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Россия ПФО Татарстан Республика Арский район Арск

Россия - ПФО - Татарстан Республика - Арский район - Арск

СОБЫТИЯ


08.06.2026 «Летай» укрепил мобильную связь для отдыхающих в оздоровительных лагерях и санаториях 1
18.11.2025 МТС покрыла LTE-сетью 41 малое село и деревню Татарстана 1
11.11.2025 Абонентам «Летай» доступны важные сервисы при ограничениях 4G 1
07.04.2025 На трассах и в поселках Татарстана перед началом дачного сезона повысилась скорость мобильного интернета 1
10.12.2024 «Летай» укрепил сети 4G на родине Державина, ж/д станции и в жилых комплексах 1
05.12.2024 МТС обеспечила современной связью жителей 95 малых сел и деревень Татарстана 2
05.09.2024 Еще в 90 населенных пунктах Татарстана появился 4G-интернет «МегаФона» 1
13.06.2024 В Татарстане подготовили объекты связи к жаркой погоде 1
13.06.2024 «Летай» расширил LTE-сети в преддверии летнего сезона 1
06.03.2024 На юго-востоке Татарстана ускорили мобильный интернет 1
21.02.2024 В селах Арского района Татарстана увеличили территорию покрытия 4G 1
16.11.2023 «Летай» продолжает ускоряться: качество 4G улучшилось в городах и поселках Татарстана 1
05.10.2023 «Мегафон» ускорил интернет в резиденции татарского Деда Мороза 2
17.08.2023 Оператор «Летай» повысил скорость мобильного интернета перед стартом хоккейного сезона и нового учебного года 1
14.10.2019 В МТС объявили о завершении строительства резервной станции спутниковой связи 1
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 1
25.12.2018 «Большая четверка» создаст в России единого оператора 5G 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 1
14.12.2018 МТС представила в Татарстане решение «умного города» на сети NB-IoT 2
12.10.2018 «Мегафон» вступил в борьбу за звание первого оператора «интернета вещей» в России, выпустив спецтариф для IoT 1
10.09.2018 МТС построила федеральную сеть NB-IoT для интернета вещей 1
05.04.2013 Цифровое телевещание запущено еще в 9 муниципальных районах Татарстана 1
23.07.2010 ICL-КПО ВС автоматизировала гостинично-развлекательный комплекс «Рыбацкая деревня» 1
15.05.2007 Татарстан обгоняет российские регионы по уровню цифровизации 1
18.05.2005 «Таттелеком» потратил на ERP миллион 1
21.03.2005 "Электронная Россия": коммунальные платежи в Татарстане можно будет проверять по интернету 1
18.02.2004 "Таттелеком" увеличил чистую годовую прибыль в 4 раза 1
29.01.2001 Расширена зона обслуживания GSM-сети "Сантел" в Татарстане 1

Публикаций - 28, упоминаний - 31

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10521 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15416 10
СИНХ - Таттелеком 226 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9414 5
Ростелеком 10781 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3283 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3080 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 2
Yandex - Яндекс 9023 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
Newtec 7 1
DPSI - DP Solutions 3 1
Samsung Electronics 10964 1
SAP SE 5557 1
Cisco Systems 5327 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Microsoft Corporation 25647 1
Huawei 4471 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5793 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 935 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1659 1
Vertex - Vertex Interactive 23 1
VK - Mail.ru Group 3582 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 419 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4820 1
Компьюлинк ГК - Compulink 455 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 993 1
Галактика - Корпорация 1533 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 875 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
ICL ГК - ICL Group 472 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 420 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 413 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 301 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 438 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 365 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 74 2
Арарат Парк Хаятт 14 1
РЖД - Российские железные дороги 2054 1
Почта России ПАО 2323 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 307 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2372 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1562 1
Ак Барс Банк 283 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 499 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1838 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 314 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 179 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 110 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 61 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 15 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 104 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 11 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
КамАЗ - Камский прессово-рамный завод 2 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
КамАЗ Металлургия 6 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
ВАМИН Татарстан 2 1
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 188 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 716 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6476 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13503 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5551 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 613 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4915 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Парк Зарядье 49 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 93 1
Музеон - парк искусств 21 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5902 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9916 13
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Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1309 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2291 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3002 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 60 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 1
White list - Белый список 153 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 921 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2238 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11522 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 510 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1227 1
РИА Новости 1026 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
Юность - радиостанция 52 1
Россия Культура - телеканал 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8494 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1711 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 439 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 341 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 453 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
ТГУ - Томский государственный университет 224 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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