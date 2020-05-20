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Ак Барс Банк присоединился к федеральному проекту «Цифровой профиль»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Ак Барс Банк присоединился к проекту «Цифровой профиль». Теперь клиентам при подаче заявки на потребительский кредит на сайте банка не нужно вручную заполнять данные в анкете. Они загрузятся автоматически с помощью учетной записи на портале Госуслуг после того, как клиент разрешит банку доступ к своему цифровому профилю.

Цифровой профиль (или ЕСИА 2.0) – это новая расширенная версия личного кабинета гражданина на портале Госуслуг, где будут храниться сведения о гражданах из различных баз данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и др.).

Чтобы заполнить анкету на кредит с помощью «Цифрового профиля», нужно нажать кнопку «Быстрое заполнение заявки через Цифровой профиль», войти в учетную запись на Портале Госуслуг и разрешить банку использовать данные.

Учетная запись на Госуслугах при этом должна быть подтвержденной, третьего уровня. После того, как данные с «Цифровым профилем» будут синхронизированы, клиенту нужно ввести недостающую информацию и отправить заявку на рассмотрение. Проанализировав данные, банк примет решение: выдать заем или отказать. Шанс одобрения заявки при этом значительно возрастает, так как банк сразу получает данные о доходах из «Цифрового профиля». Клиенту не нужно будет предоставлять дополнительные справки для их подтверждения.

«Новый сервис позволит клиентам Ак Барс Банка проще и быстрее получать финансовые услуги и продукты. В дальнейшем с помощью Цифрового профиля клиенты смогут легко управлять своими персональными данными дистанционно, предоставляя цифровые согласия на их обработку коммерческим компаниям или госучреждениям для получения различных услуг», – сказал Дамир Галиев, директор по инновациям Ак Барс Банка.

«Цифровой профиль» – проект Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Банка России по созданию единой платформы для обмена информацией между государством, гражданами и коммерческими организациями. В рамках проекта планируется обеспечить доступ коммерческих организаций к данным о физических лицах, содержащихся в государственных информационных системах. Данные будут предоставляться с согласия самих граждан, которые хранятся в едином реестре цифровых согласий.

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