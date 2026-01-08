Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188473
ИКТ 14587
Организации 11299
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26531
Персоны 81507
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 877

Badoo Социальная сеть

Badoo - Социальная сеть

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


08.01.2026 Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы 1
17.07.2024 В России создают сервис знакомств с проверкой долгов и алиментов 1
02.07.2024 «МегаФон»: москвичи возглавили рейтинг любителей онлайн-знакомств 1
02.07.2024 «МегаФон»: российские дейтинг-сервисы импортозаместили Tinder 1
30.01.2024 Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% – big data Tele2 1
30.06.2023 После анонса об уходе Tinder россияне стали чаще знакомиться для брака 1
05.05.2023 Без подружки не оставят. VK строит российского суверенного «убийцу» Tinder 1
14.02.2022 Исследование Tele2: число пользователей Tinder за год выросло на треть 1
11.02.2022 70% молодых людей знакомятся в социальных сетях 1
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
04.03.2021 Mamba инвестирует $1,3 млн в феминистское приложение Swant в Испании 1
17.02.2021 Финансовые итоги облачной платформы Yandex.Cloud 1
06.04.2020 Власти попросили «Яндекс» и Mail.ru ухудшить качество онлайн-видео 1
26.02.2020 Российский ИИ-стартап привлек $1,5 млн на цифровизацию мерчандайзинга 1
12.02.2020 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники используют названия сервисов для знакомств 1
09.12.2019 Самые заметные слияния и поглощения на рынке ИТ в 2019 году 1
09.11.2019 Россияне продали Badoo за $3 миллиарда 1
25.04.2018 Mail.ru неудачно познакомилась с «Мамбой» 1
16.03.2018 «Мегафон» проанализировал активность абонентов на весенних праздниках 1
11.08.2017 Что ФСБ будет знать о пользователях Рунета по «Закону Яровой». Список 1
18.05.2017 СУБД Mail.ru Tarantool внедрила SQL, чтобы «реально отъесть долю» у Oracle 1
02.05.2017 В России заблокировали мессенджеры, не пожелавшие сотрудничать со спецслужбами 2
17.04.2017 Россияне придумали, как ускорить «медленный» Oracle 1
03.04.2017 Mail.Ru Group выводит Tarantool на рынок США 1
20.02.2017 Mail.Ru Group, IBS и Mellanox создали решение для построения частного PaaS-облака с СУБД Tarantool 1
15.02.2017 Mail.Ru Group представила СУБД Tarantool IIoT для промышленного интернета вещей 1
05.12.2016 СУБД Mail.ru Tarantool через три недели превратится в «убийцу» Oracle 1
01.08.2016 «Билайн» переводит свои сервисы на СУБД Tarantool от Mail.Ru Group 1
04.04.2016 Mail.Ru Group займется предоставлением услуг на базе собственной открытой СУБД 1
21.01.2016 «ВКонтакте» стало самым загружаемым, а «Одноклассники» — самым прибыльным приложением в России по итогам 2015 г. 1
29.01.2015 Названы самые доходные и самые популярные мобильные приложения в России 1
10.04.2014 Профессиональная конференция веб-разработчиков РИТ++ пройдет в Москве и Санкт-Петербурге 1
30.01.2014 Названы самые популярные и самые доходные мобильные приложения в России 1
28.02.2013 12 апреля в Ульяновске начнет работу конференция «Стачка!» 1
03.10.2012 «Постмастер Mail.Ru» выходит на зарубежный рынок 1
02.10.2012 6 октября в Москве состоится ИТ-фестиваль BitByte 1
12.09.2012 В Москве пройдет ИТ-фестиваль BitByte 1
15.06.2012 F5 перезагрузит ЦОДы 1
31.05.2012 F5 Networks выходит на российский рынок ИКТ 1

Публикаций - 46, упоминаний - 52

Badoo и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3536 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4555 10
Google LLC 12289 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 8
Meta Platforms - Facebook 4541 7
Oracle Corporation 6884 7
Yandex - Яндекс 8518 6
Apple Inc 12661 6
Onsec - Wallarm - Валарм 38 6
МегаФон 9961 5
Microsoft Corporation 25275 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 5
X Corp - Twitter 2910 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 4
Match Group 11 3
Telegram Group 2601 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 3
Nvidia - Mellanox Technologies 93 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 375 3
data.ai - App Annie 85 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3133 3
Zello 25 2
MagicLab 2 2
Gameloft 51 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 2
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 39 2
Ростелеком 10358 2
HP Inc. 5765 2
PayPal 661 2
Snapchat 143 2
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
Softline - Софтлайн 3295 2
GitHub 977 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 2
F5 Networks 66 2
Ланит - Comptek - Комптек 200 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 1
Nvidia Corp 3749 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1337 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 6
NanduQ - Qiwi 1006 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 182 2
Blackstone Group 46 2
Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 18 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1664 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Mars Incorporated 16 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 5 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Intel Capital 148 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
ExpoCapital 1 1
Sapato.ru 21 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 116 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Global Payments - Total System Services 16 1
Visa International 1976 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 508 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 49 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 37 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 16 1
АльфаСтрахование СГ 357 1
Альфа-Банк 1874 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2714 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 404 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 273 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
НСПК - Национальная система платежных карт 902 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 25 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12919 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4808 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3383 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3114 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 23
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 96 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73499 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 8
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 5
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 350 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26103 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9720 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1882 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8955 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 3
СУБД - NoSQL - not only SQL 160 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2348 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 3
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 142 15
Tinder 51 9
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 175 9
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1538 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 7
РБК - LovePlanet 35 6
Apple iOS 8278 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 878 5
Google Android 14741 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1221 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3444 5
Apple - App Store 3014 5
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 133 4
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1116 4
Rakuten Viber 653 4
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 704 3
Bumble - Американская социальная сеть 9 3
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 3
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 28 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 870 3
Threema - Мессенджер 21 2
ЛитРес Читай! 9 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 2
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 15 2
Rovio Mobile - Angry Birds 112 2
Waplog 2 2
Nekto 2 2
GungHo Online Entertainment - Puzzle & Dragons 6 2
Google YouTube - Видеохостинг 2899 2
Tencent - WeChat - мессенджер 163 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1724 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 201 2
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 95 2
Apple iPhone 6 4861 2
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 40 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 83 1
Аникин Денис 33 7
Андреев Андрей 33 4
Кочетков Владислав 248 3
Смирнов Дмитрий 102 2
Габриелян Владимир 28 2
Бронецкий Андрей 20 2
Freitag Thorsten - Фрайтаг Торстен 2 2
Путин Владимир 3368 2
Дуров Павел 312 2
Осипов Константин 14 1
Козлюк Артем 39 1
Новоселов Евгений 18 1
Глушков Иван 9 1
Морозов Максим 11 1
Коротков Александр 11 1
Басов Алексей 115 1
Гарюнов Алексей 4 1
Смирнов Андрей 74 1
Кусков Владимир 9 1
Антонов Павел 12 1
Волошин Дмитрий 18 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 615 1
Herd Whitney Wolfe - Херд Уитни Вольф 1 1
Тиняков Сергей 13 1
Сунгуров Андрей 16 1
Аксенов Андрей 46 1
Демидов Михаил 133 1
Сергеев Ярослав 4 1
Рубанов Александр 17 1
Попков Альберт 14 1
Зориков Станислав 5 1
Сас Андрей 1 1
Аверин Сергей 1 1
Новосёлова Алёна 1 1
Свержановский Алексей 3 1
Яковлева Ксения 1 1
Полякова Ирина 28 1
Каримбаев Тимур 1 1
Цимлянский Владимир 2 1
Шапошников Максим 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157537 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45885 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 8
Европа 24654 6
Великобритания - Лондон 2410 4
Америка Латинская 1887 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18279 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4102 3
Европа Восточная 3123 3
Израиль 2785 3
Франция - Французская Республика 7983 3
Испания - Королевство 3763 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18676 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1677 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8157 2
Ближний Восток 3039 2
Европа Западная 1492 2
Япония 13554 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1000 2
Кипр - Республика 579 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2074 2
Россия - ПФО - Самарская область 1463 2
США - Флорида - Майами 192 1
США - Техас - Хьюстон 252 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1077 1
Индия - Bharat 5709 1
Россия - СФО - Новосибирск 4675 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Южная Корея - Республика 6865 1
Канада 4988 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 647 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15185 4
Английский язык 6881 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 3
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 33 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5883 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
Паспорт - Паспортные данные 2735 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Сон - Somnus 457 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 364 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 258 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1407 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Ведомости 1260 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 2
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 2
Cosmopolitan 25 2
Популярная механика 10 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
Известия ИД 711 1
Парламентская газета 28 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Forbes - Форбс 916 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1268 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1084 1
The Verge - Издание 593 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 428 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1147 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
comScore 379 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8398 1
Gartner - Гартнер 3615 1
Fortune Global 500 288 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1278 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Международный женский день - 8 марта 372 1
День Защитника отечества - 23 февраля 15 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
Google Zeitgeist 12 1
CNews AWARDS - награда 556 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1222 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411806, в очереди разбора - 730353.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще