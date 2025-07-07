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Bumble Американская социальная сеть

Bumble - Американская социальная сеть

УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 ИТ-компании в 2025 году уволили 94 тысячи работников, чтобы дать работу ИИ 1
30.01.2024 Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% – big data Tele2 1
12.04.2022 Платформа Immigram привлекла $500 тысяч инвестиций 1
14.02.2022 Исследование Tele2: число пользователей Tinder за год выросло на треть 1
08.12.2021 App Annie: пользователи потратили $135 млрд в мобильных приложениях в 2021 г. 1
15.11.2021 Apple тайно использует Google в хитрой схеме заработка на пользователях 1
09.12.2019 Самые заметные слияния и поглощения на рынке ИТ в 2019 году 1
09.11.2019 Россияне продали Badoo за $3 миллиарда 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Bumble и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12006 5
Apple Inc 12323 4
Match Group 11 2
MagicLab 2 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2991 2
Broadcom - VMware 2413 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
Qualcomm Technologies 1858 1
Meta Platforms - Facebook 4480 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Intel Corporation 12348 1
IBM - International Business Machines Corp 9483 1
HP Inc. 5722 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 541 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
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Looker 8 1
Fossil 20 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 1
Nvidia Corp 3593 1
Fiserv - Файсерв 11 1
SpyLOG 83 1
ClickSoftware Technologies 11 1
data.ai - App Annie 85 1
Fortnite 82 1
Epic Games 156 1
Yandex - Яндекс 7876 1
Ростелеком 10014 1
X Corp - Twitter 2889 1
Blackstone Group 45 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 1
Visa International 1956 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 35 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 15 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Walt Disney Company 629 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 1
Y Combinator - венчурный фонд 52 1
НСПК - Национальная система платежных карт 863 1
Simmons & Simmons 4 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Global Payments - Total System Services 16 1
Xploration Capital 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10911 4
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 92 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11690 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21287 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3700 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2270 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11502 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29523 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 243 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9475 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5622 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16371 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13013 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1214 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5659 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1060 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4698 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5442 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1265 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7177 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6507 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 256 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1908 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8136 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1729 1
Application store - магазин приложений 1281 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4954 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17462 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7550 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5191 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8185 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7652 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2017 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 798 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32304 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2171 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4329 1
Tinder 48 5
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 137 3
Badoo - Социальная сеть 45 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 2
Apple iOS 8016 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 2
Linux OS 10331 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Apple iPad 3889 1
Apple - App Store 2947 1
Microsoft Office 3842 1
Microsoft Teams - MS Teams 583 1
Google YouTube - Видеохостинг 2830 1
Google Play - Google Store - Android Market 3367 1
ByteDance - TikTok 290 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 142 1
Discord 130 1
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 18 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 1
Apple iPhone 2018 34 1
Google Android 14357 1
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 24 1
Андреев Андрей 32 2
Кочетков Владислав 248 1
Herd Whitney Wolfe - Херд Уитни Вольф 1 1
Решетин Олег 43 1
Кочнев Кирилл 1 1
Миролюбова Анастасия 1 1
Шаронов Михаил 1 1
Ким Игорь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 7
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Франция - Французская Республика 7916 1
Испания - Королевство 3740 1
Америка Латинская 1848 1
Индия - Bharat 5573 1
Бразилия - Федеративная Республика 2405 1
Швеция - Королевство 3649 1
Украина 7689 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7807 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16841 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49635 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8023 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14320 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5297 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6525 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2549 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1608 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5080 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 732 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8289 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3071 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5907 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 240 1
Forbes - Форбс 871 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1230 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8239 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 122 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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