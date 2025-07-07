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ИТ-компании в 2025 году уволили 94 тысячи работников, чтобы дать работу ИИ

К середине 2025 г. ведущие технологические компании США избавились от почти 94 тыс. ИТ‑специалистов — это в среднем по 507 увольнений каждый рабочий день. Среди компаний, сокративших работников, оказались Intel, Microsoft, IBM, Google. Согласно исследованию FinalRoundAI, сокращения в США объясняются не экономическим кризисом, а планомерным изменением приоритетов: ИТ-компании высвобождают ресурсы, чтобы направить их в развитие искусственного интеллекта.

Замена на ИИ-технологии

За первое полугодие 2025 г. американские технологические компании сократили 94 тыс. ИТ‑специалистов и заменили их на технологии с искусственным интеллектом (ИИ), согласно исследованию FinalRoundAI. Аналитики подчеркивают, что это не просто мера по снижению затрат, а часть процесса трансформации кадрового состава для соответствия стратегиям, ориентированным на ИИ-технологии.

По данным FinalRoundAI, часть должностей ликвидируется, так как ИТ-инструменты ИИ теперь могут выполнять соответствующие задачи ИТ‑специалистов. Других же работников увольняют, чтобы компании могли перераспределить средства на развитие ИИ-технологий, ИТ-инфраструктуру и исследования.

Среди компаний, сокративших работников, оказались Intel, Microsoft, IBM, Google и другие ИТ-компании. Аналитики подчерчивают, что, в отличие от предыдущих спадов, текущие сокращения не вызваны падением доходов — в I квартале 2025 г. Microsoft, Amazon и их конкуренты показали двузначный рост выручки. Однако ИИ теперь не просто эксперимент, а центральная бизнес-стратегия, где эффективность оценивается не только прибылью, но и количеством высвобожденных рабочих мест.

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Unsplash - Bernd Dittrich
Intel, Microsoft, IBM, Google и другие технологические компании США в 2025 г. сократили 94 тыс. ИТ‑специалистов ради развития ИИ-технологий

По прогнозам FinalRoundAI, до конца 2025 г. ключевым фактором для ИТ-специалистов станет готовность к переобучению и освоению навыков стратегического мышления, принятия сложных решений и работы с ИИ-системами: адаптируешься — сохраняешь востребованность на рынке, нет — уступаешь место ИИ-технологиям. Владельцы ИТ-гигантов не замедляют свои инвестиции в ИИ-сферу, а ускоряют их. Бюджеты перераспределяются от человеческих ресурсов к машинному интеллекту (ML). Это не временное явление, предупреждают аналитики FinalRoundAI, бизнес не планируют снова нанимать этих людей.

Авторы отчета также проанализировали, какие позиции сокращают в первую очередь. Это программисты, но в основном это джуны, кадровики, сотрудники служб поддержки клиентов, копирайтеры, аналитики данных и менеджеры среднего звена.

Лидеры по сокращению

В 2025 г. Intel лидирует по масштабам сокращений, сообщив в апреле об увольнении более 21 тыс. сотрудников (около 20% персонала) для фокуса на производстве ИИ-чипов и ликвидации подразделения автономного вождения, как писал CNews.

Руководство компании Microsoft объявило в 2025 г. о сокращении 9 тыс. рабочих мест в игровом и облачном сегментах, чтобы оптимизировать структуру и увеличить вложения в ИИ-технологии, о чем также сообщалось на CNews.

В мае 2025 г. IBM уволила около 8 тыс. сотрудников из отделов кадров, заменив их ИИ-чат-ботом AskHR. Как ранее информировал CNews, human resources (HR) т.е. человеческие ресурсы — совокупность сотрудников, работающих в организации; персонал компании. HR-специалисты размещают вакансии, приглашают на интервью, проводят собеседования и принимают людей на работу. Они помогают новичкам адаптироваться, а также проводят тимбилдинги и другие корпоративные мероприятия.

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FinalRoundAI
С начала 2025 г. технологические компании США сократили 94 тыс. ИТ-специалистов

Google, несмотря на значительные инвестиции в проекты Bard и Gemini, в июне 2025 г. сократила 25% команды, занимавшейся разработкой «умных» телевизоров. Дочерние компании TikTok и Bumble начали урезать маркетинговые и операционные отделы, сосредоточившись на внедрении ИИ-функций.

В мае 2025 г. руководители Amazon и Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) объявили о новых волнах сокращений, объясняя это необходимостью перераспределения бюджетов с традиционных ИТ-продуктов на разработку и внедрение крупных ИИ-моделей.

География сокращений отражает доминирование Силиконовой долины: в Калифорнии работы лишились более 11 тыс. ИТ-специалистов, в Вашингтоне — свыше 2,3 тыс. (в основном в Microsoft), в Техасе — более 14 тыс. (Tesla в Остине). В индийских офисах американских компаний (Бангалор и другие города) увольнения затронули преимущественно административные и операционные подразделения, ИТ-специалистов пока никто не трогал, видимо из-за низких цен на услуги.

Масштабные изменения в банковской сфере

По данным аналитического подразделения Bloomberg, мировые банки в ближайшие три-пять лет сократят до 200 тыс. рабочих мест, так как ИИ будет выполнять задачи, ранее возложенные на сотрудников.

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Аналитики Bloomberg в январе 2025 г. опросили директоров по информационным и технологическим вопросам из банков, включая Citigroup, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group, — всего 93 респондента. Около четверти из них прогнозируют сокращение штата на 5–10%. В среднем ожидается уменьшение численности персонала на 3%.

В 2024 г. руководители Citi сообщали The New York Times, что ИИ-технологии окажут наибольшее влияние на замену сотрудников именно в банковской сфере. По оценкам банка, 54% рабочих мест в этой отрасли имеют высокий потенциал для автоматизации.

Например, Тереза Хайценретер (Teresa Heitzenrether), отвечающая за внедрение ИИ в JPMorgan, в ноябре 2024 г. указала, что использование генеративного ИИ в банке пока лишь дополняет существующие рабочие места.

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Старший аналитик Bloomberg Intelligence Томаш Ноетцель (Tomasz Noetzel) считает, что бэк-офисы, миддл-офисы и операционные подразделения банков наиболее уязвимы для замены сотрудников на ИИ. По его словам, изменения также коснутся клиентских сервисов и процедур проверки клиентов (KYC, «знай своего клиента»). «Любая рутинная и повторяющаяся работа находится в зоне риска», — отмечает Ноетцель. Однако он полагает, что ИИ не полностью заменит работников, а скорее приведет к трансформации структуры рабочей силы.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

Антон Денисенко

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