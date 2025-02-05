Россия ПФО Татарстан Лаишевский район Лаишево
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Минниханов Рустам 118 11
|Дьячков Виктор 36 8
|Русинов Михаил 38 8
|Хайруллин Айрат 104 4
|Шайхутдинов Роман 113 4
|Шакиров Марат 61 4
|Путин Владимир 3181 2
|Степанов Евгений 29 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Волин Алексей 120 1
|Носов Игорь 14 1
|Кузнецов Дмитрий 67 1
|Петруца Роман 14 1
|Шпак Василий 224 1
|Тормасов Александр 9 1
|Соколов Андрей 17 1
|Афанасьев Михаил 13 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Нурутдинов Айрат 9 1
|Скляр Геннадий 32 1
|Заренин Андрей 47 1
|Гарифуллин Раиф 4 1
|Шакиров Шамиль 21 1
|Фазылзянов Фарит 30 1
|Романченко Андрей 20 1
|Абдулганиев Фарид 2 1
|Третьяков Вадим 1 1
|Якимов Владимир 2 1
|Лихачёв Виталий 1 1
|Алеева Лилия 1 1
|Теребиленко Борис 2 1
|Шагиахметов Мидхат 3 1
|Николаев Андриян 1 1
|Вельдер Илья 2 1
|Балмышева Татьяна 1 1
|Кабанов Марат 37 1
|Зиатдинов Марат 1 1
|Шацкий Александр 1 1
|Державин Гавриил 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3210 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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