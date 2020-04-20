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«Ак барс банк» начал оказывать дистанционные финансовые услуги по биометрии лица

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«Ак барс банк» запустил биометрическую идентификацию в мобильном приложении «Ак барс онлайн». Теперь владельцы устройств на базе операционной системы Android с помощью биометрических данных могут стать клиентами банка и получать финансовые услуги и продукты без посещения отделения.

Удаленная биометрическая идентификация доступна для граждан, сдавших свои данные в Единую биометрическую систему, оператором которой выступает «Ростелеком». Клиенты могут дистанционно оформить заявку на получение кредита, открыть виртуальную карту или заказать карту на физическом носителе, которую привезет курьер.

«"Ак барс банк" стремится быть ближе к своим клиентам и для их удобства внедряет и развивает новые онлайн-сервисы и продукты. Теперь стать клиентом банка и получить финансовые услуги можно не выходя из дома, что особенно важно в условиях режима самоизоляции», — сказал заместитель председателя правления «Ак барс банка» Мераб Гогичаты.

«"Ак барс банк" активно внедряет современные цифровые сервисы и передовые технологии, которые облегчают жизнь и значительно экономят время граждан. Сегодня в условиях самоизоляции очень важно иметь доступ ко всем банковским услугам онлайн. Благодаря биометрической идентификации, которую "Ак барс банк" запустил через мобильное приложение, клиенты смогут получить полный спектр финансовых услуг, не выходя из дома. Теперь услуги крупнейшего федерального банка на лучших условиях стали доступны всем гражданам, даже в тех регионах, где нет физических отделений», — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Процедура дистанционного открытия счета с помощью биометрии занимает не более пяти минут. Чтобы стать клиентом банка, необходимо скачать мобильные приложения «Ак барс онлайн» и «Биометрия» от «Ростелекома». Авторизовавшись в приложении «Биометрия» с помощью учетной записи портала госуслуг, пользователь должен перейти в «Ак барс онлайн», ввести номер телефона и подтвердить его кодом из SMS. После верификации в Единой биометрической системе, клиент подписывает договор комплексного банковского обслуживания с помощью кода из SMS и может пользоваться услугами «Ак барс банка» не выходя из дома.

«Ак барс банк» стал вендором Единой биометрической системы в 2018 г. К середине апреля текущего года в системе зарегистрировались более 130 тыс. граждан России. Сдать биометрические данные — образец голоса и изображение лица — можно в 160 отделениях Ак барс банка или 13,5 тыс. других отделений банков по всей России. После того, как гражданин зарегистрируется на портале госуслуг, сдаст данные в отделении банка и пройдет удаленную биометрическую идентификацию, он сможет удаленно получать банковские услуги.



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