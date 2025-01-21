Бартунов Олег

PostgreSQL заняла второе место в мировом рейтинге роста популярности СУБД 1

Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse 1

Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1

Российские постгресисты впервые провели публичное ревью патчей в открытую PostgreSQL 18 1

PostgreSQL возглавила мировой рейтинг роста популярности СУБД и стала абсолютным лидером среди популярных СУБД в России 1

Россияне выбились в лидеры среди разработчиков СУБД PostgreSQL 1

Главный эксперт Oracle СНГ перешел на работу в российскую Postgres Professional 1

Nutanix и Postgres Pro протестировали и подтвердили совместимость решений 1

Разработчики ядра PostgreSQL впервые пустили в свои ряды женщину из России 1

Россияне в два раза ускорили СУБД PostgreSQL 1

На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок 1

Россияне скрестили PostgreSQL и блокчейн 2

Postgres Professional представила новый релиз отечественной СУБД Postgres Pro Enterprise 1

Создатели атомной бомбы вместе с Postgres Professional выпустили СУБД для работы с гостайной 1

В Петербурге появилась региональная компания по поддержке PostgreSQL 1

Postgres Professional и Alt Linux договорились о сотрудничестве в области разработки и внедрения СПО 1

Минкомсвязи пишет методичку по переходу госорганов на СПО 1

Runa Capital вложила 3 млн евро в разработчика культовой СУБД 1