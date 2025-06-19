После самого массового увольнения программистов Microsoft сократит еще тысячи сотрудников, чтобы освободить место для ИИ

Американская корпорация Microsoft планирует уволить несколько тысяч сотрудников до конца июля 2025 г. Сокращения затронут команды продаж и другие подразделения, что связано с фокусом ИТ-компании на дорогостоящем развитии технологий искусственного интеллекта. Это уже второе масштабное сокращение в 2025 г.: в мае компания ликвидировала 6 тыс. позиций, в основном среди разработчиков программного обеспечения.

Сокращение штата Microsoft

Руководство компании Microsoft сократит тысячи сотрудников на фоне инвестиций в развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет The Wall Street Journal.

Ожидается, что о сокращении рабочих мест будет объявлено в начале июля 2025 г., после завершения финансового года Microsoft, согласно отчету Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с планами. По словам этих источников, сокращения не ограничатся командами продаж, а сроки могут измениться.

Это уже второе масштабное сокращение в 2025 г.: в мае компания ликвидировала 7 тыс. позиций, в основном среди разработчиков программного обеспечения (ПО), об этом писал CNews. После этого агентство Bloomberg сообщало о сокращении еще более 300 сотрудников, о чем на CNews подробно освещали и это событие.

В апреле 2025 г. руководство Microsoft сообщила сотрудникам, что перейдет к использованию сторонних фирм для обработки большего объема продаж ПО малым и средним клиентам.

Поскольку Microsoft выделяет десятки миллиардов долларов на серверы и центры обработки данных (ЦОД), информировал CNews, руководители ИТ-компании обязались перед инвесторами и предупредили сотрудников о необходимости контролировать расходы в других областях.

Ведь Microsoft стала одной из ИТ-компаний, поставивших на эффективность ИТ-инструментов кодирования с использованием ИИ-технологий для ускорения процесса разработки ПО. По состоянию на лето 2024 г. в компании было около 230 тыс. штатных сотрудников, из которых около 45 тыс. занимались продажами и маркетингом и более половины штата компании Microsoft работает в Соединенных Штатах.

Массовые урезки штатов в Amazon

Генеральный директор Amazon Энди Джасси (Andy Jassy) в служебной записке для сотрудников предупредил о сокращении штата до 2028 г. из-за планов активнее задействовать ИИ-технологии в выполнении различных задач.

Внедрение технологий генеративного ИИ должно изменить способ выполнения работы в компании, заявил Джасси. «Нам понадобится меньше людей для выполнения некоторых видов задач, и больше для других», — написал глава Amazon, добавив, что прогнозировать результаты в долгосрочной перспективе сложно. Джасси также призвал сотрудников интересоваться ИИ-технологиями и тем, как их использовать. «Те, кто примет эти изменения, освоит ИИ, поможет нам совершенствовать наши возможности и смогут помочь нам преобразовать компанию», — написал он.

Amazon конкурирует с Google и Microsoft в области генеративного ИИ. В 2025 финансовом году конгломерат обязался инвестировать около $100 млрд, при этом основная часть средств будет направлена на ИТ-инфраструктуру для ИИ.

Массовые сокращения штата IBM

По итогам волны массовых сокращений, писал CNews, в результате которой тысячи сотрудников IBM потеряли работу, численность штата компании не только не снизилась, но и превысила предыдущие показатели.

В 2023 г. IBM вознамерилась заменить около 7,8 тыс. сотрудников бэк-офиса искусственным интеллектом и иными инструментами автоматизации. В основном, как ожидалось, сокращения должны были затронуть сотрудников HR-отделов и другие вспомогательные роли, не имеющие прямого отношения к созданию продуктов и решений, работе с клиентами.

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) в то время высказывал мнение, что на откуп ИИ можно с легкостью отдать рутинные бизнес-операции, такие как оформление переводов сотрудников из одного отдела в другой или выдача справок персоналу. По оценке аналитиков IBM, таким образом можно было автоматизировать до 30% от всех задач, с которым сталкиваются специалисты HR-отделов.