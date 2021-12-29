Дальнейшее развитие сферы услуг невозможно без внесения изменений в законодательные новеллы, касающиеся работы с персональными данными клиентов. Особенно остро вопрос о том, «чьи данные» — самого человека или того, кто их о нем тем или иным путем собрал, — встал в сфере финансов. Ответом на вопросы стала концепция Open banking, облегчившая сторонним разработчикам доступ к данным клиентов финансовых учреждений.

Данные — чьи?

Несколько лет назад у европейских регуляторов назрел вопрос: «кому принадлежат данные: тому, о ком эти данные, или тому, кто их собрал?» Ответом на этот вопрос стал GDPR (General Data Protection Regulation) — свод регуляций о защите личных данных, который вернул пользователям контроль над данными о них.

В финансовой сфере ответом на вопрос стала концепция Open banking («Открытый банкинг»), которую можно назвать аналогом GDPR применительно к рынку финансовых услуг. Она заключается в использовании открытых API в финансовой сфере и дает возможность сторонним разработчикам создавать сервисы для «традиционных» финансовых институтов, делает финансовый мир более «прозрачным» для их клиентов, а рынок финансовых услуг — более конкурентным.

До появления Open banking банки обладали монополией на финансовые данные клиентов

До появления Open banking банки обладали монополией на финансовые данные клиентов — от истории транзакций до информации о балансе. Эти данные невозможно было получить программно даже с согласия клиента. Эта «монополия данных» облегчала «старым» банкам конкуренцию с молодыми финтеховскими компаниями.

Европейские регуляторы считают, что открытый банкинг — это инструмент создания более свободного, более конкурентного рынка банковских услуг. На этом рынке банкам будет сложнее быть монополистами исключительно по причине того, что у них есть история взаимоотношения с клиентами. И классическим банкам придется внедрять инновации и повышать качество услуг для того, чтобы удерживать клиентов, иначе стартапы вытеснят их с рынка.

Во всем мире открытые технологии продвигают именно регуляторы: классические банки в этом не заинтересованы. Однако подходы к продвижению могут различаться. В некоторых странах центробанки разрабатывают протоколы и общую архитектуру взаимодействия между участниками рынка. А в некоторых они прибегают к помощи межбанковских организаций, в России это «Ассоциация Финтех».

Как Open Banking изменит рынок

Главная задача, которую решает открытый банкинг — преодоления «рабства данных»: классические финансовые организации владеют информацией о клиентах, и это препятствует выходу инноваторов на рынок. От этого страдают и потребители, у которых нет возможности выбирать наиболее выгодные и подходящие услуги.

Open Banking позволяет если не устранить полностью, то по крайне мере минимизировать проблему с «рабством данных». Открытые протоколы дают возможность использовать собранную информацию всеми участниками рынка.

Для классических финансовых учреждений Open banking представляет скорее угрозу, чем преимущество. Банки должны будут делиться информацией, что нарушает их монополию. Но, если смотреть на перспективу, они получают толчок для развития. Необходимость делиться данными и конкурировать в новых условиях приводит к необходимости делать новые сервисы, внедрять инновации и улучшать клиентский опыт.

Стартапам, работающим, в финансовой сфере, Open Banking открывает множество возможностей, ключевые их них — возможность инициации платежей со счета клиента и возможность получения данных об операциях.

«Инициация платежей» позволяет программно инициировать платеж с банковского счета. Это полезно бизнесу, принимающему платежи онлайн: банковские платежи проводятся гораздо быстрее и стоят гораздо дешевле, чем платежи по картам. Кроме того, они значительно безопаснее — а это значит, риск чарджбеков (оспариваний платежа) существенно ниже.

Получение данных по операциям открывает несколько возможностей. Во-первых, можно моментально проверить принадлежность банковского счета клиенту, что снижает вероятность мошенничества.

Во-вторых, получив информацию о прошлых операциях по счету и о балансе, можно быстро проверить кредитоспособность покупателя — и снизить вероятность рисков при продаже финансового продукта (например, кредита). А снижение рисков, в свою очередь, снижает себестоимость продуктов, что со временем приведет к снижению стоимости услуг для конечных клиентов.

Открываются большие возможности для стартапов по планированию бюджета. Они могут «подтянуть» в программу расходы того или иного клиента, провести разбивку по категориям и предоставить рекомендации пользователю. Такие стартапы всегда пользовались популярностью у клиентов — а после появления механизмов автоматического импорта данных из банковских систем работа с такими решениями станет намного удобнее.

Что касается самих клиентов, то они получат новые сервисы, закрывающие как уже существующие, так и новые потребности, которые несомненно появятся, как только появятся новые возможности; исчезнут минусы использования банковских карт при инициации платежей; как уже говорилось, доступ к банковскому счету гораздо сложнее украсть, чем к карте, что снижает риск мошеннических действий. Новые технологии дадут возможность собирать данные о счетах из разных источников, в результате клиенты смогут моментально оценивать текущее состояние своего денежного баланса и оперативно принимать решение о тратах.

Технологическая основа Open Banking

В целом Open Banking базируется на «обычных» банковских технологиях. Но применяется и ряд специализированных.

Основа открытого банкинга — Open API. Это универсальный программный интерфейс, позволяющий бесшовное взаимодействие разных сервисов, в том числе имеющих разную технологическую основу.

Для идентификации клиента применяется открытый протокол OpenID Connect. Важно, что он не является централизованным, то есть данные не принадлежат одному сервису, в то же время приложения без проблем могут аутентифицировать пользователя.

Для авторизации клиента служит протокол OAuth 2.0. Ему передается часть прав, например, на сбор и анализ информации о пользователе. Это необходимо для полноценной работы Open Banking. Так как протокол работает децентрализовано, получается надежное и защищенное соединение.

Стандарт передачи данных JWT позволяет безопасно авторизовываться в сервисах.

Как работает Open banking

По сравнению с классической схемой появляются два новых действующих лица: СПИУ и СППУ (AISP, Account information service provider, и PISP, Payment initiation service provider).

СПИУ (Сторонний поставщик информационных услуг о счете) — компании, которые могут собирать информацию о финансовой активности пользователей в разных платежных системах, но при этом они не могут перемещать деньги клиентов. Такая процедура проводится только после согласия пользователя. Они помогают упростить доступ к финансовым продуктам, а также оптимизировать различные процессы, например, подачу заявки на получение кредита.

СППУ (Сторонний поставщик платежных услуг) — компании, которые могут подключаться к банковскому счету для инициирования платежей на счет пользователя или из него. Эти компании имеют возможность не только просматривать данные учетной записи, но и совершать платежи от имени клиента, используя собственные инструменты банка. Эта процедура также проводится по согласию пользователя.

В отличие от банков, которые управляют деньгами своих клиентов, поставщики услуг только инициируют транзакции. При этом они никогда не получают деньги от клиента.

В целом все технологии, используемые в открытом банкинге, упрощают взаимодействие между сервисами и увеличивают безопасность обмена данными.

Как будет развиваться Open Banking

Существует два аспекта развития открытого банкинга — технологический и законодательный.

В плане технологий Open Banking уже достаточно зрелый продукт. Он поддерживает множество сценариев и близок к своему логическому завершению. В дорожной карте открытого банкинга в ЕС и в Великобритании осталось всего несколько направлений, по которым надо усовершенствовать Open banking. Это обратные платежи и вариативные платежи.

Обратные платежи необходимы для корректной обработки возвратов денежных средств.

Вариативные платежи позволяют взимать повторяющиеся платежи, что позволит, например, оплачивать через Open banking товары, приобретенные в рассрочку или подписку на сервисы.

Сейчас открытый банкинг обсуждается или уже внедрен в более чем 60 странах по всему миру. С законодательной точки зрения, открытый банкинг будет становиться обязательной для банков технологией — ведь у крупных банков меньше всего стимулов его внедрять. По этому пути уже пошли ряд стран — например, блок ЕС и Великобритания.

В Великобритании, где этот стандарт обязателен для банков в 2018 г., более 8% клиентов цифровых сервисов ежедневно пользуются продуктами на базе Open Banking. Для сравнения, Apple Pay и Google Pay используются 16% британцев.

По оценке ResearchAndMarkets.com мировой рынок открытого банковского обслуживания вырастет с $11,79 млрд в 2020 году до $15,13 млрд долларов в 2021-м. А в 2025 г. он достигнет $37,77 млрд (среднегодовой темп роста 25,7%). Схожие оценки дает Allied Market Research, предрекающий среднегодовой рост 24,4%, до $43,15 млрд в 2026 г.

При этом региональное развитие будет идти крайне неравномерно.

Динамика численности пользователей решений Open banking по регионам

Регион 2020 г. 2021 г.* 2022 г.* 2023 г.* 2024 г.* Европа 12,2 18,8 28,4 42,6 63,8 АТР и Китай 7,7 10,3 13,9 20 28,1 Северная Америка 2,1 2,7 3,5 4,5 5,7 Латинская Америка 0,8 1,2 1,9 2,9 4,5 Остальной мир 4,6 7,4 11,9 18,9 30 Всего 27,4 40,4 59,6 88,9 132,1

Источник: Juniper Research, 2021 * — Прогноз

Европа останется лидером по количеству пользователей, в сумме в Старом Свете пользователей будет столько же, сколько в двух следующих регионах вместе взятых. Обе Америки в обозримом будущем останутся далеко позади этой тройки.

Прогресс Европы во многом обусловлен позицией регулирующих органов, если российский Центробанк последует примеру европейских коллег, то и отечественный финансовый рынок сможет получить новый драйвер развития, разработчики — новые сферы применения, а клиенты банков — новые сервисы.