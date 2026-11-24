Veon вложит $47,3 млн в американскую медиакомпанию Jungo TV, в числе активов которой – созданный Вупи Голдберг телеканал о женском спорте All Women Sport Network. Большую часть средств Veon выплатит из принадлежащих ему акций «Киевстара».

Veon вложился в Jungo TV

Телекоммуникационная группа Veon объявила об инвестициях в американский медиахолдинг Jungo TV.

Veon приобретет 33,75% в его новой головной компании Jungo TV Holdco. При этом данный пакет обеспечит Veon контрольную долю.

Сгенерировано ИИ Veon вложит $47,3 млн в американскую медиакомпанию Jungo TV, среди активов которой есть созданный Вупи Голдберг телеканал

В рамках сделки Veon заплатит $5 млн денежными средствами и 2,35 млн акций принадлежащего группе украинского сотового оператора «Киевстар». Цена акций в момент передачи зафиксирована на отметке $18 за одну бумагу. Соответственно, стоимость передаваемого пакет акций «Киевстара» составит $42,3 млн. Вся сумма сделки составит $47,3 млн.

Jungo TV и Вупи Голдберг

Jungo TV базируется в Лос-Анджелесе американского штата Калифорния. Компания управляет глобальным портфелем стриминговых и телевизионных каналов, которые транслируются более чем в 60 странах через ведущие платформы и партнерские сети, включая Amazon Prime Video, Pluto TV, DirectTV и Sling. Также в портфель входят индийский сервис Jio, африканский SuperSport и ближневосточный MBC.

В портфель компании также входит All Women Sport Network (AWSN) – круглосуточный глобальный спортивный канал, созданный при участии американской телеведущей Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg) и полностью посвященный женскому спорту. В его эфире представлены как соревнования начального уровня, так и состязания профессионального класса.

Veon, благодаря сделки с Jungo TV, объединит портфель контента и международной сети дистрибуции данной компании со своими цифровыми платформами, клиентской базой и знанием локальных рынков. Таким образом Veon надеется расширить линейку развлекательного и спортивного контента на своих рынках присутствия.

Кроме того, Veon планирует расширить доступ к контенту Jungo TV на рынках своего присутствия – в Пакистане, Бангладеше, Узбекистане, Казахстане и Украине. Ожидается, что это партнерство будет способствовать более активному вовлечению пользователей и росту выручки за счет подписок, рекламы, спонсорства и лицензирования контента. При этом штаб-квартиры Jungo TV и AWSN продолжат находится в Лос-Анджелесе.

«Когда мы запускали AWSN, идея была проста: спортсменки заслуживают таких же возможностей быть увиденными, признанными и поддержанными, как и кто-либо другой, - заявила Вупи Голдберг. – Наше партнерство с Veon позволяет познакомить миллионы новых поклонников по всему миру с этими потрясающими женщинами и их историям».

Коротко о Veon

Группа Veon была создана в 2009 г. Изначально группа называлась Vimpelcom, ее штаб-квартира находилась в Амстердаме (столица Нидерландов). Впоследствии группа была переименована в Veon, а ее штаб-квартира переехала в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Основным акционером Veon является инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп» - Михаилом Фридманом, Петром Авеном и др.