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Рутман Михаил
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|На факультете информационных технологий НГУ открылась новая учебно-научная лаборатория 1
Рутман Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 784 1
|Лаврентьев Михаил 5 1
|Бартунов Олег 49 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18103 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151689 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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