Итоги встреч в «МТС Линк» подведет искусственный интеллект

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», запустила новую функцию на основе искусственного интеллекта (ИИ) — автоматические итоги мероприятий.

Резюме от искусственного интеллекта

У участников встреч и вебинаров на платформе «МТС Линк» появилась возможность получать автоматически сгенерированное краткое содержание мероприятия сразу после его окончания. Чтобы поделиться итогами с коллегами, достаточно одного клика. Разработчик подчеркивает, что функция встроена в интерфейс платформы, то есть интеграция со сторонними приложениями не потребуется.

«МТС Линк» стал первым российским сервисом с функцией автоматических итогов встреч. Мы убеждены — ИИ делает совместную работу команд эффективнее. Благодаря новым функциям наши клиенты могут, например, освободить время секретаря, которому раньше приходилось присутствовать на совещании и записывать основные моменты вручную. Или освежить в памяти итоги встречи за 5 минут вместо часа, который мог уйти на просмотр записи. Наши разработчики не планируют останавливаться. В будущем ИИ сможет помогать пользователям «МТС Линк» улавливать содержание встреч, на которые они опоздали, лучше выглядеть в кадре и распознавать жесты», — отмечает руководитель направления гибридных коммуникаций «МТС Линк» Дмитрий Крюков.

В будущем ИИ сможет помогать пользователям «МТС Линк» улавливать содержание встреч, на которые они опоздали, лучше выглядеть в кадре и распознавать жесты

Расшифровка встреч

Помимо итогов, пользователям доступна автоматическая текстовая расшифровка встреч — чтобы вернуться к определенному моменту, не нужно пересматривать видеозапись. В текстовой расшифровке есть возможность поиска по ключевым словам и автоматического перехода к соответствующему моменту видео.