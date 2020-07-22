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AMD Athlon серия микропроцессоров
СОБЫТИЯ
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|22.07.2020
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AMD представила десктопные процессоры Ryzen 4000
i7-9700. Созданные для среды современного бизнеса, новые процессоры AMD Ryzen PRO 4000 серии и AMD Athlon PRO 3000 серии обеспечивают новый стандарт рабочих персональных компьютеров. Обладая п
|20.11.2019
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Новый сверхдешевый процессор AMD победил Intel по цене и производительности
рудий по мейнстрим-сегменту Компания AMD объявила о начале поставок новых недорогих процессоров AMD Athlon 3000G для настольных систем массового сегмента. Впервые чип официально «засветился» в
|09.04.2019
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AMD перевела свои мобильные процессоры на 12 нм. У Intel пока 14 нм
процессоров линейки AMD Ryzen Pro второго поколения, а также мобильных чипов начального уровня AMD Athlon Pro второго поколения. Все новые мобильные процессоры AMD оснащаются интегрированной г
|07.09.2018
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AMD представила новые процессоры Athlon и Ryzen PRO второго поколения
высоким разрешением. В дополнение к этой новости AMD также сообщает о начале поставок коммерческих Athlon PRO 200GE и второго поколения процессоров Ryzen PRO для настольных ПК в коммерческом,
|09.04.2014
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AMD начинает поставку процессоров для платформы AM1
Компания AMD начинает официальную поставку процессоров Athlon и Sempron, основанных на архитектуре APU Kabini и во взаимодействии со своими партнёра
|15.02.2011
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AMD уничтожит бренды Athlon, Phenom и Sempron
Компания AMD собирается поменять рыночные названия своих процессоров - заменить бренды Athlon, Phenom и Sempron на аббревиатуры A, FX и E. A-серия будет включать устройства среднего класса, FX - топовые, а E - самые бюджетные.
|04.10.2010
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Компьютер в картонном корпусе
орый имеет внутри все те же комплектующие, что и обычный компьютер. Внутри установлен процессор AMD Athlon X2 или Athlon II Quad Core. За отдельную стоимость предлагается еще и самодельный блок
|20.10.2009
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AMD подготовилась к Windows 7
оизводитель процессоров на архитектуре x86 компания AMD анонсировала первые трехъядерные процессоры Athlon – Athlon II X3. Семейство Athlon уже включает двух- и четырехъядерные мо
|20.10.2009
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AMD представила первые 3-ядерные процессоры Athlon
Компания AMD анонсировала первые трехъядерные процессоры Athlon – Athlon II X3. Семейство Athlon уже включает двух- и четырехъядерные мо
|29.12.2007
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AMD сокращает производство Athlon 64 X2
AMD объявила о снятии с производства нескольких моделей процессоров Athlon 64 X2, в то время как бренд Athlon продолжит свое существование и достанется гр
|09.10.2007
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AMD снизил стоимость настольных процессоров
Компания AMD снизила стоимость одноядерных процессоров Athlon 64 и двухядерных Athlon 64 X2 для настольных компьютеров от 5 до 28%, в зависим
|20.08.2007
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Самый мощный AMD Athlon 64 X2 поступил в продажу
Двухъядерный процессор для настольных систем AMD Athlon 64 X2 6400+, информация о грядущем релизе которого появилась в конце июля, наконец-то
|10.04.2007
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AMD снизил стоимость процессоров для настольных ПК
новые цены на процессоры для настольных компьютеров. Снижение коснулось 2- и 4-ядерных процессоров Athlon 64 X2 и Athlon 64 Quad FX. Стоимость наиболее производительных моделей Athlo
|01.09.2006
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"Пирит" представил ПК на базе Athlon 64 X2
t Doctrina 1510. Модель построена на новейшей компонентной базе, включая двухъядерный процессор AMD Athlon 64 X2 и чипсет Nvidia nForce 590 SLI с поддержкой памяти DDR2 и графического режима SL
|20.07.2006
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Двухъядерные процессоры AMD подешевеют в 2 раза
Компания AMD планирует более чем в 2 раза снизить стоимость новых двухъядерных процессоров Athlon 64 X2. Такой шаг обусловлен необходимостью повышения конкурентноспособности чипов пере
|31.05.2006
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AMD претендует на лидерство
неделю после мировой премьеры AMD представила в Москве свои новые продукты: двухъядерные процессоры Athlon 64 FX-62 и Athlon 64 X2 5000+, рассчитанные под новый разъем — AM2. Socket
|02.03.2006
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Meijin представила новые модели ПК на базе AMD Athlon 64 X2
компьютера серии Meijin Media Center на базе MS Windows XP Media Center с двухъядерным процессором AMD Athlon 64 X2. Новая версия Meijin Media Center, благодаря мощной двухъядерной технологии
|03.02.2006
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Ноутбуки на AMD: преимущества и недостатки Turion 64
емся компанией AMD в качестве основного аргумента в пользу своей продукции. С выходом двухъядерного Athlon 64 X2, AMD доказала, что может выпустить и продукт, который будет «самым» и по абсолют
|12.01.2006
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AMD объявила о выпуске двухъядерного процессора AMD Athlon 64 FX-60
AMD объявила о выпуске двухъядерного процессора AMD Athlon 64 FX-60. Обеспечивая высокую производительность компьютера при работе с играми, медий
|10.10.2005
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"Формоза" модифицировала модельный ряд ПК
еменный домашний компьютер, стоимостью от $600. Компьютеры среднего класса переведены на процессоры AMD Athlon 64 под 939-й сокет. Процессор Sempron, таким образом, остается в компьютерах начал
|01.08.2005
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AMD выпустила бюджетную модель двухъядерного процессора Athlon
Компания AMD объявила о выпуске бюджетной модели двухъядерного процессора Athlon. Новый Athlon 64 X2 3800+ работает на частоте 2 Гц, каждое ядро имеет дополните
|01.06.2005
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Athlon становится двухъядерным
а достигает 80% в сравнении с аналогичными одноядерными процессорами. Как сообщает AP, тестирование Athlon 64 X2 уже впечатлило аудиторию. При работе с графикой рост показателей составил в сред
|26.04.2005
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AMD готовится взять реванш в России
ли в первом квартале 2004 года «Формоза» поставила практически одинаковое количество компьютеров на Athlon-64 и Pentium-4, то в первом квартале этого года преобладание Athlon-64 было бол
|14.04.2005
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AMD представил новый процессор для ноутбуков Athlon 64 3700+
явлении своего нового процессора для ноутбуков, построенного на основе 64-битной технологии, — Athlon 64 3700+. Первым компьютером, оснащенным подобным процессором, станет новый ноутбук Ga
|24.02.2005
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AMD продемонстрировала двухядерный процессор Athlon 64
Компания AMD продемонстрировала очередную новинку — двуядерный процессор AMD Athlon 64, изготовленный по технологии 90 нм. Демонстрация прошла в штаб-квартире компани
|16.02.2005
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Процессоры AMD дешевеют
в, менее производительные чипы линейки Opteron подешевели до 35%. Были снижены цены и на процессоры Athlon 64 как для настольных, так и для мобильных компьютеров (на 34%), и на чипы семейства S
|07.12.2004
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Rover представил игровой ноутбук на базе AMD Athlon 64
s официально анонсировала выпуск на рынок игрового широкоформатного ноутбука на базе процессора AMD Athlon 64 – RoverBook Partner H590. Данная модель выполнена на базе мобильного процессора AMD
|27.10.2004
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Formoza M450: первый в России компьютер с процессорами AMD Athlon 64 FX-55 и NVIDIA nForce4
moza M450, построенного на базе самого совершенного на сегодняшний день процессора корпорации AMD – Athlon 64 FX-55 и медиакоммуникационного процессора (МСР) компании NVIDIA – nForce4. Компьюте
|20.10.2004
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AMD представила самый мощный процессор для ПК
Корпорация AMD выпустила на рынок новый процессор AMD Athlon 64 FX-55, ставший самым мощным в мире процессором для ПК. Кроме того, компания анонсир
|27.07.2004
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AMD снизил цены на ряд процессоров
Процессоры AMD Athlon 64 в понедельник подешевели до 30,9%, сообщила компания. В то же время стали дороже
|23.07.2004
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Sempron не уступит Athlon XP?
Новое семейство процессоров AMD, 32-битные Sempron, не будет уступать по производительности Athlon XP. Такой вывод делает издание The Register на основе данных, полученных от производит
|15.06.2004
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Мобильные Athlon и Sempron появятся в 3-м квартале
Мобильные процессоры AMD Athlon появятся в ноутбуках в следующем квартале с выпуском четырех 754-штырьковых чипов с ни
|01.06.2004
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AMD: премьера San Diego и новых массовых чипов
Процессор AMD Athlon FX-53 и процессоры AMD Athlon 3800+/3500+ выпускаются в новом 939-контактном ко
|01.06.2004
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AMD выпустила 4 новых процессора для десктопов
Сегодня на выставке Computex корпорация AMD объявила о выпуске 4 новых процессоров семейства AMD Athlon 64 - Athlon 64 FX-53 и модели AMD Athlon 64 3800+, 3700+ и 3500+, поддержив
|28.05.2004
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AMD выпустит бюджетный Athlon 64?
ня появилась информация, что компания AMD планирует выпустить бюджетную модель процессора семейства Athlon 64. Модель 2600+ будет иметь тактовую частоту 1,6 ГГц, 64 КБ командной кэш-памяти перв
|13.05.2004
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AMD подтвердила проблемы с вентиляторами Athlon MP
Официальные представители компании AMD подтвердили, что системы, использующие процессоры линейки Athlon MP, могут работать нестабильно из-за проблем с охлаждающими вентиляторами. Проблема не
|16.04.2004
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Процессорный бизнес все доходнее
обеспечен за счет расширения ассортимента продукции. Спрос на микропроцессоры семейств AMD Opteron, AMD Athlon 64 и AMD Athlon XP оставался в 1 квартале высоким. Процессор AMD Opteron по
|02.04.2004
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AMD: 64-битные процессоры необходимы не только для серверов
, который делал обновление своей поисковой машины, переведя ее аппаратное обеспечение на процессоры Athlon MP. Заказчики остались очень довольны новым решением и сейчас хотят пойти дальше и пер
|31.03.2004
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AMD выпустил в массовую продажу процессор Athlon 64 2800+
Корпорация AMD обновила линейку своих процессоров Athlon 64 новым чипом, пишет The Register. Рассчитанный на массового пользователя новый At
|23.03.2004
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"Формоза" анонсировала компьютер на базе AMD Athlon 64 FX-53
Группа компаний «Формоза» представила новую модель компьютера Formoza, созданную на базе нового процессора AMD Athlon 64 FX-53. ПК Formoza 8240AXNF ориентирован на любителей игр, создателей цифрового контента и других пользователей, предъявляющих высокие требования к производительности. Компьютер Fo
AMD Athlon и организации, системы, технологии, персоны:
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