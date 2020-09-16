Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SpyLOG
Публикаций - 43, упоминаний - 52
SpyLOG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 826 3
|Аэрофлот 553 2
|Альфа-Банк 1214 2
|Avito - Авито 171 2
|РВК - Российская венчурная компания 498 1
|Газпром ПАО 646 1
|Нэклис-Банк 15 1
|Wildberries 129 1
|LinkedIn 542 1
|X5 Group - Пятерочка 577 1
|Qiwi 783 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1508 1
|Blackstone Group 23 1
|Студия Артемия Лебедева 26 1
|Реклама.ру 1 1
|Осипов Константин 9 2
|Осипов Александр 28 2
|Путин Владимир 2092 1
|Касперская Наталья 216 1
|Летунов Илья 48 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Андреев Андрей 24 1
|Ермаков Игорь 19 1
|Кочетков Владислав 222 1
|Басов Алексей 107 1
|Назаров Константин 2 1
|Лебедев Артемий 51 1
|Herd Whitney Wolfe - Херд Уитни Вольф 1 1
|Медведев Дмитрий 1477 1
|Forbes - Форбс 489 1
|The Wall Street Journal 772 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 946783, в очереди разбора - 849535.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 946783, в очереди разбора - 849535.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru