбу за звание первого оператора «интернета вещей» в России, выпустив спецтариф для IoT 1
10.09.2018 МТС построила федеральную сеть NB-IoT для интернета вещей 1
06.06.2018 Россияне выпустили коробочную версию «лучшей в мире» системы распознавания лиц 1
25.04.2018 МТС и Ericsson открыли исследовательский центр в Татарстане 1
02.04.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане сверхскоростной интернет LTE Advanced 1
30.03.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане высокоскоростной интернет LTE-Advanced 1
08.02.2018 Технологию распознавания лиц NtechLab внедрят в «умных городах» Татарстана 5
22.12.2016 В Татарстане за 2016 год объем трафика в сети 4G увеличился в 3,5 раза 1
09.06.2016 МТС запустила в Татарстане LTE-1800 1
30.05.2016 Венчурный ИТ-фонд российского школьника привлек нового инвестора 2
11.04.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» доступен в отделениях банка «Девон-Кредит» 1
06.04.2016 «МайТэк» автоматизировала ключевые бизнес-процессы «Ойлэкт» на базе Directum 1
19.01.2016 «Корус Консалтинг» создал CRM-систему в сети строительных магазинов «Стройландия» 1
08.09.2015 МТС охватила сетью 4G более половины жителей Татарстана 1
11.08.2015 Казанский университет сделал ставку на IBM 1
09.06.2015 Оплатить проезд в общественном транспорте ученики Нижнекамска теперь могут картой школьника 1
26.02.2015 МТС расширила покрытие сети в Татарстане 1
20.01.2015 «Техносерв» провел комплексный аудит ЦОДов «Объединенной металлургической компании» 1
15.01.2015 «Татфондбанк» внедрил решение для управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2012 1
21.05.2014 «Ростелеком» создаст VPN для «Объединенной металлургической компании» 1
27.01.2014 «Эссен-Логистик» перешел на электронный архив «Этлас» 1
19.12.2013 Все функции эникея — в одни руки: уникальный проект в Русфинанс Банке 1
18.12.2013 Уровень проникновения услуг ШПД в Татарстане достиг 71% 1
11.12.2013 GMCS помогла заводу «Алнас» оптимизировать управление производством 1
13.11.2013 «Татнефть-АЗС Центр» внедрил мобильное приложение iSelf для СЭД «Дело» 1
02.10.2013 МТС начала продажи фиксированных услуг связи в салонах своей розничной сети в Татарстане 1
17.07.2013 Число пунктов обслуживания сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Татарстане достигло 800 1

Публикаций - 66, упоминаний - 85

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 10
ЭОС - Электронные офисные системы 1094 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 6
NtechLab - НтехЛаб 80 5
Ericsson 981 4
Таттелеком 119 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 3
4295 3
Microsoft Corporation 13274 3
Золотая Корона 293 3
Softline - Софтлайн 1564 2
3DiVi - Тридиви 10 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 2
TongYi Transportation Technology 6 2
Dermalog 6 2
Samtech InfoNet 6 2
Google LLC 8263 2
Good Line - Е-Лайт-Телеком 4 2
Rank One Computing 6 2
Vocord - Вокорд 117 2
VCognition 6 2
Neurotechnology 6 2
Huawei 2828 2
Ростех - Ростехнологии 2239 2
Yandex - Яндекс 4236 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 423 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 1
Этлас-Софт 78 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Основа Телеком 55 1
Infor 163 1
Стэп лоджик - Step Logic 106 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 32 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 238 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1042 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 1
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 11 1
ТТК НН - Нижний Новгород 7 1
Татнефть 126 9
Банк Зенит 141 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 264 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 3
Татнефть Танеко НПЗ 13 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 98 3
Татфондбанк 70 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 128 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Русфинанс Банк 35 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
DuPont 15 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Нижнекамскнефтехим 16 1
BNP Paribas 39 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 70 1
ТНК-ВР Холдинг 182 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 32 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Ак Барс Банк 174 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 155 1
McDonald’s - Макдоналдс 97 1
Почта России ПАО 1655 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1468 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 193 1
Яндекс.Еда 93 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 64 4
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 450 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 301 2
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 57 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 376 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1097 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1056 1
Правительство Москвы 699 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Парк Зарядье 14 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1521 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1759 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 10
3G - Стандарт мобильной связи 4037 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1744 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1146 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3367 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 3
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 187 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 742 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 2
Безопасный город 355 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 518 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 408 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 515 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 510 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 93 1
ИТ-аутсорсинг 721 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 202 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 220 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1406 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 124 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 976 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1921 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6173 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1318 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2271 1
ЭОС Дело СЭД 713 6
NtechLab FindFace Security 11 4
ЭОС Дело-web 141 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 169 2
NtechLab FindFace 26 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 846 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Google FaceNet 5 2
Directum Jazz 25 1
Microsoft Windows Server 2008 211 1
Ericsson Massive IoT - массовый интернет вещей 4 1
LinguaLeo 23 1
Ericsson IoT Accelerator 3 1
Microsoft SharePoint 2007 64 1
Infor ERP LN 33 1
Яндекс Go 50 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 41 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
ЭОС Архивное дело 99 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
ЭЛАР Саперион 22 1
МТС SIM-карты 35 1
МТС 3G-сеть 87 1
IBM Storwize 16 1
Directum iDecide Documents for iPad 5 1
Diasoft Master Balance 3 1
HTC U - серия смартфонов 26 1
Google Android 10774 1
Apple iOS 5751 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1162 1
Microsoft SQL Server 860 1
Nokia 9 PureView - Смартфон 89 1
Speedtest by Ookla 32 1
ASUS Zenfone - Смартфон 31 1
Microsoft Dynamics CRM 444 1
Oracle Hyperion Planning 93 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Apple iPad 3263 1
Шакиров Марат 17 4
Митенков Алексей 16 3
Иванов Михаил 65 3
Гусев Андрей 10 1
Песошин Алексей 1 1
Золотарев Андрей 5 1
Федорова Олеся 60 1
Нурутдинов Айрат 3 1
Абдулнасыров Айнур 7 1
Кухаренко Артём 11 1
Косолапов Артём 5 1
Юрин Дмитрий 6 1
Могилин Артём 5 1
Баландюк Сергей 3 1
Грибанов Юрий 24 1
Поповский Александр 86 1
Куликов Алексей 5 1
Чимиричкина Мария 30 1
Кузьменко Валерия 58 1
Меденцев Константин 3 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Григорьев Александр 19 1
Иванченко Павел 6 1
Кирдяшов Федор 14 1
Бар-Бирюкова Мария 62 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Свердлов Денис 163 1
Минниханов Рустам 93 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 1
Кучугин Илья 41 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Хайруллин Айрат 39 1
Корня Алексей 73 1
Иванов Олег 124 1
Парфентьев Алексей 34 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1742 40
Россия - ПФО - Казань 1634 34
Россия - Российская федерация - РФ 63740 30
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 227 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 27
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 49 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 15
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 292 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 869 6
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 331 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1249 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 5
Россия - Зеленодольск 11 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 5
Россия - СФО - Новосибирск 2230 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8979 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 376 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 768 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 499 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 345 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 933 4
Россия - Арск 5 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 779 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 337 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 172 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6606 3
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 288 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 392 3
Украина - Киев 591 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 695 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 979 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 705 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 210 3
Европа 4351 2
Россия - СФО - Кемеровская область 533 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 706 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4339 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 476 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 89 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2363 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1221 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
Стратегия 2030 Татарстана - Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года 1 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
РИА Новости 699 1
Юность - радиостанция 20 1
Стрим-ТВ - телекомпания 100 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 12 4
CNews Analytics 2304 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 513 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 136 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 143 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 44 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 714 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 179 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
ТГУ - Томский государственный университет 74 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 336 5
WIDER Pedestrian Challenge 3 2
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858287, в очереди разбора - 761466.
Создано именных указателей - 46783.
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