AMD впервые в истории обогнала Intel по цене акций

Еще не победа, но уже серьезный прорыв

Акции компании Advanced Micro Devices (AMD) продемонстрировали скачок сразу на 9% за один день после вчерашнего анонса новых процессоров семейства Ryzen 4000 для домашних и коммерческих настольных систем. В результате по состоянию на 22 июля 2020 г. цена акций AMD превысила $61 и впервые обогнала цену акций главного конкурента на рынке процессоров с архитектурой x86 – компании Intel.

Рыночная стоимость AMD по состоянию на 17 июля 2020 г. достигла отметки $64,462 млрд, сообщил гонконгский деловой портал Apple Daily. Энергичный рост акций AMD, вызванный успешными продажами процессоров с микроархитектурой Zen во всех сегментах рынка, позволил компании стремительно ворваться в список десяти крупнейших мировых компаний на рынке полупроводников, и с ходу занять восьмое место, опередив сразу двух конкурентов – Micron ($54,961 млрд, девятое место) и SK Hynix ($50,29 млрд, 10 место).

Несмотря на наметившееся отставание в цене акций, Intel по-прежнему значительно, почти в четыре раза опережает AMD по рыночной капитализации, которая на 17 июля 2020 г. оценивалась в $254,04 млрд. Возглавляет рейтинг крупнейших мировых поставщиков полупроводниковых устройств тайваньская TSMC с рыночной стоимостью $322,71 млрд. На второй строчке, по данным Apple Daily, расположилась южнокорейская Samsung Electronics с рыночной стоимостью $303,25 млрд.

Впрочем, даже третье место у Intel сейчас под вопросом. Совсем недавно, в начале июля 2020 г. CNews сообщил о том, что Nvidia, чьи акции с начала 2020 г. выросли почти на 70% на волне успеха новой графической архитектуры Ampere, по состоянию рынка на 9 июля с рыночной стоимостью в $251,3 млрд опередила Intel с капитализацией в $248,1 млрд на тот момент и вышла, хоть и ненадолго, на третье место среди полупроводниковых компаний в мире, и на первое в США.

По данным на 17 июля 2020 г. Nvidia занимала четвертую строчку с капитализацией $250,997 млрд. На пятом месте расположилась Broadcom с рыночной стоимостью $125,767 млрд, на шестом – Texas Instruments – с $122,881 млрд, и на седьмом – Qualcomm с $103,752 млрд.

Причины стремительного успеха AMD

За последние пять лет акции AMD взлетели примерно на 2000%, тогда как у Intel цена акций выросла за этот период на 86%. По данным PassMark, в промежуток между первыми кварталами 2015 и 2020 гг. рыночная доля процессоров Intel снизилась с 76,4% до 66,7%, в то время как доля AMD подскочила с 23,5% до 33,2%.

Курс акций AMD и Intel на момент закрытия Nasdaq 22 июля 2020 г.

По мнению аналитиков из PassMark, выручка Intel по итогам 2020 г. вырастет в лучшем случае на 3% при сокращении прибыли примерно на 3%, в то время как у AMD рост выручки и прибыли по итогам года ожидается на 25% и 61%, соответственно.

Вчерашний стремительный рост акций AMD был вызван официальным анонсом новых десктопных процессоров Ryzen 4000 на архитектуре Zen 2 с интегрированной графикой Radeon и нормами производства 7 нм, который поддержали крупнейшие производители игровых и бизнес-ПК, такие как HP и Lenovo.

Кроме того, AMD также представила линейку серверных решений Threadripper Pro, которые являются прямыми конкурентами процессоров Intel семейства Xeon W. Так, чип Threadripper Pro 3995WX с 64 ядрами и 128 вычислительными потоками просто не имеет аналогов среди модельного ряда Intel Xeon W.

В начале апреля 2020 г. CNews сообщил о том, что AMD начала массовые поставки сверхдешевых процессоров Ryzen 3 3100 и 3300X для настольных ПК стоимостью всего $99 и $120, соответственно, при этом у Intel сейчас нет достойных аналогов по сравнимой цене и производительности.

В этом же месяце AMD представила серверные процессоры Epyc линейки Rome 7Fx2 с радикальным повышением тактовой частоты и объема кэш-памяти, которые показали значительный рост производительности на фоне ближайших конкурентов Intel Xeon при значительно меньшей цене.

Успеху AMD способствовал рост популярности ее продукции среди производителей облачных серверов и суперкомпьютеров, а также всплеск спроса на настольные ПК и ноутбуки – в том числе, в игровом и потребительском секторах, вызванный массовым переходом сотрудников многих компаний на удаленный режим работы в период пандемии коронавируса. В бизнес-секторе спрос на ноутбуки и ПК также подстегнуло наличие в процессорах Ryzen PRO функций защиты данных и других современных технологий для корпоративного рынка.

В отличие от Intel, которая начала демонстрировать хронический дефицит процессоров с конца 2018 г. и очень болезненно переходила на нормы производства 10 нм, AMD не испытывала недостатка в поставках благодаря сотрудничеству с контрактным производителем TSMC и его новейшему техпроцессу 7 нм.

По итогам 2019 г., как сообщал CNews, AMD усилила позиции на рынке процессоров с архитектурой x86 во всех трех ключевых сегментах − ноутбуках, настольных ПК и серверах. При этом увеличение доли компании на рынках ноутбуков и настольных ПК происходило на протяжении девяти кварталов подряд.

Благодаря новым мощным процессорам, выпущенным в IV квартале 2019 г. – таким как Ryzen 9 3950X и семейству Threadripper третьего поколения, доля AMD на рынке настольных ПК увеличилась до 18,3%. Процессоры Epyc второго поколения, выпущенные в середине 2019 г., помогли увеличить долю AMD на серверном рынке до 4,5%.

В рыночном соперничестве Intel и AMD в определенной степени успела сыграть роль даже Apple, которая в конце июня 2020 г. официально объявила об отказе от чипов Intel Core в своих десктопах и ноутбуках, в пользу собственных процессоров на архитектуре ARM.

Следующее серьезное обновление рыночных трендов, связанное с продажами продукции AMD, ожидается 28 июля, когда компания огласит финансовые итоги работы компании по итогам II квартала 2020 г.