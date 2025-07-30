Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179939
ИКТ 13982
Организации 10866
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25978
Персоны 77461
География 2903
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 709
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2680
Мероприятия 864

Рутман Михаил


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 На факультете информационных технологий НГУ открылась новая учебно-научная лаборатория 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Рутман Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 438 1
ФИТ ГК 12 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3612 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7872 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11944 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 784 1
Лаврентьев Михаил 5 1
Бартунов Олег 49 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18103 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 1
Россия - РФ - Российская федерация 151689 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1144 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30781 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53463 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1482 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9523 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 239 1
РАН - Российская академия наук 1957 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376347, в очереди разбора - 746222.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще