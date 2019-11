Россияне продали Badoo за $3 миллиарда

Российский предприниматель Андрей Андреев вместе с инвестиционной компанией «Финам» продали холдинг MagicLab, объединяющий дейтинговые сервисы Badoo и Bumble. Покупатель – фонд Blackstone заплатил за актив $3 млрд. «Финам» получил 30-кратную отдачу от своих инвестиций в Badoo.

Blackstone купил у россиян дейтинговый холдинг Magiclab

Американская инвестиционная компания Blackstone покупает холдинг Magiclab, объединяющий дейтинговые сервисы Badoo, Bumble и другие. Согласно совместному сообщению Blackstone и Magiclab, сумма сделки составила $3 млрд.

Основным продавцом Magiclab является основатель Badoo россиянин Андрей Андреев. По словам близкому к нему источника, Андреев – это псевдоним, а настоящая фамилия бизнесмена Оганджанянц.

Какие бизнесы развивал Андрей Андреев

Андреев был активный деятелем в Рунете конца 1990-х – начала 2000-х годов. Сначала он запустил сервис статистики Spylog. Затем создал сервис контекстной рекламы «Бегун» и сервис для знакомств «Мамба». Оба актива были проданы инвестиционной компании «Финам».

Затем «Финам» продал часть «Мамба» компании Mail.ru. Контроль над «Бегуном» был приобретен холдингом «Рамблер». В 2008 г. «Рамблер» и «Финам» пытались продать «Бегун» корпорации Google, но сделку заблокировали российские власти. После этого «Бегун» вернулся в собственность «Финам».

Успех Badoo

В 2006 г. Андреев создал ориентированный на Испанию сервис для знакомств Badoo. Сервис приобрел глобальный масштаб, особенно в испаноязычных странах Латинской Америки, а также в Италии и во Франции.

Основатель Badoo Андрей Андреев

«Финам» также приобрел долю в Badoo: сначала в 2008 г. 10%, затем увеличил ее до 20%. Сейчас у Badoo 450 млн пользователей, из которых 30 млн в России. Штаб-квартира Badoo находится в Лондоне.

В 2014 г. Андрей Андреев приобрел и попытался перезапустить американский сервис Hot or Not, позволяющий пользователям компьютеров оценивать фотографии друг друга. Андреев выпустил мобильное приложение для Hot or Not, надеясь таким образом выйти на рынок США. Но, как затем рассказывал предприниматель в интервью журналу Forbes, корпорация Apple запретила функциональность оценки фотографий, в связи с чем развитие проекта было заморожено.

Параллельно, в 2014 г. Андреев познакомился с одной из создательниц сервиса для знакомств Tinder Уитни Вольф Херд (Whitney Wolfe Herd). Покинув Tinder, Херд вместе с Андреевым создали еще одно приложение для знакомств – Bumble. Его отличительная особенность та, что только женщины могут выбирать мужчин для знакомств. Создание Bumble позволило Андрееву реализовать мечту о выходе на рынок США.

Холдинг для дейтинговых сервисов

В 2019 г. Андрей Андреев объединил свои дейтинговые проекты в холдинг Magiclab, став также его гендиректором. В холдинг, помимо Badoo и Bumble, вошли приложение для гомосексуалистов Chappy и сервис для знакомств людей старше 50 лет Lumen.

Выручка Magiclab за 2018 г. составила $500 млн. В рамках сделки с Blackstone Андреев покинет свой пост, а Херд, до сих отвечавшая только за Bumble, возглавит весь Magiclab.

По данным американской газеты Wall Street Journal, Андрееву с Херд принадлежали 80% акций MagicLab. Источник среди акционеров MagicLab пояснил CNews, что доля Андреева составляла 75%. Таким образом, от сделки с Blackstone Андреев получит $2,25 млрд, «Финам» - $600 млн.

При этом «Финам», по информации источника CNews, вложил в Badoo в 30 раз меньше - $20 млн. Президент «Финама» Владислав Кочетков на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что продажа Badoo была консолидированным решением акционеров сервиса. Кроме того, сейчас у «Финам» в приоритете находятся финтех-сервисы.

Ранее владелец Tinder американская компания Match Group хотела купить Magiclab за $1 млрд, но Андреев отказался. После этого Match Group стала судиться с Magiclab, обвиняя холдинг в том, что Bumble незаконно использует технологии Tinder.