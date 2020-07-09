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Intel повержена. Отныне у Nvidia капитализация больше

Бизнес Финансовые результаты Техника Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Intel стала второй в рейтинге самых дорогих чипмейкеров США. С первого места ее сместила компания Nvidia, акции которой за первое полугодие 2020 г. взлетели в цене более чем на 70%. Этому способствовал релиз новых видеочипов и архитектуры Ampere.

«Серебро» для Intel и «золото» для Nvidia

Компания Nvidia, крупнейший разработчик графических чипов, стала самым дорогим американским чипмейкером. С первого места в этом рейтинге она сместила компанию Intel, переживающую непростые времена в своем основном сегменте деятельности – на рынке процессоров.

Как пишет портал TechSpot, рыночная капитализация Intel на 9 июля 2020 г. составляла $248,1 млрд, и этого еще несколько дней назад хватало, чтобы быть лидером среди чипмейкеров США. Nvidia же выбилась на первое место, подорожав до $251,3 млрд за счет резкого роста стоимости ее акций, наблюдавшегося в первых числах июля 2020 г. Сейчас они стоят по $408.

Добавим, что компания AMD, главный конкурент Intel в сегменте процессоров и основной соперник Nvidia в сфере графических чипов, сильно отстает от них обеих по размеру своей рыночной капитализации. На момент публикации материала она стоила около $62,5 млрд.

Причины роста

По данным портала WCCFTech, одна из основных причин взлета акций Nvidia – это дебют флагманских и высокопотенциальных видеоускорителей А100, состоявшийся в мае 2020 г. Они выполнены на полностью новой 7-нанометровой архитектуре Ampere, и вместе с ними Nvidia показала компактные системы DGX A100 на их основе, созданные для использования в серверах и суперкомпьютерах.

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Обогнав Intel по капитализации, Nvidia пока не в силах догнать ее по объемам выручки

Серверный сегмент Nvidia, пишет Bloomberg, демонстрирует высокие темпы наращивания выручки – за последние пять лет она увеличилась в десять раз. Сейчас компания готовится к сделке по поглощению фирмы Mellanox Technologies, что может повлечь за собой увеличение до 50% серверного сегмента в суммарном объеме выручки Nvidia.

Третье место в мире

Став самым дорогим американским чипмейкером, Nvidia одновременно заняла третье место в мировом рейтинге таких компаний. Здесь впереди нее оказались тайваньская TSMC с капитализацией в размере $304 млрд и южнокорейская Samsung Electronics ($296 млрд).

Следует уточнить, что Nvidia достигла такого результата, занимаясь исключительно разработкой микросхем – в отличие от Intel, собственного производства у нее нет, и выпуском ее процессоров ведает TSMC. Последняя, впрочем, пошла по противоположному пути и занимается только производством, ничего не разрабатывая. Samsung же развивается в обоих направлениях – в 2020 г. она освоила 5-нанометровый техпроцесс производства полупроводников.

Intel по-прежнему доминирует

Обогнав Intel по объему рыночной капитализации, Nvidia все еще существенно отстает от нее в плане выручки. Так, по итогам 2019 г. выручка Intel составила $71,9 млрд против $11,72 млрд у Nvidia.

По данным Reuters, выручка Nvidia за 2020 г. может вырасти на 34% в сравнении с 2019 г. и составить $14,6 млрд. У Intel этот показатель увеличится не так значительно – на 2,5%, но в итоге достигнет $73,8 млрд, а это более чем в пять раз больше, чем у Nvidia.

Отставание от Nvidia по рыночной стоимости может носить временный характер. Несмотря на то, что, по данным Bloomberg, за первую половину 2020 г. акции Nvidia подорожали на 70%, а у Intel они упали в цене на 2%, она еще может дать отпор.

Так, в настоящее время она готовится к возвращению на рынок дискретных видеокарт, где лидирует Nvidia, с новой линейкой видеокарт Xe. Как сообщал CNews, о своем решении вернуться в этот сегмент она сообщила в декабре 2018 г. Свою первую дискретную видеокарту Intel выпустила в 1998 г. и назвала ее i740, но с течением времени она стала уделять все больше внимания именно встроенным решениям обработки графики.

Первые подробности о Xe Intel раскрыла в начале апреля 2019 г. а дебют первых ее видеокарт должен был состояться в июне 2020 г. Этого так и не произошло, и новые сроки выхода карточек Xe Intel не называет.



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