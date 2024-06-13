Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«Летай» расширил LTE-сети в преддверии летнего сезона

К началу лета 2024 г. «Летай» расширил полосы пропускания LTE на 10 базовых станциях (БС). Благодаря этому скорость передачи данных увеличилась в два раза и более для жителей Арского, Атнинского, Балтасинского, Высокогорского, Кукморского, Лаишевского и Тетюшского районов. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

География технических работ охватывает почти всю республику: за май в 17 населенных пунктах Татарстана построили и модернизировали 19 БС. Загородный отдых стал комфортнее как для дачников, так и школьников на каникулах.

К примеру, в результате строительства площадки ускорился мобильный интернет в райцентре Высокогорского района. А на территории ежегодно принимающего за сезон порядка 800 детей лагеря «Ландыш» в Лениногорском районе появилась связь по стандарту GSM. За первую декаду июня там собрали 8 тыс. минут голосового трафика. Несмотря на то, что местность была белым пятном на карте радиопокрытия, «Летай» первым предоставил канал коммуникации.

Как крупной компании мигрировать с зарубежной CRM за 4 месяца: опыт «Волга-Днепр»
Импортонезависимость

В столице республики возвели вторую БС в жилом массиве Петровский, где пакетный трафик с конца мая прирос на 15%. Еще одна новая площадка в Казани покрывает ЖК «Берег», сквер «Стамбул» и Центр семьи «Казан». Помимо жильцов многоквартирных и частных домов, качество связи повысилось для горожан, проводящих досуг в открытых общественных пространствах.

Дооснащение БС улучшило сигнал также для мензелинцев, чистопольцев, муслюмовцев и актанышцев. В Нижнекамске модернизация площадок позволила поднять характеристики сети на территории 1-го квартала и промзоны. В селах Бакрче и Пановка (Апастовский и Высокогорский районы) после наращивания емкости оборудования быстрее загружается видеоконтент, а звонки через мессенджеры проходят без задержек. Впервые оператор запустил сеть в деревне Уланово в Верхнеуслонском районе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

В России началась массовая ликвидация 3G-сетей, которыми еще недавно пользовались миллионы россиян

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

В России создана надежная технология для работы сотовых сетей без электричества. «Работает без человека и без человека самодиагностируется»

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

«Роскосмос» со второй попытки построит мобильную спутниковую сеть. Автор идеи остался без частот

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024