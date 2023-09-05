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Речевые технологии VoiceTech STT S2T Speech-to-text Транскрибация Технология преобразования речи в текст Transcribe Стенография, стенограмма "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей Голосовой набор текста
СОБЫТИЯ
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|05.09.2023
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BSS ускорила STT в речевой аналитике в 5 раз
BSS ускорила STT в речевой аналитике в 5 раз. Ускорение позволит экономить клиентам порядка 1 млн руб. на
|29.09.2021
|Как наученная миллиардами фраз речевая аналитика повышает выручку компаний уже сегодня
|10.06.2021
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Алексей Любимов -
Речевая аналитика нужна всем компаниям, желающим удержать своих клиентов
|26.08.2020
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В Word появилась функция, упрощающая жизнь миллионам. Видео
ft интегрировала в текстовый редактор Word функцию «расшифровки» (транскрибирования) аудиозаписей – Transcribe. Приложение научилось переводить записи диалогов в текст с возможностью его послед
|22.03.2019
|«Билайн» внедрил речевую аналитику и распознавание речи в центрах обслуживания
|24.11.2009
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Россия становится акционером индийского оператора MTS
Российское правительство получило разрешение на выкуп 20% дополнительно выпущенных акций индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (STT, работает под торговой маркой MTS-India). В ответ на соответствующий запрос Совета по продвижению иностранных инвестиций (СПИИ) положительные резолюции дали Департамент телекоммуникаций Инд
|24.04.2007
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STT Group перешла на новую версию Microsoft Dynamics NAV
Отраслевое решение на базе Microsoft Dynamics NAV для международной девелоперской корпорации STT Group консультационная группа АТК создала еще в 2003 году. Создание решения с учетом специфики инвестиционного бизнеса заняло 3 месяца. Отметим, что STT Group является активным игрок
|24.01.2007
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Samsung выпустила Bluetooth-навигатор
Компания Samsung Electronics начала поставки на корейский рынок Bluetooth-навигатора STT-D370, подключаемого к мобильным телефонам через Bluetooth. В нем также реализованы такие технологии, как Transport Protocol Experts Group (TPEG) и T-DMB (мобильное телевидение). Samsung
|28.10.2004
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STT Group внедрила систему Microsoft Navision
Консультационная группа АТК завершила проект по внедрению системы Microsoft Navision в инвестиционном холдинге STT Group. Проект проводился в несколько этапов. На первом этапе было проведено комплексное исследование деятельности холдинга. На основе анализа полученной информации, специалисты АТК предложи
Речевые технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3438 6
|Медведев Дмитрий 1664 5
|Шадаев Максут 1197 4
|Дырмовский Дмитрий 147 4
|Болгар Иван 11 3
|Проценко Антон 4 3
|Биккужин Рамиль 68 3
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|Аникин Дмитрий 68 2
|Мишустин Михаил 773 2
|Никифоров Николай 1137 2
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|Кулик Вадим 205 2
|Беляев Владислав 103 2
|Романов Роман 51 2
|Свириденко Андрей 99 2
|Смирнов Максим 65 2
|Кирьянова Александра 165 2
|Иодковский Станислав 104 2
|Закоржевский Вячеслав 90 2
|Урусов Виктор 157 2
|Аграфенин Денис 2 1
|Лемякина Анна 17 1
|Петухов Антон 62 1
|Петухов Денис 48 1
|Ермаков Иван 31 1
|Нальский Максим 53 1
|Громов Иван 102 1
|Чернышов Михаил 45 1
|Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
|Врацкий Андрей 172 1
|Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
|Королев Максим 34 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Павлов Александр 120 1
|Калинин Андрей 33 1
|Лосев Сергей 46 1
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