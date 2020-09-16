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SpyLOG



16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир 1
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» 1
09.11.2019 Россияне продали Badoo за $3 миллиарда 1
09.09.2019 Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды» 1
12.03.2013 Бывший вице-президент Mail.ru научит «Ростелеком» зарабатывать в интернете 1
02.11.2011 Основатель «Мастерхоста» продал свою долю и покидает компанию 1
14.05.2010 Google Analytics – самая популярная система веб-статистики в Рунете 1
08.04.2010 В Рунете запущена новая система веб-аналитики 1
24.06.2009 SpyLOG исследовал тренды Рунета в мае 2
22.04.2009 Названы смартфоны-трафикогенераторы Рунета 2
09.04.2009 SpyLOG проанализировал тренды Рунета 1
12.12.2008 В Москве прошла конференция i-СМИ 2008 1
04.12.2008 9 декабря в Москве состоится конференция i-СМИ 2008 1
10.09.2008 «Премия Рунета» продолжает прием заявок 1
09.09.2008 «Премия Рунета – 2008» формирует Экспертный Клуб 1
01.07.2008 «Премия Рунета», «Комкон» и SpyLOG разработали методику оценки номинантов 1
19.02.2008 Как эффективно раскрутить интернет-магазин? 1
29.11.2007 «Комкон» запускает масштабный проект по измерению Рунета 1
27.09.2007 Eset: новый глава российского представительства 1
10.08.2007 SpyLog куплен «Активистом» 1
20.12.2006 "Партер.ру" и "Контрамарка.ру" проданы немцам 1
13.11.2006 "Бегун" подключил системы внешней статистики 4
17.07.2006 Новая "аська" появится через месяц 1
12.07.2006 Google оценил Россию 1
18.05.2006 "Рольф": популярный поисковый запрос автолюбителей 1
15.05.2006 Названы самые популярные сайты в мире 1
13.10.2005 Услуги Data-центров в России: кто продает, кто покупает? 1
26.07.2005 Почему интернет-магазины не популярны в России 2
07.06.2005 Rambler выходит на IPO 1
18.05.2005 26 мая состоится конференция "Интернет-маркетинг в Украине" 1
27.04.2005 Регионы не спешат делать покупки в интернете 1
05.04.2005 Половина интернет-магазинов видеотехники осуществляют бесплатную доставку 1
04.04.2005 SpyLOG: интернет-магазины используют "сарафанное радио" 1
23.03.2005 SpyLOG выпустил новый продукт SpyLOG Flexolyzer 4
25.02.2005 SpyLOG: в российских интернет-магазинах маленький штат 1
29.12.2004 Российские производители начинают прямые продажи в Сети 1
28.12.2004 Россиянам не хватает интернет-культуры 1
28.12.2004 SpyLOG: россиянам не хватает интернет-культуры 1
09.12.2004 SpyLOG: ресурсы о мобильниках в Рунете посещают наобум 1
30.11.2004 Рунет подводит итоги десятилетия 1

Публикаций - 43, упоминаний - 52

SpyLOG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2717 5
Yandex - Яндекс 4309 3
Rambler Group - Рамблер ГК 643 3
Армада - РБК софт 551 2
Yota - Скартел 624 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6771 2
GitHub 416 2
Meta - Facebook 3965 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5649 2
Apple Inc - Эппл Рус 8852 2
Oracle Corporation 4312 2
MagicLab 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3281 1
Samsung Electronics 7409 1
Siemens AG - Сименс Россия 1366 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7283 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 284 1
Google LLC 8818 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
Match Group 7 1
Informatica 90 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 1
Ростех - Ростехнологии 2245 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 172 1
InfoWatch - Инфовотч 804 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 826 3
Аэрофлот 553 2
Альфа-Банк 1214 2
Avito - Авито 171 2
РВК - Российская венчурная компания 498 1
Газпром ПАО 646 1
Нэклис-Банк 15 1
Wildberries 129 1
LinkedIn 542 1
X5 Group - Пятерочка 577 1
Qiwi 783 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1508 1
Blackstone Group 23 1
Студия Артемия Лебедева 26 1
Реклама.ру 1 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1029 1
Президент Российской Федерации 1541 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 178 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 839 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 110 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8692 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5080 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 342 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5905 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11312 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1010 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 279 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 434 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
VK - Mail.ru Одноклассники 938 1
SQL - Язык программирования 472 1
Tinder 24 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 94 1
Badoo - Социальная сеть 33 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Nokia N - серия 254 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 1
Bumble - Американская социальная сеть 2 1
Осипов Константин 9 2
Осипов Александр 28 2
Путин Владимир 2092 1
Касперская Наталья 216 1
Летунов Илья 48 1
Гонтарев Павел 69 1
Андреев Андрей 24 1
Ермаков Игорь 19 1
Кочетков Владислав 222 1
Басов Алексей 107 1
Назаров Константин 2 1
Лебедев Артемий 51 1
Herd Whitney Wolfe - Херд Уитни Вольф 1 1
Медведев Дмитрий 1477 1
Россия - Российская федерация - РФ 69775 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 20098 3
США - Калифорния - Маунтин-Вью 64 1
Украина - Киев 710 1
Чехия - Чешская Республика 663 1
Венгрия 431 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9741 1
Турция - Турецкая республика 1163 1
Индия - Республика 2889 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 474 1
Латинская Америка 918 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 901 1
Северная Америка 1811 1
Испания - Королевство 1681 1
Великобритания - Лондон 1232 1
Франция - Французская Республика 2957 1
Италия - Итальянская Республика 1856 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7809 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1802 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1380 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 42 1
Forbes - Форбс 489 1
The Wall Street Journal 772 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2481 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 793 1
Интернет-экономика - форум 6 1
HighLoad++ Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 946783, в очереди разбора - 849535.
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