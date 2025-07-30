На факультете информационных технологий НГУ открылась новая учебно-научная лаборатория

Учебно-научная лаборатория систем управления базами данных открылась на Факультете информационных технологий Новосибирского государственного университета (ФИТ НГУ). Создана она совместно с компанией Postgres Professional — российским разработчиком СУБД и других продуктов для работы с данными. Для компании это первый и пока единственный опыт создания совместной с вузами лаборатории. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

С НГУ данную компанию связывают годы тесного сотрудничества: реализация студенческих проектов, финансовая поддержка, предоставление стипендий перспективным студентам. С созданием лаборатории данное продуктивное сотрудничество выходит на новый уровень.

«Наш индустриальный партнер разрабатывает одну из самых популярных баз данных Open source, которая в настоящий момент широко используется. Компания Postgres Professional (г. Москва) успешно вышла на рынок в связи с переходом российских пользователей на отечественное программное обеспечение, особенно актуального для сфер государственного управления и других объектов критической информационной инфраструктуры. Компания стремительно растет и испытывает потребность в высокопрофессиональных сотрудниках, поэтому ее руководство обратилось к нам с предложением совместно организовать подготовку специалистов для этой исключительной важной сферы деятельности. Студенты нашего факультета уже на протяжении нескольких лет пишут выпускные квалификационные работы в области разработки баз данных, согласовывая тематику со специалистами компании Postgres Professional. Наши ребята выполняют эту работу весьма успешно, поэтому многие из них уже принимали участие в конференциях разработчиков баз данных, которые данная компания проводит в Москве. И студенческие работы, представляемые на данной внутренней конференции, высоко оцениваются представителями компании, поэтому решение создать в НГУ совместное исследовательское подразделение стало закономерным и логичным продолжением нашего взаимовыгодного сотрудничества», — сказал декан ФИТ НГУ член-корр. РАН Михаил Лаврентьев.

Создатель компании Postgres Professional Олег Бартунов отметил, что студенты НГУ имеют очень высокий уровень профессиональной подготовки и отличаются более высокой мотивацией к учебе, чем в Московском и Санкт-Петербургском государственных университетах. Поэтому у компании имеются большие планы относительно поддержки исследований в области баз данных. Для компании важно не просто готовить специалистов, но и проводить исследования. И компания видит НГУ первым партнером среди других вузов в данной работе.

Основная задача новой учебно-научной лаборатории — подготовка студентов к работе в области современных баз данных, их оптимизации и расширении функционала. Руководство ФИТ НГУ поддерживает данные инициативы и активно проявляет заинтересованность в том, чтобы отечественная школа создания баз данных развивалась именно в его стенах. Новая лаборатория должна стать точкой притяжения студентов, заинтересованных в исследованиях, касающихся систем управления базами данных. В рамках работы лаборатории компания-партнер не будет связана со студентами какими-либо определенными обязательствами, однако по окончанию обучения готова принять на работу самых успешных молодых исследователей.

Предполагается, что в новой лаборатории будут разрабатывать свои проекты 20-30 студентов ФИТ НГУ, а также Механико-математического и Физического факультетов НГУ. Среди них будут бакалавры, магистранты и аспиранты. При этом учитывается, что не все студенты, задействованные в лаборатории и получающие стипендии от компании Postgres Professional, планируют в дальнейшем стать ее сотрудниками.

Возглавил лабораторию доцент кафедры общей информации ФИТ НГУ Михаил Рутман, являющийся индустриальным профессором вуза, а также сотрудником компании Postgres Professional. По мере развития подразделения в коллектив лаборатории будут вводить сотрудников компании, в обязанности которых войдет чтение лекций, проведение семинаров, курирование студенческих проектов и отслеживание профессионального роста студентов.

«Сам факт создания данной лаборатории свидетельствует о том, что высокотехнологичный IT-бизнес России распознает наш университет как одного из лидеров подготовки кадров. Компания мотивирует студентов, выплачивая им стипендии пропорционально достигнутым ими успехам. Между нами существует договоренность: если работа в совместной лаборатории приводит к снижению академической успеваемости, выплата стипендии прекращается, потому что первостепенная задача студента – успешная учеба. При выполнении этого условия молодой человек имеет возможность найти конкретного заказчика и работу на переднем крае развития IT-индустрии. Это должно отвлечь студентов от поиска заработка, не требующего квалификации наших студентов: например, создание сайтов или другой стандартной технической работы, для выполнения которой достаточно окончить техникум. В новой лаборатории у наших ребят появляется возможность работать на самом высоком уровне над создание лица ИT будущего», — сказал Михаил Лаврентьев.