App Annie: пользователи потратили $135 млрд в мобильных приложениях в 2021 г.

App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, сегодня представила результаты исследования за прошедший год. Так, 2021 г. стал годом рекордов: общие расходы пользователей на iOS и в Google Play выросли почти на 25% по сравнению с прошлым годом и составили $135 млрд. Количество загрузок также достигло нового рубежа и увеличилось на 8%, достигнув отметки в $ 140 млрд. В том числе, App Annie предоставила подробную информацию о самых скачиваемых приложениях за последние 12 месяцев.

Как и в предыдущие годы, расходы пользователей на iOS преобладают: 65 центов с каждого доллара на рынке приложений тратят пользователи Apple. Больше всего тратят геймеры - на них приходится около 60% доходов на iOS и почти 80% средств, потраченных в Google Play.

В 2021 г. приложения для обмена и редактирования видео бьют рекорды по количеству загрузок во всем мире:

●CapCut, MX TakaTak и Moj загрузили наибольшее количество раз - это связано со стремлением пользователей создавать оригинальный видеоконтент;

●Больше всего пользователи потратили в приложениях для прямых трансляций и онлайн-стриминга, таких, как YouTube, Disney+, TikTok и Twitch: потребители стремятся не только развлечься, но и вознаградить любимых стримеров;

●Наибольший рост по использованию показали бизнес-приложения Zoom, Microsoft Office и Teams - это связано с переходом на удаленный и гибридный формат работы.

Динамика загрузок противоположна динамике расходов - по загрузкам первенство досталось Google Play. Согласно прогнозам App Annie, в 2022 г. на Google Play придется более 100 млрд скачиваний.

По загрузкам приложений - Индия стала страной №1 по итогам 2021 г., обеспечив 20% от общего числа загрузок на iOS и в Google Play вместе взятых. За ней следуют США (9%) и Бразилия (8%).

Гиперказуальные игры стали лидерами по загрузкам:

●Самыми скачиваемыми гиперказуальными играми стали Bridge Race, Hair Challenge и Project Makeover;

●Core-игры лидировали по внутренним покупкам в приложениях: наибольшая активность наблюдалась в Genshin Impact и ROBLOX; Значительный рост с точки зрения использования показали ROBLOX, AmongUS и Pokemon Unite - это связано с доступностью в этих играх функционала личного и виртуального общения для пользователей.

В 2021 г. в России самыми прорывными играми по скачиваниям стали DOP 2: Delete One Part, Going Balls и Phone Case DIY.

«Во всем мире люди адаптировались к пандемии через переход на жизнь в мобайле, что можно назвать одним из главных выводов. Наибольших успехов добились те отрасли, которые помогали людям быть ближе как виртуально, так и лично», - комментирует Лекси Сидоу (Lexi Sydow), руководитель отдела маркетинговых исследований App Annie.

Другие значимые отрасли, набирающие популярность в мобайле - это социальные сети и приложения для знакомств

●TikTok занял первое место в мире по увеличению трат пользователей среди социальных приложений. За ним следуют BIGO LIVE и Discord. Среди других заметных видеоприложений, показавших наибольший рост, - Likee и Azar.

●Tinder возглавил чарт по увеличению расходов потребителей в мире среди приложений для знакомств. За ним следует Bumble, в котором за всё время существования приложения пользователи потратили более $1 млрд. На третьем месте находится Hinge - здесь расходы пользователей недавно превысили £250 млн.