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Бартунов Олег



21.01.2025 PostgreSQL заняла второе место в мировом рейтинге роста популярности СУБД 1
11.11.2024 Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей 1
14.10.2024 Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse 1
14.10.2024 Компания Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб. в АО «Флант» 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
28.06.2024 Российские постгресисты впервые провели публичное ревью патчей в открытую PostgreSQL 18 1
30.05.2024 Postgres Professional проводит бесплатный IT-лагерь для школьников Калмыкии 1
09.01.2024 PostgreSQL возглавила мировой рейтинг роста популярности СУБД и стала абсолютным лидером среди популярных СУБД в России 1
04.08.2023 Разработчик главной российской СУБД строит за полмиллиарда ИИ, в разы ускоряющий создание лекарств 1
27.04.2023 Россияне выбились в лидеры среди разработчиков СУБД PostgreSQL 1
13.04.2023 Выручка разработчика главной российской СУБД выросла в 3,3 раза, чистая прибыль — 3,5 миллиарда 1
14.11.2022 Самая популярная российская СУБД для малого бизнеса заработала на «Эльбрусах» и отвергла Windows 1
07.09.2022 Главный эксперт Oracle СНГ перешел на работу в российскую Postgres Professional 1
04.04.2022 Выручка главного российского разработчика СУБД выросла в 8,5 раз 2
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
22.06.2021 Nutanix и Postgres Pro протестировали и подтвердили совместимость решений 1
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 1
02.10.2019 Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие» 2
24.08.2019 Фестиваль TechTrain 2019 для разработчиков и инженеров открывается сегодня в Санкт-Петербурге 1
23.07.2019 Фестиваль TechTrain 2019 для разработчиков и инженеров пройдет в Санкт-Петербурге 1
10.06.2019 Разработчики ядра PostgreSQL впервые пустили в свои ряды женщину из России 1
13.05.2019 Россияне в два раза ускорили СУБД PostgreSQL 1
09.02.2018 На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок 1
14.09.2017 Россияне скрестили PostgreSQL и блокчейн 2
18.08.2017 Российская СУБД Postgres Pro будет использоваться в программных комплексах R-Vision 1
24.07.2017 Российская СУБД Postgres Pro интегрирована с платформой «1С: Предприятие» 2
06.04.2017 СУБД Postgres Pro будет применяться в программных решениях «Аплана. Центр Разработки» 1
28.03.2017 Postgres Professional и «Национальный центр поддержки и разработки» будут совместно продвигать защищенное ПО 1
24.03.2017 Вышла новая версия российской СУБД Postgres Pro «с самыми долгожданными функциями» 1
24.03.2017 Postgres Professional представила новый релиз отечественной СУБД Postgres Pro Enterprise 1
03.03.2017 Создатели атомной бомбы вместе с Postgres Professional выпустили СУБД для работы с гостайной 1
26.01.2017 «Лаборатория программных решений» и Postgres Professional договорились о сотрудничестве 1
19.10.2016 Конференция INFOSTART: как связаны PostgreSQL, блокчейн, нейросети и «1С» 1
04.07.2016 В Петербурге появилась региональная компания по поддержке PostgreSQL 1
22.10.2015 Postgres Professional и Alt Linux договорились о сотрудничестве в области разработки и внедрения СПО 1
10.04.2015 Минкомсвязи пишет методичку по переходу госорганов на СПО 1
26.02.2015 Runa Capital вложила 3 млн евро в разработчика культовой СУБД 1
10.02.2015 Oracle отговаривает россиян мигрировать на СУБД PostgreSQL 2
28.01.2015 Основатель «Энвижн» инвестировал в российскую команду разработчиков PostgreSQL 1

Публикаций - 47, упоминаний - 54

Бартунов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 38
Oracle Corporation 6687 16
Microsoft Corporation 24623 10
Yandex - Яндекс 7339 9
NVision Group - Энвижн Груп 679 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
8213 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Fujitsu 2041 4
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 4
Apple Inc 12099 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
Базальт СПО - BaseALT 654 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Telegram Group 1983 3
Nginx - Энджайникс 164 3
Google LLC 11775 3
EnterpriseDB - EDB 18 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Diasoft - Диасофт 870 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 2
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 119 2
Huawei 3932 2
Red Hat 1305 2
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
Ростех - Сириус НПП концерн 30 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 2
Flant - Флант 95 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Норси-Транс - НТ 108 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 4
Газпром ПАО 1342 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
Газпром нефть 618 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Hyundai Motor Company 383 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1769 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Runa Capital 158 1
Intel Capital 148 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Инфостарт - Infostart 8 1
Почта России ПАО 2112 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
OSI - Open Source Initiative 73 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 41
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 17
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 8
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Linux OS 9936 6
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Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 5
Microsoft Windows 15656 5
Postgres95 8 4
Ingres - СУБД 17 4
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 8 4
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 4
IBM Informix СУБД 134 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
JavaScript - JS - язык программирования 1187 3
IBM DB2 371 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 2
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 2
Google Trends 22 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
TmaxSoft Tibero DBMS 44 1
TmaxSoft JEUS 10 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Google Android 13994 1
Сигаев Федор 17 16
Панченко Иван 138 13
Сушкевич Антон 66 13
Коротков Александр 11 10
Новодворский Алексей 109 6
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 5
Yu Andrew - Ю Эндрю 6 4
Chen Jolly - Чен Джолли 6 4
Смирнов Алексей 242 4
Комиссаров Дмитрий 223 4
Никифоров Николай 1136 3
Рубанов Владимир 75 3
Шершульский Владислав 22 3
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 2
Бакунов Григорий 22 2
Бреслав Андрей 3 2
Фридман Виталий 3 2
Абдульманов Сергей 3 2
Ямщиков Иван 5 2
Romero John - Ромеро Джон 6 2
Мишустин Михаил 676 2
Паршин Максим 316 2
Сысоев Игорь 38 2
Мацоцкий Сергей 177 2
Ухлинов Леонид 59 2
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 2
Иванников Виктор 23 2
Славин Борис 34 2
Драгунов Алексей 25 2
Габриэль Владимир 10 2
Куприянов Александр 6 2
Рогов Егор 2 2
Subramaniam Venkat - Субраманиам Венкат 2 2
Титов Александр 24 2
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Овчинников Сергей 48 1
Гусев Дмитрий 70 1
Алексеев Александр 20 1
Клюкин Алексей 1 1
Варов Константин 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 15
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 8
США - Калифорния 4625 5
Украина 7608 4
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Германия - Федеративная Республика 12681 3
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Европа 21767 3
Германия - Саксония - Лейпциг 75 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Россия - СЗФО - Псковская область 629 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 2
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Нидерланды 3517 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 1
Финляндия - Эспоо 12 1
Япония 13282 1
Швеция - Королевство 3619 1
Канада 4881 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 51 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 301 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 4
Образование в России 2190 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 3
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