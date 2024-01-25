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Ак Барс Банк
Ак Барс Банк — опорный банк Республики Татарстан, который работает на рынке с 1993 года. Входит в число крупнейших финансовых учреждений России: это универсальный банк, имеющий одну из крупнейших дистрибьюторских сетей. Банк является уполномоченным агентом Республики Татарстан по обслуживанию счетов бюджета и реализации социальной политики республики.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 102 дела, на cумму 64 634 932 527 ₽*
СОБЫТИЯ
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|25.01.2024
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«Ак Барс Дом»: более 85% объемов работ можно получить из ТИМ-модели с помощью Tangl
Девелоперская компания «АБД» (бренд «Ак Барс Дом») завершила пилотный проект по использованию платформы Tangl, который позволил максимально автоматизировать получение объемов работ по проекту и подтвердить производственную гипотез
|08.11.2022
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Клиентам «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной «упрощенки»
В системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Ак барс бизнес драйв» для клиентов малого и среднего бизнеса «Ак барс банка» стал дост
|15.08.2022
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«Ак барс банк» увеличил выпуск электронных закладных на платформе SmartDeal
«Ак барс банк» перешел на массовый выпуск электронных закладных по ипотечным сделкам на SmartD
|19.05.2022
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Ак Барс Банк автоматизировал управление пакетными продуктами и услугами совместно с «Диасофт»
втоматизации управления пакетными продуктами и услугами банка (далее – «коробки»). В ходе проекта в Ак Барс Банке» было внедрено решение для гибкой настройки «коробок» для клиентов банка, а так
|26.04.2022
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«Ак барс дом» начал работу с разработчиком платформы Ujin
Российская компания «Юникорн», разработчик платформы Ujin, начала сотрудничество с девелопером «Ак барс дом». «Ак барс дом» не просто проектирует, строит и продает квартиры, но и развивает комфортную среду для жизни на территории своих комплексов, и имея свою управляющую компанию «
|05.07.2021
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Ак Барс Банк повысил операционную эффективность за счет роботизации бизнес-процессов при поддержке «Диасофт»
Опорный банк Республики Татарстан Ак Барс Банк совместно с компанией «Диасофт» завершил проект по роботизации бизнес-процессов
|16.06.2021
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«Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy
«Ак барс банк» упростил обработку данных в ипотечном кредитовании и ускорил этот процесс благо
|28.12.2020
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«Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году
году), среди которых ВТБ, «Тинькофф», «Почта Банк», «Совкомбанк», «Хоум Кредит», «Россельхозбанк», «Ак Барс Банк», СКБ-Банк, «Промсвязьбанк» и другие банки. Сферы применения Единой биометрическ
|02.09.2020
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«Ак Барс Банк» оптимизировал подготовку налоговой отчетности по собственным операциям на финансовых рынках при поддержке «Диасофт»
«Ак Барс Банк» и «Диасофт» автоматизировали расчет налога на прибыль по всем видам собственных
|26.05.2020
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Ак Барс Банк и APIBank запустили банковский сервис для LetyShops
льзователям получить банковскую карту под брендом LetyBank. Выпуск и обслуживание карт осуществляет Ак Барс Банк. Проект реализован на технологической платформе APIBank. LetyBank стал первым пр
|20.05.2020
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Ак Барс Банк присоединился к федеральному проекту «Цифровой профиль»
но будет предоставлять дополнительные справки для их подтверждения. «Новый сервис позволит клиентам Ак Барс Банка проще и быстрее получать финансовые услуги и продукты. В дальнейшем с помощью Ц
|20.04.2020
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«Ак барс банк» начал оказывать дистанционные финансовые услуги по биометрии лица
«Ак барс банк» запустил биометрическую идентификацию в мобильном приложении «Ак барс он
|27.12.2019
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«Ак барс банк» и «Диасофт» реализуют совместный проект по автоматизации работы банка на финансовых рынках
«Ак барс банк» и «Диасофт» реализуют совместный проект по автоматизации работы банка на финанс
|30.10.2019
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Ак Барс Банк запустил онлайн-сервис «Бизнес Драйв» на платформе BSS
ионал сервиса для бизнеса», – отметил Ильдар Абдуллин, начальник управления транзакционного бизнеса Ак Барс Банка. «Мы поздравляем Ак Барс Банк с запуском актуального сервиса и верим, чт
|11.10.2019
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Ак Барс Банк предоставит «Ростелекому» алгоритм распознавания лиц для ЕБС
али директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров и заместитель председателя правления Ак Барс Банка Мераб Гогичаты. «Ростелеком» и Ак Барс Банк намерены реализовывать совме
|20.09.2019
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Ак Барс Банк и SimplyFi запустили сервис по кредитованию СМБ
рамках партнерства запустили сервис по кредитованию малого и среднего бизнеса. Сервис дает клиентам Ак Барс Банка возможность получить заем на платформе SimplyFi на закрытие текущих потребносте
|12.09.2019
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Ак Барс Банк и «Точка» стали партнерами
оддержки малого бизнеса. В рамках партнерства «Точка» предложит своим клиентам кредитный продукт от Ак Барс Банка – «АК БАРС Точка». Новый продукт дает возможность клиентам «Точки» оформ
|18.06.2019
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Российский банк построил нейросеть в Microsoft Azure, чтобы следить за настроением клиентов
Инновация в Ак Барс Банк Как стало известно CNews, Ак Барс Банк, базирующийся в Татарстане, внедри
|08.04.2019
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Отчетность ИК «АК БАРС Финанс» для Банка России выполнена на решениях «Синтегро консалтинг»
ИК «АК БАРС Финанс» формирует бухгалтерскую (финансовую) отчетность для Банка России с помощью решений «Синтегро консалтинг». Проект был реализован по нетиповому плану. В результате отчётность в фо
|27.11.2018
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Технология резидента «Сколково» защищает платежи клиентов «Ак Барс Банка»
оссийской компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково», начали использовать клиенты «Ак Барс Банка». Они получили возможность удобного и безопасного подтверждения финансовых тран
|31.10.2018
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Solar inCode обеспечил защиту цифровых технологий «Ак Барс Банка»
й безопасностью, завершил проект по внедрению в «АкБарс Цифровые Технологии» решения Solar inCode. «Ак Барс Цифровые Технологии» – собственная инновационная лаборатория «АК БАРС» банка,
|10.07.2018
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«Ростелеком» подключил «Ак Барс Банк» к единой биометрической системе
«Ростелеком» подключил «Ак Барс Банк» к Единой биометрической системе (ЕБС). Российский провайдер цифровых услуг орга
|15.08.2017
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Банк «АК Барс» запустил продажи онлайн-касс «Эвотор»
Банк «АК Барс» в партнерстве с «АТМ Альянс» объявили о начале продаж онлайн-касс «Эвотор», которые
|11.05.2017
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Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен держателям карт Visa и Mastercard банка «АК БАРС»
рвис Samsung Pay стал доступен держателям карт платежных систем Visa и Mastercard банка Татарстана «АК БАРС». Доступ к удобному и безопасному мобильному платежному сервису получат все клиенты б
|27.03.2017
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«АК Барс» банк запустил на портале госуслуг РТ сервис перевода средств с карты на карту
«АК Барс» банк совместно с Министерством информатизации и связи РТ запустил на портале государ
|22.03.2017
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«АК Барс» банк приступил к внедрению технологии распределенных реестров
«АК Барс» банк, Сбербанк и банк «Открытие» реализовали пилотный проект по быстрому и безопасно
|27.02.2017
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«АК Барс» банк запустил сервис онлайн-покупки авиабилетов и оформления страховки
«АК Барс» банк запустил новую платформу для любителей путешествий по поиску, бронированию и заказу туров в режиме реального времени. Воспользоваться сервисом можно на сайте travel.akbars.ru, соо
|21.02.2017
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ActiveCloud перенесла в «облако» систему Oracle Retail для «Ак Барс Регион»
Компания ActiveCloud объявила о переносе в «облако» системы Oracle Retail для розничной компании «Ак Барс Регион». Особенностью проекта стали постоянно возрастающие требования к виртуальной ИТ-инфраструктуре. В частности, для оптимальной работы системы Oracle Retail была создана новая быстр
|19.01.2017
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«АК Барс» банк запустил онлайн-сервис по возврату налогов
«АК Барс» банк в партнерстве с «НДФЛка.ру» запустил на сайте сервис по возврату части уплаченного налога по НДФЛ по упрощенной схеме. Об этом CNews сообщили в «АК Барс». Пользователю дост
|20.10.2016
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«АК Барс» банк открыл собственную инновационную лабораторию
«АК Барс» банк открыл собственную инновационную лабораторию «АК Барс Цифровые технологи
|14.10.2016
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«АК Барс» банк начал выпуск «Карт жителя Республики Татарстан»
С октября 2016 г. стартовал выпуск «Карты жителя Республики Татарстан» от «АК Барс» банка, обладающей рядом функций, разработанных специально для удобства жителей г. Зе
|06.09.2016
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«АК Барс» банк поможет ФРИИ с отбором и развитием финтех-стартапов
«АК Барс» банк и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) договорились о партнерстве по отбору и развитию стартапов в сфере финансовых технологий. Лучшие проекты могут быть внедрены в его собстве
|31.05.2016
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«АК Барс» банк начал прием карт платежной системы «Мир»
«АК Барс» банк подключил свою банкоматную сеть, насчитывающую около 1000 устройств по всей стране, к приему и обслуживанию карт национальной платежной системы «Мир». Таким образом, теперь держат
|23.03.2016
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«АК Барс» банк запустил сервис перевода денежных средств с карты на карту
«АК Барс» банк запустил на своем сайте (www.akbars.ru) сервис безналичных переводов денежных средств с карты на карту. Сервис доступен как держателям карт «АК Барс» банка, так и сторонних
|15.01.2016
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Банк «АК Барс» повысил защиту системы «АК Барс Online»
Банк «АК Барс» повысил защиту пользователей системы дистанционного банковского обслуживания «АК
|15.09.2015
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Устройство SafeTouch защищает клиентов «АК Барс» банка от интернет-мошенничества в системе «ДБО BS-Client»
Компания BSS совместно с компанией SafeTech внедрила в «АК Барс» банке инновационное решение, позволяющее обеспечить удобство и безопасность услуг, предоставляемых корпоративным клиентам банка, и минимизировать риск кражи денег с банковских счетов к
|07.08.2015
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«АК Барс» банк обновил приложение «АК Барс Online» для платформ Android и iOS
«АК Барс» банк запустил новое мобильное приложение «АК Барс Online» для платформ Android и iOS. Как говорится в заявлении «АК Барс» банка, мобильное приложение «АК Барс Onli
|01.06.2015
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Опыт «АК Барс»: как виртуализировать рабочие места в 10 раз дешевле классического VDI
т на ИТ-инфраструктуру встает все острее. В 2013 г. входящий в топ-20 крупнейших российских банков «АК Барс» при консалтинговой поддержке PwC начал большой проект по централизации своей операци
|20.04.2015
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«АК БАРС Банк» завершил опытную эксплуатацию новой технологии информирования клиентов
В «АК БАРС Банк» завершен период опытной эксплуатации системы независимых уведомлений Indisend.
|01.04.2015
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«АК Барс» банк подключился к операционно-клиринговому центру НСПК
«АК Барс» банк прошел тестирование операций по картам MasterCard и Visa в рамках перехода на п
Ак Барс Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Алексей 339 20
|Аршавский Анджей 31 13
|Колескин Тимур 13 13
|Потапкин Михаил 26 11
|Валеев Рафаэль 11 11
|Сирота Юрий 67 10
|Шуваев Ярослав 10 10
|Петров Михаил 139 10
|Алифанов Кирилл 84 9
|Кучугин Илья 42 9
|Яфясов Денис 14 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Комстачев Михаил 14 9
|Чевкота Олег 15 9
|Кравченко Андрей 12 9
|Мясин Антон 10 9
|Смирнова Олеся 11 9
|Никифоров Николай 1138 9
|Бычков Александр 41 8
|Скоробогатова Ольга 60 8
|Гогленков Александр 15 8
|Белоусов Максим 109 7
|Соколовский Александр 40 7
|Хмелевский Николай 7 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Черкасов Сергей 16 7
|Клепиков Алексей 121 6
|Иванов Сергей 405 6
|Трофименко Владимир 7 6
|Яшкин Вячеслав 6 6
|Путин Владимир 3454 6
|Лукашкин Сергей 26 5
|Касимов Вячеслав 35 5
|Копысов Виталий 64 5
|Газизов Камиль 68 5
|Дубков Максим 5 5
|Сотин Денис 216 4
|Беров Иван 44 4
|Нагаев Олег 30 4
|Минниханов Рустам 122 4
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