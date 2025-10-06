СУБД PostgreSQL обновилась до версии 18

Глобальное сообщество разработчиков PostgreSQL (PGDG) объявило о выходе PostgreSQL 18 — новой версии системы управления базами данных с открытым исходным кодом. Релиз включает масштабные улучшения в области производительности, мониторинга и сопровождения, многие из которых созданы при активном участии российских разработчиков Postgres Professional.

Ключевые изменения версии: асинхронный ввод/вывод улучшает производительность операций чтения, таких как последовательное сканирование (Seq Scan), сканирование по битовой карте (Bitmap Heap Scan), очистка таблиц и индексов и некоторые другие операции; pg_upgrade сохраняет базовую статистику таблиц и индексов при обновлении сервера. Запросы смогут использовать многоколоночные индексы, даже при отсутствии условия по лидирующему столбцу индекса; функция uuidv7 генерирует монотонно возрастающие уникальные значения, привязанные к метке времени, что значительно оптимизирует сопровождение индексов Btree; вычисляемые столбцы таблиц могут быть не только хранимыми, но и виртуальными; поддержка протокола OAuth 2.0 позволяет централизовать авторизацию и управление доступом во внешней системе, без необходимости вводить пароли при подключении; команды DML во фразе RETURNING могут обращаться к старым и новым значениям при помощи ключевых слов OLD и NEW; темпоральные первичные, уникальные и внешние ключи помогут отслеживать состояние данных не только на текущий момент, но и в прошлом.

В разработке PostgreSQL 18 приняло участие более 40 сотрудников Postgres Professional, которые внесли по меньшей мере 140 коммитов. Многие из разработчиков — постоянные члены глобального сообщества PostgreSQL, а несколько имеют официальный статус Major Contributor. Среди них — Олег Бартунов и Федор Сигаев, известные как авторы ключевых технологий PostgreSQL: полнотекстового поиска, индексов GIN и GiST.

С момента основания компании разработчики Postgres Professional ежегодно вносят в ядро PostgreSQL сотни патчей, и релиз 18 версии не стал исключением. Существенная часть новых возможностей PostgreSQL 18 создана при участии

Все нововведения PostgreSQL 18 скоро появятся и в коммерческих продуктах компании — Postgres Pro Standard и Postgres Pro Enterprise.

Благодаря непрерывному слиянию изменений из основной ветки разработки в течение года Postgres Professional традиционно выпускает обновленные коммерческие версии в течение нескольких недель после выхода ванильного релиза.