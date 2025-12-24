Разделы

OAuth Open Authorization открытый протокол (схема) авторизации


24.12.2025 ИИ-ассистенты в браузерах могут без спроса удалять данные 1
28.11.2025 Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro 1
19.11.2025 Поддержка геокластеризации и обновленная архитектура в обновлении RuPost 4.0 1
22.10.2025 Bell Integrator FabricaONE.AI разработала единый ID сервис для идентификации, аутентификации и авторизации клиентов 1
06.10.2025 СУБД PostgreSQL обновилась до версии 18 1
23.09.2025 Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать 1
21.08.2025 Чудовищная «дыра» в приложении позволяла всем желающим заказывать бесплатную еду в McDonald's 1
28.07.2025 «Диасофт» разработал сервер аутентификации enterprise-уровня для замены зарубежных IAM-решений 1
18.07.2025 Bell Integrator FabricaONE.AI разработала собственное решение для управления API компаний 1
19.06.2025 Вышла Tantor Postgres 17 с рекордным количеством новинок и улучшений 1
03.06.2025 Облако Microsoft OneDrive открывает доступ ко всем пользовательским файлам всякому, у кого есть доступ хотя бы к одному 1
09.04.2025 Trusted.ID и Trusted.IDM совместимы с Dynamic Directory 1
27.02.2025 «Солар» назвал топ-5 критических уязвимостей банковских приложений 1
30.01.2025 Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) 1
27.12.2024 «Синтеллект» выпустила новую версию платформы управления документами и бизнес-процессами Tessa 1
17.12.2024 BPMSoft 1.6: самое масштабное обновление в истории платформы 1
22.11.2024 Система управления привилегированным доступом «In PAM» от Innostage включена в реестр отечественного ПО 1
11.11.2024 В систему управления доступом RooX UIDM добавлена поддержка протокола Radius 1
07.10.2024 Как разработать интернет-магазин для B2B-сегмента и успешно интегрировать его в цифровую экосистему. Опыт ОМК 1
24.09.2024 ГК Softline интегрирует Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe 1
24.09.2024 Протоколы аутентификации пользователей: обзор технических решений 1
24.09.2024 Как работают средства облачной защиты: обзор функциональных возможностей 1
05.08.2024 «МТС Линк» расширяет перечень провайдеров для SSO 1
26.06.2024 Бизнес получит доступ к единому сервису авторизации VK ID и сможет повысить конверсии в заказы 1
17.06.2024 Российский разработчик представил продукты класса API Security 1
05.06.2024 VK ID упростил процесс интеграции сервиса на сторонние сайты и в мобильные приложения. 1
03.05.2024 Таинственные хакеры взломали Dropbox, получив доступ к именам пользователей, паролям, телефонам и e-mail 1
18.04.2024 X-Com вошла в число авторизованных партнеров компании «Вебинар Технологии» 1
21.02.2024 Платформа «Штурвал» получила обновление до версии 2.5 1
01.02.2024 Итоги встреч в «МТС Линк» подведет искусственный интеллект 1
23.01.2024 В сервисах «МТС Линк» появились новые способы аутентификации 1
13.12.2023 NextBox — безопасное хранение данных и удобная работа с файлами 1
29.11.2023 Предприниматели смогут подтвердить свое присутствие на нескольких площадках в интернете 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
31.08.2023 Компания iFellow обновила систему авторизации Telegram-бота для Service Desk 1
24.08.2023 Webinar Group внедряет новые функции для бизнес-коммуникаций в онлайне 2
14.08.2023 Webinar Group увеличила число клиентов на 61% с момента вхождения в экосистему МТС 1
14.08.2023 Число клиентов Webinar Group за последний год выросло на 61% 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
12.05.2023 Платформа Webinar внедряет новые функции для защиты данных пользователей 1

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4547 14
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 177 12
Google LLC 12284 11
Yandex - Яндекс 8497 11
Microsoft Corporation 25263 11
Meta Platforms - Facebook 4538 9
VK - Mail.ru Group 3535 9
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 509 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 8
Ростелеком 10337 6
Oracle Corporation 6881 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1597 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 4
9031 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2516 4
Реак Софт 9 3
Broadcom - VMware 2497 3
Cisco Systems 5224 3
Yealink Network Technology 75 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 3
Softline - Софтлайн 3283 3
InnoSTage - Инностейдж 196 2
Flant - Флант 153 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 403 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 498 2
Multifactor - Мультифактор 86 2
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 101 2
Thoma Bravo - Proofpoint 38 2
IBM - International Business Machines Corp 9556 2
Intel Corporation 12550 2
X Corp - Twitter 2909 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2255 2
Восход ФГБУ НИИ 686 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 196 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 372 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 2
Diasoft - Диасофт 1035 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 56 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1496 3
Почта России ПАО 2252 3
Лента - Сеть розничной торговли 2275 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 3
Алмазэргиэнбанк АКБ 15 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 2
UMA - United Music Agency 40 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 154 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 54 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 201 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Силовые машины 143 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 273 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 678 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 263 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 571 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Альфа-Банк 1872 1
АльфаСтрахование СГ 357 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12898 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5265 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4936 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3127 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3465 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 172 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3378 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3542 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6293 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73457 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31844 39
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26117 28
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 105 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 25
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 87 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 24
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23060 20
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23226 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 14
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 522 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 12
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 272 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2734 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 10
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 953 9
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 240 9
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 9
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2171 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 882 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 9
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 176 9
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 496 8
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 242 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 8
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 8
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1008 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8949 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 8
Microsoft Windows 16360 14
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 100 12
Google Android 14729 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1536 11
Apple iOS 8269 10
Linux OS 10940 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5861 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 7
JavaScript - JS - язык программирования 1334 7
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 528 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 7
Новые облачные технологии - МойОфис 900 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 5
Microsoft Office 365 984 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 867 4
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 59 3
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 19 3
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 100 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 33 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1530 3
Red Hat WildFly - Keycloak 54 3
Реак Софт - Blitz Identity Provider 14 3
Oracle Mobile Suite - Oracle Mobile Platform - Oracle Mobile Security Suite - Oracle Mobile Handheld - Oracle Mobile Laptop 18 3
Oracle Access Management Suite Plus - Oracle Mobile Authenticator 3 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 489 3
Oracle Java - язык программирования 3336 3
Microsoft Outlook 1422 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 3
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 37 2
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 51 2
Linstor SDS - Software Defined Storage 4 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 2
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 78 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 106 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 149 2
RooX UIDM 45 2
Грудинин Дмитрий 26 7
Бровко Александр 10 3
Козырев Алексей 326 3
Карпенко Владимир 26 2
Крюков Дмитрий 38 2
Павлов Никита 118 2
Алдошин Олег 30 2
Jasuja Amit - Джасуйа Амит 7 2
Мельникова Анастасия 431 2
Шадаев Максут 1152 2
Гришин Дмитрий 210 1
Фенюшин Евгений 26 1
Чурсин Дмитрий 84 1
Левашов Александр 91 1
Добровинский Александр 47 1
Рогозов Андрей 16 1
Бурилов Андрей 117 1
Климов Андрей 88 1
Ульянов Николай 162 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Гуртов Дмитрий 12 1
Полякова Екатерина 6 1
Мартынов Сергей 23 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Смирнов Иван 26 1
Сивцев Илья 165 1
Евдокимов Игорь 61 1
Александров Александр 85 1
Шишкин Василий 4 1
Булгаков Кирилл 131 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Спирин Антон 87 1
Тараторин Александр 58 1
Макешин Анатолий 17 1
Кузеванов Дмитрий 21 1
Baikar Amol - Байкар Амол 1 1
Сивидов Алексей 40 1
Горожанкин Алексей 18 1
Стоянов Алексей 52 1
Чистов Александр 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 157369 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45842 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 5
Европа 24652 3
Франция - Французская Республика 7982 2
Индия - Bharat 5710 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 577 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Россия - УФО - Тюменская область 1260 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 734 1
Бразилия - Федеративная Республика 2453 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4100 1
Беларусь - Белоруссия 6041 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18649 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8147 1
Россия - УФО - Курганская область 582 1
Америка - Американский регион 2188 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
Испания - Королевство 3762 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Дания - Королевство 1318 1
Ирландия - Республика 1025 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14507 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18266 1
Иран - Исламская Республика Иран 1119 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15183 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 7
Паспорт - Паспортные данные 2737 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 4
Аудит - аудиторский услуги 3115 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3160 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6255 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1736 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 3
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6677 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1160 3
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 258 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 2
Английский язык 6881 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Автокод (портал) 37 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 1
NYT - The New York Times 1088 1
РИА Новости 988 1
BleepingComputer - Издание 417 1
The Register - The Register Hardware 1704 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
CNews Инновация года - награда 133 1
Allied Market Research 22 1
Tagline - Тэглайн 28 1
comScore 379 1
Juniper Research 551 1
Gartner - Гартнер 3613 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 35 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 200 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
CNews AWARDS - награда 556 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
