Open Banking Открытый банкинг Open Bank System Открытые банковские платформы Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания
- Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API
В 2022 г. Банк России опубликовал концепцию внедрения Открытых API на финансовом рынке. В рамках нее финансовые организации в обязательном порядке начнут обмениваться по стандарту Open API данными о себе и своих продуктах, передавать друг другу сведения о счетах клиента и его продуктах, инициировать платежи. На первом этапе обмен данными будет обязательным для крупнейших банков, страховых компаний и брокеров, затем к стандартам будут подключаться и другие категории финансовых организаций. Разработка и пилотирование стандартов осуществляется совместно с участниками рынка на площадке Ассоциации ФинТех, которая выполняет роль центра компетенций по Открытым API.
На базе Открытых API может быть создано множество сервисов — от классических платежных до инновационных финтех-решений. Для банков с высокой степенью цифровизации использование Открытых API поможет расширить клиентскую базу, повысить лояльность клиентов, а также увеличить объем рефинансирования кредитов.
В финансовой сфере Open API – это открытые интерфейсы, через которые сторонние сервисы взаимодействуют с системой банка и обмениваются с ней данными. Это могут быть, например, сервисы других банков, или страховых и брокерских компаний. Перейти на Открытый банкинг смогут только те организации, которые прошли техническую проверку своего ПО на соответствие стандартам Банка России и стали доверенными участниками среды открытых банковских интерфейсов.
Open Banking и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 5
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
|Linux Foundation 185 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
|Петров Алексей 34 4
|Одинаева Ирина 7 2
|Сотин Денис 205 2
|Косарим Руслан 7 2
|Дмитракова Анна 6 2
|Фролов Виктор 11 2
|Кулик Вадим 180 2
|Куканов Антон 6 2
|Шадаев Максут 1009 2
|Врацкий Андрей 135 2
|Копысов Виталий 61 2
|Горелова Марина 6 2
|Дворкович Аркадий 210 1
|Ким Борис 75 1
|Овчинникова Евгения 10 1
|Ложкин Александр 1 1
|Федотов Михаил 17 1
|Листов Борис 1 1
|Лакомов Денис 1 1
|Elliott Ben - Эллиотт Бен 1 1
|Османов Фарид 1 1
|Чумаков Виктор 1 1
|Леушев Андрей 73 1
|Галеев Роман 2 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Николаев Евгений 16 1
|Благирев Вячеслав 15 1
|Смирнов Александр 75 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Реймер Денис 54 1
|Фридман Илья 42 1
|Патешман Виталий 42 1
|Шестаков Александр 38 1
|Бецков Григорий 23 1
|Романенко Николай 10 1
|Агеева Анна 8 1
|Пакина Юлия 6 1
|Бондарев Вадим 7 1
|Гольцов Александр 77 1
|Беляевский Владимир 11 1
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