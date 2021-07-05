Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ак Барс Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 173, упоминаний - 381
Ак Барс Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кучугин Илья 41 6
|Валеев Рафаэль 9 5
|Бычков Александр 39 5
|Скогорев Алексей 7 4
|Самедов Тимур 19 4
|Айвазов Армен 449 4
|Беров Иван 40 4
|Клепиков Алексей 77 4
|Иванов Сергей 170 4
|Колескин Тимур 14 4
|Колесников Юрий 9 3
|Барашов Андрей 3 3
|Нагаев Олег 30 3
|Белоусов Максим 59 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Антонов Андрей 16 3
|Аршавский Анджей 27 3
|Касимов Вячеслав 16 3
|Набиуллина Эльвира 56 3
|Сотин Денис 102 2
|Бокучава Тариэл 21 2
|Меньшов Кирилл 72 2
|Исанин Антон 28 2
|Беляев Владислав 65 2
|Родионов Дмитрий 20 2
|Молодых Владимир 26 2
|Попов Андрей 72 2
|Натрусов Артем 121 2
|Итунин Алексей 4 2
|Готовченков Дмитрий 6 2
|Кравченко Георгий 9 2
|Суворов Антон 20 2
|Хасин Михаил 26 2
|Ушацкий Андрей 100 2
|Чамара Денис 57 2
|Шипов Савва 70 2
|Ягнятинский Евгений 32 2
|Воронин Петр 35 2
|Кузьмич Всеволод 30 2
|Седов Анатолий 6 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru