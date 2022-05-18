Акционеры Intel взбунтовались против выплаты топ-менеджерам гигантских бонусов

Инвесторы против

Акционеры американского производителя микросхем Intel выступили резко против компенсационных выплат топ-менеджерам компании по итогам 2021 г., в том числе главному исполнительному директору (CEO) Intel Пэту Гелсинджеру (Pat Gelsinger), пишет The Register.

Согласно отчету (форма 8-K), поданному Intel в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 12 мая 2022 г., примерно 1,78 млрд голосов инвесторов было отдано в пользу отказа высшему руководству корпорации в бонусах. Противоположную точку зрения выразили владельцы 921 млн голосов. То есть заслуживающими поощрения топ-менеджеров сочло почти вдвое меньшее количество инвесторов. В общей сложности по данному вопросу голосовало около 34% акций.

Результаты голосования ни к чему не обязывают компанию, решение акционеров в данном случае носит рекомендательный характер. Однако Intel заявила, что очень серьезно воспринимает обратную связь с инвесторами и стремится решать возникающие проблемы.

Акционеры Intel не прочь оставить главу Intel без бонусов

Как отмечает The Register, недовольство акционеров, выливающееся в такого рода протестное голосование, вызывает не только огромный размер компенсаций ключевых руководителей Intel, но и его непропорциональность по отношению к реальным успехам компании.

Нетерпеливые акционеры

Акционеры также недовольны планами вернувшегося в Intel в феврале 2021 г. Пэта Гелсинджера, которые предусматривают реинвестирование значительного объема прибыли в расширение бизнеса и, как следствие, снижение размера выплачиваемых дивидендов.

Под руководством нового CEO Intel разработала стратегию по своему восстановлению, получившую название IDM (integrated device manufacturing) 2.0. Компания рассчитывала построить два новых завода за три года и $20 млрд, перейти на семинанометровый техпроцесс в 2023 г. и заключить партнерства с множеством крупных производителей чипов, которые помогут ей в выпуске процессоров.

Сколько заработал глава Intel

В марте 2022 г. стало известно о том, что CEO Intel Пэт Гелсинджер в 2021 г. получил колоссального размера компенсацию, оцениваемую в примерно $178 млн, причем не отработав на тот момент в своей должности и года. Для сравнения: глава основного конкурента Intel – AMD – Лиза Су (Lisa Su) удостоилась компенсационного пакета эквивалентом лишь $29,5 млн.

Из $178 млн, заработанных CEO Intel $1,1 млн – заработная плата, $1,7 млн – бонусы, $169,5 млн – вознаграждение в виде акций компании, $5,1 млн – поощрительные денежные выплаты, $1,086 млн – пенсионное обеспечение, оплата транспорта и охраны жилья. Совокупный размер вознаграждения Гелсинджера более чем в 1,7 тыс. раз превысил медианный доход сотрудников Intel, составивший $104,4 тыс. в 2021 г.

Но есть нюанс

Большая часть ценных бумаг (примерно 60%) из компенсационного пакета перейдет в собственность топ-менеджера лишь при определенном стечении обстоятельств. Необходимо, чтобы акции Intel в ближайшие пять лет подорожали на 200%. Учитывая, что с момента возвращения Гелсинджера в Intel их цена к моменту объявления об очередных выплатах в рамках пакета снизилась на примерно 20%, задача не выглядит тривиальной.

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В феврале 2022 г. CNews писал о том, что «заклятый друг» Intel – AMD – впервые с момента своего основания обогнала компанию Гелсинджера. Правда, добиться этого бесфабричному разработчику чипов за счет приобретения крупнейшего в мире производителя программируемых логических интегральных схем Xilinx. Сделка, оцененная в $49 млрд, была закрыта 14 февраля 2022 г.

Кто еще мог рассчитывать на компенсацию

По информации телеканала CNBC, на бонусы по итогам 2021 г. также претендовали Сандра Ривера (Sandra River), генеральный менеджер направления дата-центров Intel, а также троица экс-руководителей, покинувших компанию в 2021 г. и один руководитель, который планирует уволиться в мае 2022 г.

Не Intel единой

Недовольные инвесторы выступают против компенсаций руководителям не только в Intel. Так, в мае 2022 г. акционеры голландской Philips проголосовали против выплаты бонусов в размере $1,89 млн ее CEO Франсу ван Хутену (Frans van Houten) – таковой оказалось воля почти 80% держателей ценных бумаг фирмы. Правда, как и в случае с Intel, к мнению инвесторов руководство прислушиваться не обязано.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что авторитетные консалтинговые компании Glass Lewis & Co и Institutional Shareholder Services Inc. порекомендовали инвесторам американского интернет-гиганта Amazon голосовать против компенсационных выплат топ-менеджерам корпорации, включая CEO Энди Джесси (Andy Jassy). По мнению их представителей, компенсационный пакет Джесси чрезмерно велик – он оценивается в $212 млн, а методология определения размера выплат не предусматривает привязку к каким-либо объективным бизнес-показателям.