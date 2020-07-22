AMD представила десктопные процессоры Ryzen 4000

AMD объявила о появлении десктопных процессоров с архитектурой x86, основанных на 7-нанометровом техпроцессе, оснащенных встроенной графикой и предназначенных для использования потребителями и коммерческими структурами. Десктопные процессоры AMD Ryzen 4000 серии и AMD Athlon 3000 серии с графикой Radeon оснащены самыми продвинутыми процессорными технологиями на рынке и объединены с лучшими из доступных для настольных компьютеров графическими ядрами.

Новые десктопные процессоры AMD Ryzen 4000 G-серии обеспечивают впечатляющие показатели, которые на поколения опережают стандарты, и поразительную энергоэффективность для обычных потребителей, геймеров, стримеров и создателей контента. Созданные для персональных бизнес-компьютеров, процессоры AMD Ryzen 4000 серии c технологиями PRO позволяют использовать корпоративные решения, продвинутые технологии и многоуровневые системы безопасности. Процессоры Ryzen 4000 серии построены на передовом 7-нанометровом техпроцессе и архитектуре ядра «Zen 2», обеспечивая несравнимый пользовательский опыт и энергоэффективность современной платформы AM4 от AMD.

«AMD стремится постоянно расширять пределы вычислительной мощности и графических возможностей, чтобы дать новые удивительные впечатления всем владельцам персональных компьютеров, от обычных пользователей до геймеров, стримеров и сотрудников компаний, — сказал Саед Мошкелани (Saeid Moshkelani), старший вице-президент и генеральный менеджер клиентского бизнес-подразделения в AMD. — Сегодня, в сотрудничестве с нашими давними партнерами по персональным компьютерам, мы рады запустить новые десктопные процессоры AMD Ryzen 4000 серии. Это самые современные процессоры для настольных компьютеров со встроенной графикой, обеспечивающие великолепные показатели для решения рабочих и игровых задач».

Встроенное графическое ядро Radeon с быстрым откликом и безупречной графикой обеспечивает пользователям персональных компьютеров с процессорами AMD Ryzen 4000 G-серии высокий уровень производительности для гейминга или создания контента без необходимости установки отдельного графического процессора. А процессоры AMD Athlon 3000 G-серии c той же архитектурой «Zen» и встроенной графикой Radeon, что и у семейства AMD Ryzen, дают ПК начального уровня современные возможности и наделяют отзывчивостью в работе.

Десктопные процессоры AMD Ryzen 4700G предлагают увеличение многопоточной производительности до 2,5 раз по сравнению с предыдущим поколением, улучшение характеристик производительности в режиме однопоточности до 5% по сравнению с Intel Core i7-9700, улучшение характеристик многопоточной производительности до 31% по сравнению с Intel Core i7-9700, улучшение характеристик графики до 202% по сравнению c Intel Core i7-9700.

Созданные для среды современного бизнеса, новые процессоры AMD Ryzen PRO 4000 серии и AMD Athlon PRO 3000 серии обеспечивают новый стандарт рабочих персональных компьютеров. Обладая продвинутой производительностью и современной многоуровневой безопасностью, они созданы поддерживать высокий темп современного бизнеса даже на удалении. С такими системами безопасности, как AMD Memory Guard и AMD Secure Processor, работающими параллельно системам управления, бизнес может быть уверен, что ПК на базе процессоров AMD легки в управлении даже на уровне предприятия и обеспечивают надежную поддержку функций безопасности.

«И потребители, и коммерческие структуры ожидают получить ПК, которые будут обладать сочетанием лучшей производительности и ценности, – сказал Майк Нэш (Mike Nash), ведущий технолог и глава подразделений Customer Experience и Portfolio Strategy в HP Inc. — HP предлагает широкую гамму продуктов AMD, которые обеспечивают невероятную вычислительную мощность и лучшую в классе встроенную графику в наших пользовательских и геймерских ПК, а также гибкую функциональность и корпоративный уровень безопасности в персональных компьютерах для бизнеса, которые позволяют компаниям оставаться продуктивными где угодно».

«В Lenovo мы всегда смотрим на болевые точки наших пользователей, чтобы найти новые возможности изменить их восприятие опыта работы с ПК, – сказал Дилип Батиа (Dilip Bhatia), директор по пользовательскому опыту в Lenovo. — Наши серии IdeaCentre и ThinkCentre широкий круг пользователей и коммерческих заказчиков выбирает по той причине, что каждый потребитель желает получить от ПК бесперебойную работу, больший объем памяти для хранения файлов и надежную видеокарту независимо от того, работает ли он из офиса или дома, но также и стильный внешний вид устройства. Сочетая скорость десктопных процессоров AMD Ryzen следующего поколения с уникальным и компактным дизайном в нескольких форм-факторах, мы привносим больше выбора для лучшего опыта и не жертвуем стилем. Обновленный Lenovo IdeaCentre 5 с мягким текстурированным покрытием основан на процессорах AMD Ryzen 4700G с графикой Radeon и дает вам скорость, необходимую для развлечений премиального уровня и рабочих заданий, работая тихо и не перегреваясь. ПК для бизнеса серии Lenovo ThinkCentre M75t, M75s и M75q будут оснащены процессорами Ryzen PRO 4000 серии и представлены позже этой осенью. Новые настольные ПК обеспечивают гибкость с помощью множества форм-факторов, многоуровневой защиты и функций управления для легкой подготовки к работе и обслуживания службой IT».

Ожидается, что десктопные процессоры Ryzen 4000 G-серии будут доступны у OEM-партнеров, включая Lenovo и HP, начиная с третьего квартала 2020 года. Десктопные процессоры Ryzen PRO 4000 серии будут доступны у системных интеграторов с момента запуска 21 июля, и ожидаются у OEM-партнеров позднее этой осенью. Процессоры Ryzen 4000 G-серии, Athlon 3000 G-серии, Ryzen PRO 4000 серии и Athlon PRO 3000 серии будут доступны у системных интеграторов и OEM-партнеров на эксклюзивной основе.