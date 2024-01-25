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Ак Барс Банк

Ак Барс Банк

Ак Барс Банк — опорный банк Республики Татарстан, который работает на рынке с 1993 года. Входит в число крупнейших финансовых учреждений России: это универсальный банк, имеющий одну из крупнейших дистрибьюторских сетей. Банк является уполномоченным агентом Республики Татарстан по обслуживанию счетов бюджета и реализации социальной политики республики.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 102 дела, на cумму 64 634 932 527 ₽*

Судебные дела (102) на сумму 64 634 932 527 ₽*
в качестве истца (33) на сумму 23 602 514 127 ₽*
в качестве ответчика (10) на сумму 195 874 003 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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25.01.2024 «Ак Барс Дом»: более 85% объемов работ можно получить из ТИМ-модели с помощью Tangl

Девелоперская компания «АБД» (бренд «Ак Барс Дом») завершила пилотный проект по использованию платформы Tangl, который позволил максимально автоматизировать получение объемов работ по проекту и подтвердить производственную гипотез
08.11.2022 Клиентам «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной «упрощенки»

В системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Ак барс бизнес драйв» для клиентов малого и среднего бизнеса «Ак барс банка» стал дост
15.08.2022 «Ак барс банк» увеличил выпуск электронных закладных на платформе SmartDeal

«Ак барс банк» перешел на массовый выпуск электронных закладных по ипотечным сделкам на SmartD
19.05.2022 Ак Барс Банк автоматизировал управление пакетными продуктами и услугами совместно с «Диасофт»

втоматизации управления пакетными продуктами и услугами банка (далее – «коробки»). В ходе проекта в Ак Барс Банке» было внедрено решение для гибкой настройки «коробок» для клиентов банка, а так
26.04.2022 «Ак барс дом» начал работу с разработчиком платформы Ujin

Российская компания «Юникорн», разработчик платформы Ujin, начала сотрудничество с девелопером «Ак барс дом». «Ак барс дом» не просто проектирует, строит и продает квартиры, но и развивает комфортную среду для жизни на территории своих комплексов, и имея свою управляющую компанию «
05.07.2021 Ак Барс Банк повысил операционную эффективность за счет роботизации бизнес-процессов при поддержке «Диасофт»

Опорный банк Республики Татарстан Ак Барс Банк совместно с компанией «Диасофт» завершил проект по роботизации бизнес-процессов

16.06.2021 «Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy

«Ак барс банк» упростил обработку данных в ипотечном кредитовании и ускорил этот процесс благо
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году

году), среди которых ВТБ, «Тинькофф», «Почта Банк», «Совкомбанк», «Хоум Кредит», «Россельхозбанк», «Ак Барс Банк», СКБ-Банк, «Промсвязьбанк» и другие банки. Сферы применения Единой биометрическ
02.09.2020 «Ак Барс Банк» оптимизировал подготовку налоговой отчетности по собственным операциям на финансовых рынках при поддержке «Диасофт»

«Ак Барс Банк» и «Диасофт» автоматизировали расчет налога на прибыль по всем видам собственных
26.05.2020 Ак Барс Банк и APIBank запустили банковский сервис для LetyShops

льзователям получить банковскую карту под брендом LetyBank. Выпуск и обслуживание карт осуществляет Ак Барс Банк. Проект реализован на технологической платформе APIBank. LetyBank стал первым пр
20.05.2020 Ак Барс Банк присоединился к федеральному проекту «Цифровой профиль»

но будет предоставлять дополнительные справки для их подтверждения. «Новый сервис позволит клиентам Ак Барс Банка проще и быстрее получать финансовые услуги и продукты. В дальнейшем с помощью Ц
20.04.2020 «Ак барс банк» начал оказывать дистанционные финансовые услуги по биометрии лица

«Ак барс банк» запустил биометрическую идентификацию в мобильном приложении «Ак барс он
27.12.2019 «Ак барс банк» и «Диасофт» реализуют совместный проект по автоматизации работы банка на финансовых рынках

«Ак барс банк» и «Диасофт» реализуют совместный проект по автоматизации работы банка на финанс
30.10.2019 Ак Барс Банк запустил онлайн-сервис «Бизнес Драйв» на платформе BSS

ионал сервиса для бизнеса», – отметил Ильдар Абдуллин, начальник управления транзакционного бизнеса Ак Барс Банка. «Мы поздравляем Ак Барс Банк с запуском актуального сервиса и верим, чт
11.10.2019 Ак Барс Банк предоставит «Ростелекому» алгоритм распознавания лиц для ЕБС

али директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров и заместитель председателя правления Ак Барс Банка Мераб Гогичаты. «Ростелеком» и Ак Барс Банк намерены реализовывать совме
20.09.2019 Ак Барс Банк и SimplyFi запустили сервис по кредитованию СМБ

рамках партнерства запустили сервис по кредитованию малого и среднего бизнеса. Сервис дает клиентам Ак Барс Банка возможность получить заем на платформе SimplyFi на закрытие текущих потребносте
12.09.2019 Ак Барс Банк и «Точка» стали партнерами

оддержки малого бизнеса. В рамках партнерства «Точка» предложит своим клиентам кредитный продукт от Ак Барс Банка – «АК БАРС Точка». Новый продукт дает возможность клиентам «Точки» оформ
18.06.2019 Российский банк построил нейросеть в Microsoft Azure, чтобы следить за настроением клиентов

Инновация в Ак Барс Банк Как стало известно CNews, Ак Барс Банк, базирующийся в Татарстане, внедри
08.04.2019 Отчетность ИК «АК БАРС Финанс» для Банка России выполнена на решениях «Синтегро консалтинг»

ИК «АК БАРС Финанс» формирует бухгалтерскую (финансовую) отчетность для Банка России с помощью решений «Синтегро консалтинг». Проект был реализован по нетиповому плану. В результате отчётность в фо
27.11.2018 Технология резидента «Сколково» защищает платежи клиентов «Ак Барс Банка»

оссийской компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково», начали использовать клиенты «Ак Барс Банка». Они получили возможность удобного и безопасного подтверждения финансовых тран
31.10.2018 Solar inCode обеспечил защиту цифровых технологий «Ак Барс Банка»

й безопасностью, завершил проект по внедрению в «АкБарс Цифровые Технологии» решения Solar inCode. «Ак Барс Цифровые Технологии» – собственная инновационная лаборатория «АК БАРС» банка,

10.07.2018 «Ростелеком» подключил «Ак Барс Банк» к единой биометрической системе

«Ростелеком» подключил «Ак Барс Банк» к Единой биометрической системе (ЕБС). Российский провайдер цифровых услуг орга
15.08.2017 Банк «АК Барс» запустил продажи онлайн-касс «Эвотор»

Банк «АК Барс» в партнерстве с «АТМ Альянс» объявили о начале продаж онлайн-касс «Эвотор», которые

11.05.2017 Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен держателям карт Visa и Mastercard банка «АК БАРС»

рвис Samsung Pay стал доступен держателям карт платежных систем Visa и Mastercard банка Татарстана «АК БАРС». Доступ к удобному и безопасному мобильному платежному сервису получат все клиенты б
27.03.2017 «АК Барс» банк запустил на портале госуслуг РТ сервис перевода средств с карты на карту

«АК Барс» банк совместно с Министерством информатизации и связи РТ запустил на портале государ
22.03.2017 «АК Барс» банк приступил к внедрению технологии распределенных реестров

«АК Барс» банк, Сбербанк и банк «Открытие» реализовали пилотный проект по быстрому и безопасно
27.02.2017 «АК Барс» банк запустил сервис онлайн-покупки авиабилетов и оформления страховки

«АК Барс» банк запустил новую платформу для любителей путешествий по поиску, бронированию и заказу туров в режиме реального времени. Воспользоваться сервисом можно на сайте travel.akbars.ru, соо
21.02.2017 ActiveCloud перенесла в «облако» систему Oracle Retail для «Ак Барс Регион»

Компания ActiveCloud объявила о переносе в «облако» системы Oracle Retail для розничной компании «Ак Барс Регион». Особенностью проекта стали постоянно возрастающие требования к виртуальной ИТ-инфраструктуре. В частности, для оптимальной работы системы Oracle Retail была создана новая быстр
19.01.2017 «АК Барс» банк запустил онлайн-сервис по возврату налогов

«АК Барс» банк в партнерстве с «НДФЛка.ру» запустил на сайте сервис по возврату части уплаченного налога по НДФЛ по упрощенной схеме. Об этом CNews сообщили в «АК Барс». Пользователю дост
20.10.2016 «АК Барс» банк открыл собственную инновационную лабораторию

«АК Барс» банк открыл собственную инновационную лабораторию «АК Барс Цифровые технологи
14.10.2016 «АК Барс» банк начал выпуск «Карт жителя Республики Татарстан»

С октября 2016 г. стартовал выпуск «Карты жителя Республики Татарстан» от «АК Барс» банка, обладающей рядом функций, разработанных специально для удобства жителей г. Зе
06.09.2016 «АК Барс» банк поможет ФРИИ с отбором и развитием финтех-стартапов

«АК Барс» банк и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) договорились о партнерстве по отбору и развитию стартапов в сфере финансовых технологий. Лучшие проекты могут быть внедрены в его собстве
31.05.2016 «АК Барс» банк начал прием карт платежной системы «Мир»

«АК Барс» банк подключил свою банкоматную сеть, насчитывающую около 1000 устройств по всей стране, к приему и обслуживанию карт национальной платежной системы «Мир». Таким образом, теперь держат
23.03.2016 «АК Барс» банк запустил сервис перевода денежных средств с карты на карту

«АК Барс» банк запустил на своем сайте (www.akbars.ru) сервис безналичных переводов денежных средств с карты на карту. Сервис доступен как держателям карт «АК Барс» банка, так и сторонних
15.01.2016 Банк «АК Барс» повысил защиту системы «АК Барс Online»

Банк «АК Барс» повысил защиту пользователей системы дистанционного банковского обслуживания «АК

15.09.2015 Устройство SafeTouch защищает клиентов «АК Барс» банка от интернет-мошенничества в системе «ДБО BS-Client»

Компания BSS совместно с компанией SafeTech внедрила в «АК Барс» банке инновационное решение, позволяющее обеспечить удобство и безопасность услуг, предоставляемых корпоративным клиентам банка, и минимизировать риск кражи денег с банковских счетов к
07.08.2015 «АК Барс» банк обновил приложение «АК Барс Online» для платформ Android и iOS

«АК Барс» банк запустил новое мобильное приложение «АК Барс Online» для платформ Android и iOS. Как говорится в заявлении «АК Барс» банка, мобильное приложение «АК Барс Onli
01.06.2015 Опыт «АК Барс»: как виртуализировать рабочие места в 10 раз дешевле классического VDI

т на ИТ-инфраструктуру встает все острее. В 2013 г. входящий в топ-20 крупнейших российских банков «АК Барс» при консалтинговой поддержке PwC начал большой проект по централизации своей операци
20.04.2015 «АК БАРС Банк» завершил опытную эксплуатацию новой технологии информирования клиентов

В «АК БАРС Банк» завершен период опытной эксплуатации системы независимых уведомлений Indisend.

01.04.2015 «АК Барс» банк подключился к операционно-клиринговому центру НСПК

«АК Барс» банк прошел тестирование операций по картам MasterCard и Visa в рамках перехода на п

Публикаций - 283, упоминаний - 433

Ак Барс Банк и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 579 81
Ростелеком 10948 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 22
МегаФон 10742 19
Yandex - Яндекс 9216 13
Diasoft - Диасофт 1144 13
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
Oracle Corporation 7074 8
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
Atomyze - Атомайз 30 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Mankiewicz 7 6
Google LLC 12690 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Восход ФГБУ НИИ 721 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Microsoft Corporation 25775 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
АйТи 1519 5
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 23 5
Samsung Electronics 11065 5
NetApp - Network Appliance 667 5
SAP SE 5601 5
Cisco Systems 5372 5
Huawei 4677 5
Accenture plc 719 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 5
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 47 4
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 4
Broadcom - VMware 2610 4
Apple Inc 13156 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 115
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 81
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 65
Альфа-Банк 1979 63
ПСБ - Промсвязьбанк 963 58
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 57
ГПБ - Газпромбанк 1273 55
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 54
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 53
Совкомбанк ПАО 316 45
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 39
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 39
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 38
МКБ - Московский кредитный банк 657 32
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 29
ВТБ - Почта Банк 514 26
Абсолют Банк 249 25
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 25
Русский стандарт Банк 509 24
Visa International 1993 24
НСПК - Национальная система платежных карт 948 23
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 22
Ингосстрах СПАО 478 22
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 21
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 20
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 20
Почта России ПАО 2370 19
Центр-инвест КБ 65 18
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 18
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 16
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 15
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 15
АльфаСтрахование СГ 394 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 15
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 14
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 13
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 13
Кредит Европа банк 67 12
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 70
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 14
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 16
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 101
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 63
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 41
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 40
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 40
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 35
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 45
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MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 11
Ак Барс Бизнес Онлайн - АК Барс Online 9 9
Apple iOS 8583 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 7
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 6
Apple - App Store 3109 6
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 6
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 6
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 5
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 5
АФТ - Технологическая песочница 20 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Apple Pay 519 5
Samsung Pay 296 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
BSS Digital2Go 25 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 3
SafeTech - PayControl 49 3
Аскон - Лоцман:PLM 100 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 34 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 3
Попов Алексей 339 20
Аршавский Анджей 31 13
Колескин Тимур 13 13
Потапкин Михаил 26 11
Валеев Рафаэль 11 11
Сирота Юрий 67 10
Шуваев Ярослав 10 10
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Алифанов Кирилл 84 9
Кучугин Илья 42 9
Яфясов Денис 14 9
Бикташев Ильдар 10 9
Комстачев Михаил 14 9
Чевкота Олег 15 9
Кравченко Андрей 12 9
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Смирнова Олеся 11 9
Никифоров Николай 1138 9
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Скоробогатова Ольга 60 8
Гогленков Александр 15 8
Белоусов Максим 109 7
Соколовский Александр 40 7
Хмелевский Николай 7 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Черкасов Сергей 16 7
Клепиков Алексей 121 6
Иванов Сергей 405 6
Трофименко Владимир 7 6
Яшкин Вячеслав 6 6
Путин Владимир 3454 6
Лукашкин Сергей 26 5
Касимов Вячеслав 35 5
Копысов Виталий 64 5
Газизов Камиль 68 5
Дубков Максим 5 5
Сотин Денис 216 4
Беров Иван 44 4
Нагаев Олег 30 4
Минниханов Рустам 122 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 213
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 74
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 54
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Европа 24964 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 11
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Европа Восточная 3138 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Казахстан - Республика 6048 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 7
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - СФО - Омская область 789 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 4
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 86 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Украина 7928 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 3
Россия - ПФО - Пензенская область 637 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 236
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 88
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 55
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 39
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 34
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 19
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 17
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 15
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 12
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 337 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 7
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Ведомости 1466 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Известия ИД 770 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Российская газета 290 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
ТАСС Телеком 38 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
Bloomberg 1627 1
РИА Новости 1033 1
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Gartner - Гартнер 3658 4
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IDC - International Data Corporation 4975 2
Forrester Research 834 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Frost & Sullivan 207 1
IDC FinTech Ranking 8 1
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Cybersecurity Ventures 11 1
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Wainhouse Research 40 1
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Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 2
РЭШ - Российская экономическая школа 14 2
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
University of Basel - Базельский университет 8 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
Поволжский ГУФКСиТ - Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма - Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 4 1
Зеленодольский судостроительный колледж - ЗСТ СПО ГАОУ - Зеленодольский судостроительный техникум 1 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
ШАГ Компьютерная академия 5 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 20
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
Banking Tech Awards 2 1
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 8 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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