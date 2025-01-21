Бартунов Олег
Бартунов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Сигаев Федор 17 16
|Панченко Иван 138 13
|Сушкевич Антон 66 13
|Коротков Александр 11 10
|Новодворский Алексей 109 6
|Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 5
|Yu Andrew - Ю Эндрю 6 4
|Chen Jolly - Чен Джолли 6 4
|Смирнов Алексей 242 4
|Комиссаров Дмитрий 223 4
|Никифоров Николай 1136 3
|Рубанов Владимир 75 3
|Шершульский Владислав 22 3
|Stallman Richard - Столлман Ричард 74 2
|Бакунов Григорий 22 2
|Бреслав Андрей 3 2
|Фридман Виталий 3 2
|Абдульманов Сергей 3 2
|Ямщиков Иван 5 2
|Romero John - Ромеро Джон 6 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Паршин Максим 316 2
|Сысоев Игорь 38 2
|Мацоцкий Сергей 177 2
|Ухлинов Леонид 59 2
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 2
|Иванников Виктор 23 2
|Славин Борис 34 2
|Драгунов Алексей 25 2
|Габриэль Владимир 10 2
|Куприянов Александр 6 2
|Рогов Егор 2 2
|Subramaniam Venkat - Субраманиам Венкат 2 2
|Титов Александр 24 2
|Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Гусев Дмитрий 70 1
|Алексеев Александр 20 1
|Клюкин Алексей 1 1
|Варов Константин 24 1
|DB-Engines 6 2
|WikiLeaks 119 1
|Forbes - Форбс 816 1
|Sports.ru - Спортс.ру 27 1
|CNews TV 747 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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