Оператор «Летай» повысил скорость мобильного интернета перед стартом хоккейного сезона и нового учебного года

«Летай» (ПАО «Таттелеком») расширил покрытие сети 4G для жителей 20 населенных пунктов Татарстана благодаря строительству и модернизации 26 базовых станций (БС). Связь улучшилась и для болельщиков «Ак Барса», любителей водных развлечений и студентов. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

В июле 2023 г. оператор в преддверии старта хоккейного сезона запустил в ледовом дворце «Татнефть Арена» новую базовую станцию. Фанаты казанских «барсов» смогут размещать в социальных сетях фото и видео забитых шайб любимой команды еще быстрее. Скорость передачи данных повысили и для посетителей аквапарка «Барионикс», куда круглый год приезжают туристы, семьи с детьми со всей республики. Качество связи улучшено на территории одного из корпусов КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева по ул. Четаева. Теперь учебный процесс станет намного продуктивнее благодаря запуску БС нового диапазона.

Жильцы многоквартирных домов в казанском микрорайоне «Азино-1» и на Московском проспекте в Набережных Челнах пользуются связью «Летай» на новых скоростях, суммарно в этих городах емкость расширена на трех точках доступа к сети. В июле 2023 г. команда оранжевого оператора подключила к мобильному интернету жителей пяти отдаленных населенных пунктов республики, при этом в четырех из них ранее подвижная связь отсутствовала. Также увеличили емкости базовых станций в Альметьевском, Азнакаевском, Лениногорском, Сармановском и Кукморском районах, построили новую БС в селе Апазово в Арском районе и деревне Бурнак в Балтасинском районе. Это позволило увеличить скорость передачи данных для местных жителей в 1,5-2 раза.

Кроме того, «Летай» установил передвижную базовую станцию в зоне организации ежегодной Всероссийской Спасской ярмарки, которая прошла в Елабуге с 4 по 6 августа. Коммуникации оператора в период проведения мероприятия были доступны для 255 тыс. гостей и участников из России и ближнего зарубежья.