Ак Барс Банк и APIBank запустили банковский сервис для LetyShops

Ак Барс Банк и APIBank объявили о запуске банковского кэшбэк-сервиса для LetyShops, который предлагает пользователям получить банковскую карту под брендом LetyBank. Выпуск и обслуживание карт осуществляет Ак Барс Банк. Проект реализован на технологической платформе APIBank.

LetyBank стал первым проектом в рамках сотрудничества open banking платформы APIBank и Ак Барс Банка. Благодаря API-интеграции кэшбэк-сервис смог выстроить закрытую экосистему с абсолютно прозрачными процессами движения денежных средств.

Сегодня суммарная аудитория LetyShops ― это более 10 млн человек, совершивших 50 млн онлайн-покупок с кэшбэком. Совместное технологичное решение APIBank и Ак Барс Банка поможет кэшбэк-сервису привлечь партнеров в офлайне, запустить новые продукты, выводить кэшбэк.

Всего за несколько кликов на сайте пользователи LetyShops могут получить виртуальную банковскую карту Visa. Это может быть анонимная карта или карта с упрощенным уровнем идентификации. Чтобы начать ее использование, нужно просто пополнить счет через личный кабинет LetyBank. А для оплаты офлайн-покупок ― подключить к мобильным сервисам Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. На новую карту также можно выводить кэшбэк.

Благодаря API-интеграции все расчеты между LetyShops, покупателями, продавцами и банком проходят в едином контуре. Это позволило не только обеспечить полную прозрачность движения денежных средств между контрагентами, но и поднять его средний размер. С помощью LetyBank пользователи смогут получать в 2,5 раза больше кэшбэка, чем обычно.

В среднем можно возвращать 7% от суммы покупок в онлайн-магазинах. В ближайшем будущем программа лояльности распространится и на офлайн-шопинг.

Александр Ложкин, руководитель проекта LetyBank, сказал: «За последние годы мы накопили серьезную экспертизу в вопросах интернет-покупок ― научились делать этот процесс интересным и полезным для миллионов наших пользователей. Запуск виртуального банка позволит применить наш опыт в офлайн-покупках, выплачивать еще больше кэшбэка и увеличить пользу от нашего сервиса. Сейчас выпустить карту может лишь часть аудитории LetyShops, но по итогам пилотного проекта сервис будет доступен каждому. Также мы отслеживаем потребности наших пользователей и готовимся к запуску других финансовых продуктов в рамках сервиса, например, покупок в кредит или в рассрочку».

Денис Лакомов, директор дирекции по развитию партнерских проектов розничного бизнеса Ак Барс Банка, отметил: «Сейчас в обществе и бизнесе происходит глобальная трансформация, поэтому важно начинать искать и реализовывать новые высокотехнологичные проекты, которые помогут пережить перемены. Ак Барс Банк видит этот тренд и предлагает площадку для реализации в бизнесе. Open Banking позволяет разным поставщикам услуг интегрироваться и создавать удобные для клиентов продукты. Сторонние сервисы могут получить доступ к инфраструктуре Ак Барс Банка, например, для частичной интеграции или создания собственных приложений. В рамках проекта с LetyShops банк эмитирует и обслуживает банковские карты, а также предоставляет технологию для начисления кэшбэка. В дальнейшем совместно с платформой APIBank мы планируем запустить ряд интересных проектов».

Алексей Петров, сооснователь и CEO APIBank, сказал: «BaaS, или banking as a service, ― один из ведущих трендов в развитии мирового финтеха. Open API позволяют компаниям менять бизнес-модели, предлагать новые ― в том числе банковские ― продукты и услуги, расширять сферы присутствия брендов. Все это особенно актуально сейчас, когда бизнес ищет новые способы повышения эффективности работы в условиях кризиса. Наш совместный проект с LetyShops и Ак Барс Банком ― отличный пример, как от внедрения финтех-инноваций выигрывают все: и банк, и кэшбэк-сервис, и продавцы, и покупатели. Мы уверены, что open banking должен стать массовой историей, и работаем над унификацией стандартов обмена данными между банками, финтехами и бизнесом в соответствии со стратегией Центрального банка России».