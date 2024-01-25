«Ак Барс Дом»: более 85% объемов работ можно получить из ТИМ-модели с помощью Tangl Девелоперская компания «АБД» (бренд «Ак Барс Дом») завершила пилотный проект по использованию платформы Tangl, который позволил максимально автоматизировать получение объемов работ по проекту и подтвердить производственную гипотез

Клиентам «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной «упрощенки» В системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Ак барс бизнес драйв» для клиентов малого и среднего бизнеса «Ак барс банка» стал дост

«Ак барс банк» увеличил выпуск электронных закладных на платформе SmartDeal «Ак барс банк» перешел на массовый выпуск электронных закладных по ипотечным сделкам на SmartD

Ак Барс Банк автоматизировал управление пакетными продуктами и услугами совместно с «Диасофт» втоматизации управления пакетными продуктами и услугами банка (далее – «коробки»). В ходе проекта в Ак Барс Банке» было внедрено решение для гибкой настройки «коробок» для клиентов банка, а так

«Ак барс дом» начал работу с разработчиком платформы Ujin Российская компания «Юникорн», разработчик платформы Ujin, начала сотрудничество с девелопером «Ак барс дом». «Ак барс дом» не просто проектирует, строит и продает квартиры, но и развивает комфортную среду для жизни на территории своих комплексов, и имея свою управляющую компанию «

Ак Барс Банк повысил операционную эффективность за счет роботизации бизнес-процессов при поддержке «Диасофт» Опорный банк Республики Татарстан Ак Барс Банк совместно с компанией «Диасофт» завершил проект по роботизации бизнес-процессов

«Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy «Ак барс банк» упростил обработку данных в ипотечном кредитовании и ускорил этот процесс благо

«Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году году), среди которых ВТБ, «Тинькофф», «Почта Банк», «Совкомбанк», «Хоум Кредит», «Россельхозбанк», «Ак Барс Банк», СКБ-Банк, «Промсвязьбанк» и другие банки. Сферы применения Единой биометрическ

«Ак Барс Банк» оптимизировал подготовку налоговой отчетности по собственным операциям на финансовых рынках при поддержке «Диасофт» «Ак Барс Банк» и «Диасофт» автоматизировали расчет налога на прибыль по всем видам собственных

Ак Барс Банк и APIBank запустили банковский сервис для LetyShops льзователям получить банковскую карту под брендом LetyBank. Выпуск и обслуживание карт осуществляет Ак Барс Банк. Проект реализован на технологической платформе APIBank. LetyBank стал первым пр

Ак Барс Банк присоединился к федеральному проекту «Цифровой профиль» но будет предоставлять дополнительные справки для их подтверждения. «Новый сервис позволит клиентам Ак Барс Банка проще и быстрее получать финансовые услуги и продукты. В дальнейшем с помощью Ц

«Ак барс банк» начал оказывать дистанционные финансовые услуги по биометрии лица «Ак барс банк» запустил биометрическую идентификацию в мобильном приложении «Ак барс он

«Ак барс банк» и «Диасофт» реализуют совместный проект по автоматизации работы банка на финансовых рынках «Ак барс банк» и «Диасофт» реализуют совместный проект по автоматизации работы банка на финанс

Ак Барс Банк запустил онлайн-сервис «Бизнес Драйв» на платформе BSS ионал сервиса для бизнеса», – отметил Ильдар Абдуллин, начальник управления транзакционного бизнеса Ак Барс Банка. «Мы поздравляем Ак Барс Банк с запуском актуального сервиса и верим, чт

Ак Барс Банк предоставит «Ростелекому» алгоритм распознавания лиц для ЕБС али директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров и заместитель председателя правления Ак Барс Банка Мераб Гогичаты. «Ростелеком» и Ак Барс Банк намерены реализовывать совме

Ак Барс Банк и SimplyFi запустили сервис по кредитованию СМБ рамках партнерства запустили сервис по кредитованию малого и среднего бизнеса. Сервис дает клиентам Ак Барс Банка возможность получить заем на платформе SimplyFi на закрытие текущих потребносте

Ак Барс Банк и «Точка» стали партнерами оддержки малого бизнеса. В рамках партнерства «Точка» предложит своим клиентам кредитный продукт от Ак Барс Банка – «АК БАРС Точка». Новый продукт дает возможность клиентам «Точки» оформ

Российский банк построил нейросеть в Microsoft Azure, чтобы следить за настроением клиентов Инновация в Ак Барс Банк Как стало известно CNews, Ак Барс Банк, базирующийся в Татарстане, внедри

Отчетность ИК «АК БАРС Финанс» для Банка России выполнена на решениях «Синтегро консалтинг» ИК «АК БАРС Финанс» формирует бухгалтерскую (финансовую) отчетность для Банка России с помощью решений «Синтегро консалтинг». Проект был реализован по нетиповому плану. В результате отчётность в фо

Технология резидента «Сколково» защищает платежи клиентов «Ак Барс Банка» оссийской компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково», начали использовать клиенты «Ак Барс Банка». Они получили возможность удобного и безопасного подтверждения финансовых тран

Solar inCode обеспечил защиту цифровых технологий «Ак Барс Банка» й безопасностью, завершил проект по внедрению в «АкБарс Цифровые Технологии» решения Solar inCode. «Ак Барс Цифровые Технологии» – собственная инновационная лаборатория «АК БАРС» банка,

«Ростелеком» подключил «Ак Барс Банк» к единой биометрической системе «Ростелеком» подключил «Ак Барс Банк» к Единой биометрической системе (ЕБС). Российский провайдер цифровых услуг орга

Банк «АК Барс» запустил продажи онлайн-касс «Эвотор» Банк «АК Барс» в партнерстве с «АТМ Альянс» объявили о начале продаж онлайн-касс «Эвотор», которые

Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен держателям карт Visa и Mastercard банка «АК БАРС» рвис Samsung Pay стал доступен держателям карт платежных систем Visa и Mastercard банка Татарстана «АК БАРС». Доступ к удобному и безопасному мобильному платежному сервису получат все клиенты б

«АК Барс» банк запустил на портале госуслуг РТ сервис перевода средств с карты на карту «АК Барс» банк совместно с Министерством информатизации и связи РТ запустил на портале государ

«АК Барс» банк приступил к внедрению технологии распределенных реестров «АК Барс» банк, Сбербанк и банк «Открытие» реализовали пилотный проект по быстрому и безопасно

«АК Барс» банк запустил сервис онлайн-покупки авиабилетов и оформления страховки «АК Барс» банк запустил новую платформу для любителей путешествий по поиску, бронированию и заказу туров в режиме реального времени. Воспользоваться сервисом можно на сайте travel.akbars.ru, соо

ActiveCloud перенесла в «облако» систему Oracle Retail для «Ак Барс Регион» Компания ActiveCloud объявила о переносе в «облако» системы Oracle Retail для розничной компании «Ак Барс Регион». Особенностью проекта стали постоянно возрастающие требования к виртуальной ИТ-инфраструктуре. В частности, для оптимальной работы системы Oracle Retail была создана новая быстр

«АК Барс» банк запустил онлайн-сервис по возврату налогов «АК Барс» банк в партнерстве с «НДФЛка.ру» запустил на сайте сервис по возврату части уплаченного налога по НДФЛ по упрощенной схеме. Об этом CNews сообщили в «АК Барс». Пользователю дост

«АК Барс» банк открыл собственную инновационную лабораторию «АК Барс» банк открыл собственную инновационную лабораторию «АК Барс Цифровые технологи

«АК Барс» банк начал выпуск «Карт жителя Республики Татарстан» С октября 2016 г. стартовал выпуск «Карты жителя Республики Татарстан» от «АК Барс» банка, обладающей рядом функций, разработанных специально для удобства жителей г. Зе

«АК Барс» банк поможет ФРИИ с отбором и развитием финтех-стартапов «АК Барс» банк и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) договорились о партнерстве по отбору и развитию стартапов в сфере финансовых технологий. Лучшие проекты могут быть внедрены в его собстве

«АК Барс» банк начал прием карт платежной системы «Мир» «АК Барс» банк подключил свою банкоматную сеть, насчитывающую около 1000 устройств по всей стране, к приему и обслуживанию карт национальной платежной системы «Мир». Таким образом, теперь держат

«АК Барс» банк запустил сервис перевода денежных средств с карты на карту «АК Барс» банк запустил на своем сайте (www.akbars.ru) сервис безналичных переводов денежных средств с карты на карту. Сервис доступен как держателям карт «АК Барс» банка, так и сторонних

Банк «АК Барс» повысил защиту системы «АК Барс Online» Банк «АК Барс» повысил защиту пользователей системы дистанционного банковского обслуживания «АК

Устройство SafeTouch защищает клиентов «АК Барс» банка от интернет-мошенничества в системе «ДБО BS-Client» Компания BSS совместно с компанией SafeTech внедрила в «АК Барс» банке инновационное решение, позволяющее обеспечить удобство и безопасность услуг, предоставляемых корпоративным клиентам банка, и минимизировать риск кражи денег с банковских счетов к

«АК Барс» банк обновил приложение «АК Барс Online» для платформ Android и iOS «АК Барс» банк запустил новое мобильное приложение «АК Барс Online» для платформ Android и iOS. Как говорится в заявлении «АК Барс» банка, мобильное приложение «АК Барс Onli

Опыт «АК Барс»: как виртуализировать рабочие места в 10 раз дешевле классического VDI т на ИТ-инфраструктуру встает все острее. В 2013 г. входящий в топ-20 крупнейших российских банков «АК Барс» при консалтинговой поддержке PwC начал большой проект по централизации своей операци

«АК БАРС Банк» завершил опытную эксплуатацию новой технологии информирования клиентов В «АК БАРС Банк» завершен период опытной эксплуатации системы независимых уведомлений Indisend.