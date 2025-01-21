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Open Banking Открытый банкинг Open Bank System Открытые банковские платформы Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания

Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания

В 2022 г. Банк России опубликовал концепцию внедрения Открытых API на финансовом рынке. В рамках нее финансовые организации в обязательном порядке начнут обмениваться по стандарту Open API данными о себе и своих продуктах, передавать друг другу сведения о счетах клиента и его продуктах, инициировать платежи. На первом этапе обмен данными будет обязательным для крупнейших банков, страховых компаний и брокеров, затем к стандартам будут подключаться и другие категории финансовых организаций. Разработка и пилотирование стандартов осуществляется совместно с участниками рынка на площадке Ассоциации ФинТех, которая выполняет роль центра компетенций по Открытым API.

На базе Открытых API может быть создано множество  сервисов — от классических платежных до инновационных финтех-решений. Для банков с высокой степенью цифровизации использование Открытых API поможет расширить клиентскую базу, повысить лояльность клиентов, а также увеличить объем рефинансирования кредитов.

В финансовой сфере Open API – это открытые интерфейсы, через которые сторонние сервисы взаимодействуют с системой банка и обмениваются с ней данными. Это могут быть, например, сервисы других банков, или страховых и брокерских компаний.  Перейти на Открытый банкинг смогут только те организации, которые прошли техническую проверку своего ПО на соответствие стандартам Банка России и стали доверенными участниками среды открытых банковских интерфейсов.

 


21.01.2025 4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год 1
16.12.2024 Игорь Панов, ПСБ: Затраты на импортозамещение значительны, но это инвестиции в безопасность и операционную надежность финансовой системы 1
12.12.2024 Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий 2
05.12.2024 Платформизация банковских ИТ изменила расстановку сил 1
27.11.2024 ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 2 млн рублей 2
15.08.2024 «Т-Банк» запустил банковский сервис по финансовому здоровью 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
20.06.2024 ДОМ.РФ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» подписали соглашение о сотрудничестве в области данных 1
04.06.2024 Сбербанк и «Тинькофф» предоставят клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга 3
Стали ли российские облака реальной альтернативой западным платформам? 1
16.04.2024 Как запустить проект цифровой трансформации 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 2
20.06.2022 В Telegram появился первый маркетплейс заданий для самозанятых 1
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 1
ИТ в банках и страховых компаниях 2021 2
29.12.2021 Как Open banking изменит финансовую сферу 3
29.12.2021 Банки потратили на ИТ более полутриллиона долларов 4
21.07.2021 Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал главные мировые ИТ-тренды будущего 1
12.07.2021 ВТБ получил две награды международной премии PayTech Awards 2
28.12.2020 Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций вложил в APIBank 120 млн рублей 2
13.10.2020 Центробанк Азербайджана совместно с IBM запустил систему цифровой идентификации 1
13.07.2020 «Яндекс» вступил в ассоциацию «Финтех» 1
03.07.2020 Группа «Райффайзен» выпустила второй «Финтех-Атлас» 1
26.05.2020 Ак Барс Банк и APIBank запустили банковский сервис для LetyShops 1
01.04.2020 QIWI будет развивать QPlatform вместе с SBI Holdings 1
24.12.2019 Блокчейн помогает банкам отказываться от бумажных денег 1
12.09.2019 Исследование: 88% банков нацелены на создание партнерских экосистем и маркетплейсов 2
12.09.2019 Альфа-Банк и X5 Retail Group запустили первый в России блокчейн-сервис управления ликвидностью 1
13.08.2019 Experian инвестирует $20 миллионов в азиатскую платформу по управлению финансами 1
07.06.2019 Резидент «Сколково» и Россельхозбанк займутся совместными финтех-решениями 1
21.05.2019 Accenture выделила 5 ключевых трендов в цифровизации банковского бизнеса 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 1

Публикаций - 33, упоминаний - 47

Open Banking и организации, системы, технологии, персоны:

APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
SimbirSoft - СимбирСофт 75 4
UseTech - Юзтех Интеграция 50 3
Accenture plc 682 2
МегаФон 8807 2
Google LLC 11775 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Ростелеком 9703 2
ESG - Enterprise Strategy Group 239 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 2
Nutanix 98 1
Lenovo Group 2292 1
Intel Corporation 12197 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Experian 80 1
RBI 21 1
IBM Services 4 1
CompareAsiaGroup 1 1
Elliptic 12 1
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Microsoft Corporation 24628 1
Apple Inc 12103 1
8213 1
Alibaba Group 422 1
Red Hat 1305 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 135 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 8
Альфа-Банк 1770 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 6
ГПБ - Газпромбанк 1084 5
Visa International 1949 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
Ак Барс Банк 272 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 3
Синара ГК - Sinara Group 100 3
NanduQ - Qiwi 996 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
SBI Holdings - SBI Group 24 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 2
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 22 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Абсолют Банк 230 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Alibaba Entrepreneurs Fund 1 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 6 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 2
Роскачество - Российская система качества 36 2
Федеральное казначейство России 1772 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 38 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 17 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
Linux Foundation 185 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 23
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 17
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3841 17
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Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 366 11
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Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
НСПК - СБПэй 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
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Федотов Михаил 17 1
Листов Борис 1 1
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