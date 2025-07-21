Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196158
ИКТ 15119
Организации 11638
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26879
Персоны 85583
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Jassy Andy Джесси Энди

СОБЫТИЯ


21.07.2025 Крупнейший в мире облачный сервис без предупреждения начал массовые увольнения, «холодные и бездушные» 1
19.06.2025 После самого массового увольнения программистов Microsoft сократит еще тысячи сотрудников, чтобы освободить место для ИИ 1
17.12.2024 ИТ-компании просчитались. Работников выдернули с удаленки в офисы, но там не хватило места на всех. Опрос 1
26.09.2024 В дефиците ИТ-специалистов виноваты сами ИТ-компании. Они вынуждают их увольняться, лишая удаленки. Опрос 1
18.05.2022 Акционеры Intel взбунтовались против выплаты топ-менеджерам гигантских бонусов 2
12.01.2022 Бывший топ-менеджер Microsoft: компании нужно избавиться от Windows 2
24.12.2021 Важнейшее лоббистское объединение ИТ-гигантов развалилось, потому что Microsoft решила не платить членские взносы 2
14.05.2021 Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить 1
03.08.2018 Amazon мечтает избавиться от Oracle, но продолжает его закупать на сотни миллионов долларов 2
14.10.2016 VMware и AWS представили новый сервис гибридных «облаков» VMware Cloud on AWS 1
07.04.2014 Infor представил наборы отраслевых приложений в «облаке» Amazon 1
02.03.2001 Amazon спасет от голодной смерти известных музыкантов 2

Публикаций - 13, упоминаний - 18

Jassy Andy и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3239 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 930 6
Microsoft Corporation 25657 5
Google LLC 12573 4
Apple Inc 13036 2
IBM - International Business Machines Corp 9666 2
Philips 2094 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 275 2
DreamBox Learning 1 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
iConText Group - Ай Контекст 35 1
Broadcom - VMware 2587 1
Alphabet 168 1
Dell EMC 5162 1
Alibaba Group 468 1
X Corp - Twitter 2929 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Intel Corporation 12752 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
AMD - Advanced Micro Devices 4608 1
Oracle Corporation 7043 1
HMD Global - Nokia 138 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 249 1
AMD Xilinx 100 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
ИИ-Технологии 297 1
Glass Lewis - Glass, Lewis & Co 6 1
Tesla Motors 448 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 521 1
Expedia Group 135 1
Capital One 20 1
Uber 351 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1053 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 452 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1094 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12874 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10082 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11635 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3161 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 628 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3929 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 484 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 540 1
Оповещение и уведомление - Notification 5767 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 705 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 260 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 873 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7298 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26446 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4166 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22318 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3253 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4361 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7015 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1173 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9904 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13437 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8100 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 590 1
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 70 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4156 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 1
Microsoft Azure 1511 2
Amazon CloudFront - Amazon CND - Amazon Content Delivery Network 9 1
OpenAI - ChatGPT 669 1
Google Android 15119 1
Apple iOS 8519 1
Microsoft Windows 16754 1
Google Cloud Platform - GCP 370 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2032 1
Microsoft Teams - MS Teams 660 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 1
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 86 1
Broadcom - VMware vSphere 609 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 22 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 176 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
Statista 261 1
Microsoft Intelligent Cloud 18 1
Microsoft Windows 95 428 1
Yelp 45 1
Microsoft Power Pivot 53 1
Giphy 13 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 1
IBM OS/2 - eComStation 80 1
Jassy Andy - Джасси Энди 5 5
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Slivka Ben - Сливка Бен 2 1
Turrin Michael - Туррин Майкл 1 1
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 1
Крупин Александр 5 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 363 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 222 1
Lisa Su - Лиза Су 58 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 10 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 438 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
Smith Brad - Смит Брэд 103 1
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
van Houten Frans - ван Хаутен Франс 16 1
Hastings Reed - Хастингс Рид 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 6
США - Колумбия - Вашингтон 1473 2
США - Теннесси - Нашвилл 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 1
Канада 5050 1
США - Нью-Йорк 3172 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
США - Калифорния 4803 1
Нидерланды 3709 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
США - Мичиган 272 1
США - Калифорния - Фримонт 16 1
США - Техас - Хьюстон 257 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 4
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1376 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10140 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1691 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 516 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1223 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3410 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5496 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5409 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1258 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1506 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 53 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 238 4
The Register - The Register Hardware 1771 3
Bloomberg 1601 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 262 2
FT - Financial Times 1283 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
Politico 28 1
TechSpot 178 1
Daily Mail 58 1
GeekWire 13 1
Times 655 1
Gartner - Гартнер 3647 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 564 1
Amazon Prime Day 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще