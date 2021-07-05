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Ак Барс Банк


05.07.2021 Ак Барс Банк повысил операционную эффективность за счет роботизации бизнес-процессов при поддержке «Диасофт» 3
30.06.2021 Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль 1
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
16.06.2021 «Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy 2
26.05.2021 Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 1
11.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
02.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
26.02.2021 Альберт Борис, Совкомбанк: Будущее — за экосистемами, в которых нет барьеров между клиентами и партнерами 1
18.02.2021 Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства» 1
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
09.02.2021 Решение EDSmart компании «Кворум» для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС вошло в реестр российского ПО 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
28.12.2020 Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций вложил в APIBank 120 млн рублей 1
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году 2
30.10.2020 «Татнефть» объединит свои хоккейные клубы с помощью SAP 1
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
15.09.2020 Конференция CNews «Рынок облачных услуг: новые драйверы» состоится 17 сентября. Успейте подать заявку! 1
02.09.2020 «Ак Барс Банк» оптимизировал подготовку налоговой отчетности по собственным операциям на финансовых рынках при поддержке «Диасофт» 5
24.08.2020 Мошенники научились воровать деньги россиян через Систему быстрых платежей, созданную Центробанком 2
10.08.2020 Компаниям позволят самим списывать деньги с банковских счетов россиян 2
10.08.2020 Половина новых пользователей портала госуслуг регистрируется через банки 1
02.07.2020 Российским компаниям разрешили переводить деньги гражданам по номеру телефона 2
26.05.2020 Ак Барс Банк и APIBank запустили банковский сервис для LetyShops 8
20.05.2020 Ак Барс Банк присоединился к федеральному проекту «Цифровой профиль» 3
20.05.2020 На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках 1
23.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях» состоится 19 мая 1
20.04.2020 «Ак барс банк» начал оказывать дистанционные финансовые услуги по биометрии лица 4
07.04.2020 Георгий Кравченко, BSS: Контакт-центры банков занимаются вопросами, которые может решать ДБО 2
26.02.2020 Облачный рынок окончательно стал рынком ИТ-сервисов 1
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
27.12.2019 «Ак барс банк» и «Диасофт» реализуют совместный проект по автоматизации работы банка на финансовых рынках 5
02.12.2019 Росбанк и Совкомбанк заключили соглашение об объединении банкоматных сетей 2
30.10.2019 Ак Барс Банк запустил онлайн-сервис «Бизнес Драйв» на платформе BSS 4
11.10.2019 Ак Барс Банк предоставит «Ростелекому» алгоритм распознавания лиц для ЕБС 6
23.09.2019 Роботы или цифровые сотрудники: кто кого 1
20.09.2019 Ак Барс Банк и SimplyFi запустили сервис по кредитованию СМБ 6
17.09.2019 Власти присвоили номерам мобильников и электронным адресам статус официальных идентификаторов россиян 1

Публикаций - 173, упоминаний - 381

Ак Барс Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
Samsung Electronics 5651 5
IBM 3537 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 3
Accenture - Аксенчер 531 3
Huawei 2730 3
Microsoft Corporation 11060 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Cisco Systems 2038 3
NetApp 485 3
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 22 2
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 2
Google LLC 7144 2
Selectel - Селектел 137 2
Dbrain 10 2
Yandex - Яндекс 4101 2
АФК Система ПАО 994 2
Инфосистемы Джет 675 2
Diasoft - Диасофт 354 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 2
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
SAP SE 3211 2
Ростелеком НСС 48 1
iDA Mobile 8 1
КСК Технологии 27 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Программный продукт ГК 92 1
INPAS - ИНПАС 107 1
IBM Global Markets 1 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 29
Альфа-Банк 1123 28
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 27
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 21
Газпромбанк - ГПБ 692 21
Открытие ФК 538 20
ПСБ - Промсвязьбанк 613 19
РСХБ - Россельхозбанк 183 18
Совкомбанк ПАО 147 17
СКБ-банк 86 16
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 12
Почта Банк 289 12
Уралсиб Банк 389 11
МКБ - Московский кредитный банк 268 10
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 9
X5 Group 599 8
Банк Зенит 131 8
Русский стандарт Банк 302 7
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
ВТБ24 583 5
Платежный Центр РНКО 26 5
Qiwi 783 5
АльфаСтрахование СГ 207 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Геобанк КБ 30 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 3
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 3
Утконос 99 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
Visa International 1345 3
Ингосстрах СПАО 210 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Администрация города Владимира 1 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
ФМС РФ - Крымском управление федеральной миграционной службы 4 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Правительство РФ 2201 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 7
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 10
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 3
Big Data - Большие данные 1136 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
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Open Banking - Открытый банкинг - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 12 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
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Google Android 10750 11
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Samsung Pay 238 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Microsoft SQL Server 793 2
Aladdin JaCarta 147 2
Samsung Galaxy 345 2
Java - Язык программирования 1175 2
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Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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