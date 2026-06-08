Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Татарстан Республика Арский район Арск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 28, упоминаний - 31
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 5
|Русинов Михаил 54 5
|Шайхутдинов Роман 115 2
|Кабанов Марат 86 2
|Державин Гавриил 3 1
|Яруллин Фанис 1 1
|Смиркин Дмитрий 17 1
|Иванов Олег 149 1
|Иванов Алексей 158 1
|Волин Алексей 122 1
|Хайруллин Айрат 108 1
|Дмитриев Кирилл 119 1
|Минниханов Рустам 122 1
|Иванченко Павел 6 1
|Скляр Геннадий 32 1
|Шакиров Марат 61 1
|Гарифуллин Раиф 4 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Фазылзянов Фарит 30 1
|Кравченко Рано 10 1
|Мазуркевич Павел 2 1
|Якимов Владимир 2 1
|Теребиленко Борис 2 1
|Азизов Ильгиз 4 1
|Тукай Габдулла 1 1
|Хазиев Раузил 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.