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Индексная книга (каталог) CNews*
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Речевые технологии VoiceTech STT S2T Speech-to-text Транскрибация Технология преобразования речи в текст Transcribe Стенография, стенограмма "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей Голосовой набор текста

Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - Стенография, стенограмма -

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.09.2023 BSS ускорила STT в речевой аналитике в 5 раз

BSS ускорила STT в речевой аналитике в 5 раз. Ускорение позволит экономить клиентам порядка 1 млн руб. на

29.09.2021 Как наученная миллиардами фраз речевая аналитика повышает выручку компаний уже сегодня
10.06.2021 Алексей Любимов -

Речевая аналитика нужна всем компаниям, желающим удержать своих клиентов
26.08.2020 В Word появилась функция, упрощающая жизнь миллионам. Видео

ft интегрировала в текстовый редактор Word функцию «расшифровки» (транскрибирования) аудиозаписей – Transcribe. Приложение научилось переводить записи диалогов в текст с возможностью его послед
22.03.2019 «Билайн» внедрил речевую аналитику и распознавание речи в центрах обслуживания
24.11.2009 Россия становится акционером индийского оператора MTS

Российское правительство получило разрешение на выкуп 20% дополнительно выпущенных акций индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (STT, работает под торговой маркой MTS-India). В ответ на соответствующий запрос Совета по продвижению иностранных инвестиций (СПИИ) положительные резолюции дали Департамент телекоммуникаций Инд
24.04.2007 STT Group перешла на новую версию Microsoft Dynamics NAV

Отраслевое решение на базе Microsoft Dynamics NAV для международной девелоперской корпорации STT Group консультационная группа АТК создала еще в 2003 году. Создание решения с учетом специфики инвестиционного бизнеса заняло 3 месяца. Отметим, что STT Group является активным игрок
24.01.2007 Samsung выпустила Bluetooth-навигатор

Компания Samsung Electronics начала поставки на корейский рынок Bluetooth-навигатора STT-D370, подключаемого к мобильным телефонам через Bluetooth. В нем также реализованы такие технологии, как Transport Protocol Experts Group (TPEG) и T-DMB (мобильное телевидение). Samsung

28.10.2004 STT Group внедрила систему Microsoft Navision

Консультационная группа АТК завершила проект по внедрению системы Microsoft Navision в инвестиционном холдинге STT Group. Проект проводился в несколько этапов. На первом этапе было проведено комплексное исследование деятельности холдинга. На основе анализа полученной информации, специалисты АТК предложи

Публикаций - 159, упоминаний - 170

Речевые технологии и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 21
Microsoft Corporation 25637 15
Yandex - Яндекс 9005 12
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 352 11
Google LLC 12559 11
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 609 11
9405 10
Telegram Group 2840 10
Apple Inc 13015 7
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 483 7
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 423 5
TrueConf - ТруКонф 449 5
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 479 4
Samsung Electronics 10954 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4810 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 726 4
OpenAI 473 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 110 4
Nvidia Corp 3910 4
Temasek Holdings - ST Telemedia - Singapore Technologies Telemedia 20 3
МегаФон 10505 3
X Corp - Twitter 2928 3
Oracle Corporation 7033 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2874 3
VideoMost - ВидеоМост 283 3
Adobe Systems 1591 3
Spirit DSP - Спирит Корп 481 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 249 3
ЛайфТелеком - Телфин 281 2
НППКТ - Кибертехника НПП - Kibertechnika 53 2
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 271 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 60 2
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 100 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 108 2
AutoFAQ - ДипХакЛаб 44 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 335 2
1С Таймлист 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 4
Группа Самолет 106 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1671 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 3
Лента - Сеть розничной торговли 2369 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 3
РЖД - Российские железные дороги 2053 2
ВТБ - Почта Банк 511 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2876 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 143 2
Ингосстрах СПАО 471 2
Русагро Группа Компаний 360 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1187 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 2
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 87 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Bereke Bank - Береке - Сбербанк Казахстан 16 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
АСК 49 1
Ростелеком - РТК РосТелеКонтент 2 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 72 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
Кофемания 85 1
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 14 1
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
Cybersteel - Киберсталь 2 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Медиа-Социум НП 10 1
Моситалмед 5 1
Arlift - Арлифт 16 1
Sofinnova Ventures 5 1
Lib Technologies - Liberate Technologies 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5419 5
Судебная власть - Judicial power 2465 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5373 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3538 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3755 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 558 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 509 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 473 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 129 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1660 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Правительство Индии - FIFP - Foreign Investment Facilitation Portal - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3552 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 290 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3037 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 749 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 168 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 399 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3162 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2309 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 2
Коминтерн - Коммунистический интернационал 15 1
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Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 326 1
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Google Android 15090 12
Apple iOS 8501 9
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6131 7
OpenAI - ChatGPT 657 6
Linux OS 11329 6
Microsoft Windows 16721 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 6
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МТС Exolve 141 5
Microsoft Office 4099 5
Microsoft Teams - MS Teams 657 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 239 5
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Apple Siri - Голосовой помощник 430 4
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 4
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Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 280 3
СКБ Контур - Контур.Толк 119 3
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 114 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 530 3
Google Chrome - браузер 1687 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3515 3
Apple macOS 2371 3
Microsoft Outlook 1495 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 918 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 849 3
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 185 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 307 3
Путин Владимир 3438 6
Медведев Дмитрий 1664 5
Шадаев Максут 1197 4
Дырмовский Дмитрий 147 4
Болгар Иван 11 3
Проценко Антон 4 3
Биккужин Рамиль 68 3
Афанасьев Денис 77 3
Балагурова Ольга 3 2
Крушинский Александр 31 2
Аникин Дмитрий 68 2
Мишустин Михаил 773 2
Никифоров Николай 1137 2
Нестеров Алексей 174 2
Кулик Вадим 205 2
Беляев Владислав 103 2
Романов Роман 51 2
Свириденко Андрей 99 2
Смирнов Максим 65 2
Кирьянова Александра 165 2
Иодковский Станислав 104 2
Закоржевский Вячеслав 90 2
Урусов Виктор 157 2
Аграфенин Денис 2 1
Лемякина Анна 17 1
Петухов Антон 62 1
Петухов Денис 48 1
Ермаков Иван 31 1
Нальский Максим 53 1
Громов Иван 102 1
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Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Врацкий Андрей 172 1
Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
Королев Максим 34 1
Пирогов Алексей 29 1
Кубарев Алексей 59 1
Павлов Александр 120 1
Калинин Андрей 33 1
Лосев Сергей 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 16
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Россия - ЦФО - Тульская область 1208 2
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Сингапур - Республика 1933 2
Германия - Федеративная Республика 13094 2
Россия - СФО - Новосибирск 4815 2
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Бразилия - Федеративная Республика 2494 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2246 2
Украина 7894 2
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Индия - Дели 153 2
Тихий океан - Океания 85 1
Тувалу 16 1
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Солнце - звезда Солнечной системы 5437 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1414 1
Япония 13723 1
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