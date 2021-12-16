«ICL Техно» объявила о выпуске моноблока на базе российского процессора Baikal

Российский производитель вычислительной техники «ICL Техно» приступил к производству моноблоков и собственной разработки, построенных на отечественном процессоре Baikal-M. Приобрести компьютеры смогут только корпоративные клиенты. Каждый ПК рассчитан на использование совместно с российским программным обеспечением.

Моноблок SafeRAY создавался в первую очередь для организации рабочего места: потенциальными потребителями линейки ПК на Baikal станут органы государственной, региональной и муниципальной власти, стратегические отрасли промышленности, в том числе предприятия энергетики, банковского сектора и других, в которых предъявляются особые требования к защите ИТ-систем.

Безрамочный и тихий, моноблок имеет диагональ 23,8 дюйма и отображает 1920х1080 точек. Модель оснащена IPS-матрицей с разрешением Full HD и большими углами обзора (до 178 градусов).

Каждый моноблок укомплектован процессором Baikal-M (8 ядер, 1,5 ГГц), оперативной памятью DDR4 объемом до 64 ГБ. Это процессор с низким энергопотреблением и большим вычислительным ресурсом семейства Baikal от российской компании «Байкал электроникс». Он подходит для систем с повышенными требованиями к безопасности и совместим с отечественным ПО на базе Linux. Аппаратных возможностей продукта ICL Техно будет достаточно для решения стандартных офисных задач. Устройства поддерживают установку операционных систем «Альт», Astra Linux и «Ред ОС».

SafeRAY

В ближайших планах компании на 2022 г. производство серверов на базе Baikal-S - 48-ядерного процессора на архитектуре Armv8, с поддержкой аппаратной виртуализации и 80-ю линиями PCIe Gen4, которые также совместимы с отечественными ОС. Этот современный высокопроизводительный процессор предназначен для серверов, СХД и суперкомпьютерных систем.

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«Ключевой стратегией развития “ICL Техно” на ближайшие годы является импортозамещение и разработка собственного, отечественного продукта. С выпуском моноблока на базе Baikal компания предлагает рынку конкурентный продукт, внося существенный вклад в импортозамещение вычислительной техники, тем более что с 2023 г. вступают в силу требования об обязательности использования отечественного процессора в рабочих станциях государственного сектора», – сказал представитель компании.

«ICL Техно» (ООО «АйСиЭл Техно») — российский производитель вычислительной техники группы компаний ICL. Входит в особую экономическую зону «Иннополис» в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан, предназначенную для технико-внедренческой деятельности компаний-резидентов по выпуску инновационной продукции. «ICL Техно» – это завод, чьи производственные мощности рассчитаны на 300 тыс. изделий в год. Под брендом ICL он выпускает настольные и мобильные системы, серверы, системы хранения данных, интерактивные панели, инфоматы, а также отраслевые решения для сферы образования, здравоохранения и ритейл, в соответствии с российским стандартом качества ГОСТ РВ и международным стандартом ISO 9001:2015. «ICL Техно» разрабатывает решения как для государственного сектора, так и для промышленных и торговых предприятий. Главные приоритеты – ориентированность на конечного пользователя и применение в продуктах передовых ИТ-технологий, с фокусировкой на импортозамещении.

Компания «Байкал электроникс» специализируется на проектировании интегральных микросхем и систем на кристалле на базе архитектур ARM и MIPS. Разработки предназначены для энергоэффективных компьютерных и промышленных систем с разным уровнем производительности и функциональности, используемых на российском и международном рынках. Процессоры Baikal производятся фабрикой TSMC — крупнейшим в мире производителем микроэлектронных компонентов.