Индексная книга (каталог) CNews*
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Jassy Andy Джесси Энди
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 18
Jassy Andy и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Inc - Amazon.com 3239 12
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 930 6
|Microsoft Corporation 25657 5
|Google LLC 12573 4
|Apple Inc 13036 2
|IBM - International Business Machines Corp 9666 2
|Philips 2094 2
|SpaceX - Space Exploration Technologies 275 2
|DreamBox Learning 1 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
|iConText Group - Ай Контекст 35 1
|Broadcom - VMware 2587 1
|Alphabet 168 1
|Dell EMC 5162 1
|Alibaba Group 468 1
|X Corp - Twitter 2929 1
|Meta Platforms - Facebook 4601 1
|Intel Corporation 12752 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4608 1
|Oracle Corporation 7043 1
|HMD Global - Nokia 138 1
|Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 249 1
|AMD Xilinx 100 1
|Nuance Communications - ScanSoft 88 1
|ИИ-Технологии 297 1
|Glass Lewis - Glass, Lewis & Co 6 1
|Tesla Motors 448 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 521 1
|Expedia Group 135 1
|Capital One 20 1
|Uber 351 1
|Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 238 4
|The Register - The Register Hardware 1771 3
|Bloomberg 1601 2
|Business Insider - Бизнес инсайдер 262 2
|FT - Financial Times 1283 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
|Politico 28 1
|TechSpot 178 1
|Daily Mail 58 1
|GeekWire 13 1
|Times 655 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.