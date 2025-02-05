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Россия ПФО Татарстан Лаишевский район Лаишево

Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево


05.02.2025 Татарстанцы стали чаще выезжать за город 1
10.12.2024 «Летай» укрепил сети 4G на родине Державина, ж/д станции и в жилых комплексах 1
13.11.2024 Около 5 тыс. абонентов «Летай» уехали из Казани на время саммита БРИКС 1
12.11.2024 В России будет запущен выпуск текстолитовых плат в партнерстве с китайцами 1
09.08.2024 «Летай» расширил покрытие сети на трассе М-12 1
13.06.2024 В Татарстане подготовили объекты связи к жаркой погоде 1
13.06.2024 «Летай» расширил LTE-сети в преддверии летнего сезона 1
31.05.2024 Гостям Татарстана стал доступен бесплатный аудиогид МТС «Казань-Болгар» на татарском языке 2
17.05.2024 Жители Верхнеуслонского района стали самыми активными интернет-пользователями в Татарстане 2
15.05.2024 Теперь телефоны держат заряд дольше: «Летай» оптимизировал сети 1
22.04.2024 Оператор «Летай» («Таттелеком») ускорил интернет еще в 13 населенных пунктах Татарстана 1
06.03.2024 На юго-востоке Татарстана ускорили мобильный интернет 1
21.02.2024 В селах Арского района Татарстана увеличили территорию покрытия 4G 1
06.02.2024 На М-12 в Татарстане запустили мобильную связь и интернет 2
29.01.2024 «Белые пятна» сотовой связи «Летай» сократились еще в 200 населенных пунктах Татарстана 1
13.12.2023 «Летай» помогает абонентам во время учебы, шопинга и путешествий 1
13.11.2023 В Татарстане при поддержке ФРП запустили новый завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники 1
09.08.2023 В коттеджных поселках двух районов Татарстана улучшили мобильную связь 2
27.07.2023 Оператор «Летай» построил и модернизировал 23 базовые станции в 18 населенных пунктах Татарстана 1
12.07.2023 МТС оцифровала автомобильный маршрут к туристической жемчужине Татарстана 2
04.07.2023 В чувашском селе Татарстана ускорили интернет в преддверии национального праздника 1
15.12.2022 В селах Татарстана ускорили интернет к новогодним праздникам 1
09.11.2022 МТС закрыла белые пятна еще в 22 деревнях и поселках Татарстана 2
04.10.2022 Дан старт строительству завода ICL с объемом производства до 1 млн изделий в год 2
17.05.2022 ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 1
17.05.2022 ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 1
16.05.2022 В России развернут производство материнских плат, вложив 2 миллиарда 1
16.12.2021 «ICL Техно» объявила о выпуске моноблока на базе российского процессора Baikal 2
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
24.05.2017 142 вакансии открыто на новом сайте группы компаний ICL 1
09.06.2016 МТС запустила в Татарстане LTE-1800 1
06.11.2014 Проект "Тифлофлешплееры" - окно в мир информации для слабовидящих детей 1
04.03.2014 Создан наблюдательный совет особой экономической зоны «Иннополис» 2
25.06.2013 В Казани запущен в эфир пакет программ «РТРС-2» 1
23.05.2013 Объем реализации ICL-КПО ВС вырос в 2012 г. на 13% 1
07.05.2013 В России появился ИТ-поселок 1
10.04.2013 В Татарстане запущен крупный завод по выпуску компьютеров 1
09.04.2013 Под Казанью заработал завод ICL-КПО ВС по производству вычислительной техники 1
05.04.2013 Цифровое телевещание запущено еще в 9 муниципальных районах Татарстана 1
01.03.2013 МТС обеспечила мобильным интернетом более 150 тыс. жителей отдаленных районов Татарстана 3

Публикаций - 47, упоминаний - 58

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК 382 12
СИНХ - Таттелеком 203 10
МегаФон 8883 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 6
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 6
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 376 3
Intel Corporation 12206 3
Fujitsu 2041 3
AMD - Advanced Micro Devices 4236 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
Yandex - Яндекс 7374 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1899 1
Ростелеком 9718 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
БАРС Груп 545 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 900 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1014 1
Рикор Холдинг - Rikor 124 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Fujitsu Russia - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз - Фуджитсу Сименс Компьютерс 19 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Fujitsu Professional Services 26 1
ИнфоИнжиниринг НПФ 28 1
Радиотелеком 1 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Ак Барс Банк 272 1
BP - British Petroleum 182 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 86 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 4
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2850 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 441 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 359 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 18
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 3
Мобильные системы 115 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Рен ТВ - телеканал 69 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 70 1
Россия К - телеканал 28 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
Россия Культура - телеканал 10 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3210 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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