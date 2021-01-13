Intel меняет гендиректора. Предыдущий всего за два года обрушил ее позиции на рынке

В Intel в феврале 2021 г. сменится руководитель – Роберт Свон покинет пост ее гендиректора, который занимал всего два года. За период его правления компания сдала позиции на рынке, в числе прочего упустив Apple как крупного клиента. Место Свона займет глава VMWare Патрик Гелсингер, за плечами которого 30-летний опыт работы в Intel.

Новый гендиректор

Компания Intel готовится масштабным кадровым перестановкам – в очень скором будущем в ней сменится генеральный директор. По информации CNBC, нынешний СЕО Роберт Свон (Robert Swan), покинет свой пост 15 февраля 2021 г. У руля компании Свон находился всего два года – CNews писал, что СЕО он стал 1 февраля 2019 г.

До перехода Свона на должность гендиректора Intel (до этого он был ее финансовым директором) компания в течение полугода искала подходящего кандидата. На этот раз обошлось без столь длительных поисков – замена Свону уже найдена, и на его место придет бывший глава компании VMWare Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), имеющий 30-летний опыт работы в самой Intel.

Рынок моментально отреагировал на новость о смене руководителя Intel. Акции компании взлетели в цене почти на 13%, тогда как стоимость ценных бумаг VMWare упала приблизительно на 5%.

Почему Свон уходит

За время пребывания Роберта Свона на посту СЕО Intel компания активно теряла свои позиции на рынке, получая, по данным CNBC, удар за ударом как от конкурентов, так и от клиентов с партнерами. Например, в июле 2019 г. Intel продала компании Apple часть своего модемного бизнеса, чтобы та могла разрабатывать собственные модемы для iPhone, в том числе и 5G. Сумма сделки составила $1 млрд, а уже в декабре 2019 г. Intel заявила, что это принесло ей «многомиллиардные убытки».

Под руководством Роберта Свона Intel крупных успехов не добилась

В июне 2020 г. компания Apple заявила о полном отказе от использования процессоров Intel в своей продукции, а уже через месяц сама Intel официально признала, что ее новых чипов с нормами 7 нм не будет еще как минимум два-три года. Для сравнения, AMD выпускает 7-нанометровые процессоры на протяжении нескольких лет и сейчас готовится к переходу на 5 нм.

Сразу за этим последовало увольнение главы ключевого технологического подразделения Intel Мерти Рендучинтала (Murthy Renduchintala) из компании, а 24 июля 2020 г. из-за задержки с новым техпроцессом цена акций Intel рухнула более чем на 10%. Тогда же AMD впервые в истории обогнала Intel по стоимости ценных бумаг.

Плюс ко всему, Intel до сих пор не может отказаться от выпуска 14-нанометровых процессоров, хотя еще в августе 2019 г. она освоила 10 нанометров. В октябре 2020 г. Роберт Свон заявил, что Intel будет делать ставку эту технологию еще как минимум год, объяснив это тем, что компании она напрямую выгодна, поскольку именно она позволяет компании сокращать свои расходы на производство чипов (Intel, в отличие от AMD, обладает своими фабриками). Свон подчеркнул тогда, что оборудование по выпуску микросхем по 14-нанометровым нормам, давно окупилось, в отличие от 10 нм.

Но стремление Intel придерживаться «классических» норм производства привело к тому, что AMD получила реальную возможность обойти ее в сегменте десктопных процессоров. По прогнозам PassMark, в I квартале 2021 г. ее доля хоть и ненамного, но все же окажется больше доли Intel – в последний раз компания добивалась такого успеха 15 лет назад.

Впрочем, AMD пока нельзя считать лидером всего процессорного рынка, даже несмотря на возможное опережение Intel в настольном его сегменте. Например, подавляющее большинство ноутбуков выпускаются на CPU производства Intel – прогнозируемые PassMark доли по итогам I квартала 2021 г. здесь составят 83,2% у Intel и 16,8% у AMD. В серверном секторе рынка разрыв, по оценке PassMark, ожидается еще более существенный – 1,2% у AMD и 98,8% у Intel.

Суммарная доля AMD по результатам I квартала 2021 г. может достигнуть 38,2% против 61,7% у Intel. Разрыв по-прежнему значительный, но в то же время он один из самых небольших за последнее десятилетие – для сравнения, на начало II квартала 2010 г. Intel удерживала 71,6% рынка, тогда как у AMD было лишь 28,3%.

Более достойный кандидат?

Роберт Свон пришел в Intel в сентябре 2016 г., в отличие от его предшественника, Брайна Кржанича (Brian Krzanich), который работал в Intel с 1982 г. и руководил ею с 2013 г. и до лета 2018 г. Вся его карьера до Intel была связана с деньгами, например, он на протяжении девяти лет был финдиректором eBay. И даже до получения поста СЕО в Intel он тоже был ее финансовым директором.

Патрик Гелсингер работал в Intel 30 лет

Как пишет CNBC, инвесторы Intel указывают на тот факт, что Свон, будучи руководителем крупной ИТ-компании, не имел при этом технического образования. С Патриком Гелсингером такого не будет как минимум потому, что у него есть многолетний опыт работы в Intel.

Гелсингер, согласно его профилю в LinkedIn, начал работать в Intel в октябре 1979 г., возглавив подразделение Intel Labs, работавшее в сфере исследований и разработок новых технологий. К тому же он стал самым молодым вице-президентом Intel – когда он занял этот пост, ему было всего 32 года.

Свою карьеру в Intel Патрик Гелсингер завершил в сентябре 2009 г., успев побыть ее главным техническим директором (с января 2000 г. по январь 2005 г.). Также он был старшим вице-президентом и генеральным директором подразделения Digital Enterprise Group в Intel.

В число достижений Гелсингера в Intel входит создание ежегодной конференции Intel Developer Forum, впервые прошедшей в 1997 г. Проработав Intel 30 лет, он ушел в компанию EMC (один из крупнейших производителей систем хранения данных), став ее главным операционным директором.

В 2016 г. ЕМС была поглощена компанией Dell и сменила название на Dell EMC, но Патрик Гелсингер ушел из нее раньше – в 2012 г., перейдя в VMWare на пост генерального директора. Он занимает его до сих пор и уйдет из компании лишь после перехода на должность руководителя Intel в феврале 2021 г.