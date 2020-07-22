AMD представила десктопные процессоры Ryzen 4000 i7-9700. Созданные для среды современного бизнеса, новые процессоры AMD Ryzen PRO 4000 серии и AMD Athlon PRO 3000 серии обеспечивают новый стандарт рабочих персональных компьютеров. Обладая п

Новый сверхдешевый процессор AMD победил Intel по цене и производительности рудий по мейнстрим-сегменту Компания AMD объявила о начале поставок новых недорогих процессоров AMD Athlon 3000G для настольных систем массового сегмента. Впервые чип официально «засветился» в

AMD перевела свои мобильные процессоры на 12 нм. У Intel пока 14 нм процессоров линейки AMD Ryzen Pro второго поколения, а также мобильных чипов начального уровня AMD Athlon Pro второго поколения. Все новые мобильные процессоры AMD оснащаются интегрированной г

AMD представила новые процессоры Athlon и Ryzen PRO второго поколения высоким разрешением. В дополнение к этой новости AMD также сообщает о начале поставок коммерческих Athlon PRO 200GE и второго поколения процессоров Ryzen PRO для настольных ПК в коммерческом,

AMD начинает поставку процессоров для платформы AM1 Компания AMD начинает официальную поставку процессоров Athlon и Sempron, основанных на архитектуре APU Kabini и во взаимодействии со своими партнёра

AMD уничтожит бренды Athlon, Phenom и Sempron Компания AMD собирается поменять рыночные названия своих процессоров - заменить бренды Athlon, Phenom и Sempron на аббревиатуры A, FX и E. A-серия будет включать устройства среднего класса, FX - топовые, а E - самые бюджетные.

Компьютер в картонном корпусе орый имеет внутри все те же комплектующие, что и обычный компьютер. Внутри установлен процессор AMD Athlon X2 или Athlon II Quad Core. За отдельную стоимость предлагается еще и самодельный блок

AMD подготовилась к Windows 7 оизводитель процессоров на архитектуре x86 компания AMD анонсировала первые трехъядерные процессоры Athlon – Athlon II X3. Семейство Athlon уже включает двух- и четырехъядерные мо

AMD представила первые 3-ядерные процессоры Athlon Компания AMD анонсировала первые трехъядерные процессоры Athlon – Athlon II X3. Семейство Athlon уже включает двух- и четырехъядерные мо

AMD сокращает производство Athlon 64 X2 AMD объявила о снятии с производства нескольких моделей процессоров Athlon 64 X2, в то время как бренд Athlon продолжит свое существование и достанется гр

AMD снизил стоимость настольных процессоров Компания AMD снизила стоимость одноядерных процессоров Athlon 64 и двухядерных Athlon 64 X2 для настольных компьютеров от 5 до 28%, в зависим

Самый мощный AMD Athlon 64 X2 поступил в продажу Двухъядерный процессор для настольных систем AMD Athlon 64 X2 6400+, информация о грядущем релизе которого появилась в конце июля, наконец-то

AMD снизил стоимость процессоров для настольных ПК новые цены на процессоры для настольных компьютеров. Снижение коснулось 2- и 4-ядерных процессоров Athlon 64 X2 и Athlon 64 Quad FX. Стоимость наиболее производительных моделей Athlo

"Пирит" представил ПК на базе Athlon 64 X2 t Doctrina 1510. Модель построена на новейшей компонентной базе, включая двухъядерный процессор AMD Athlon 64 X2 и чипсет Nvidia nForce 590 SLI с поддержкой памяти DDR2 и графического режима SL

Двухъядерные процессоры AMD подешевеют в 2 раза Компания AMD планирует более чем в 2 раза снизить стоимость новых двухъядерных процессоров Athlon 64 X2. Такой шаг обусловлен необходимостью повышения конкурентноспособности чипов пере

AMD претендует на лидерство неделю после мировой премьеры AMD представила в Москве свои новые продукты: двухъядерные процессоры Athlon 64 FX-62 и Athlon 64 X2 5000+, рассчитанные под новый разъем — AM2. Socket

Meijin представила новые модели ПК на базе AMD Athlon 64 X2 компьютера серии Meijin Media Center на базе MS Windows XP Media Center с двухъядерным процессором AMD Athlon 64 X2. Новая версия Meijin Media Center, благодаря мощной двухъядерной технологии

Ноутбуки на AMD: преимущества и недостатки Turion 64 емся компанией AMD в качестве основного аргумента в пользу своей продукции. С выходом двухъядерного Athlon 64 X2, AMD доказала, что может выпустить и продукт, который будет «самым» и по абсолют

AMD объявила о выпуске двухъядерного процессора AMD Athlon 64 FX-60 AMD объявила о выпуске двухъядерного процессора AMD Athlon 64 FX-60. Обеспечивая высокую производительность компьютера при работе с играми, медий

"Формоза" модифицировала модельный ряд ПК еменный домашний компьютер, стоимостью от $600. Компьютеры среднего класса переведены на процессоры AMD Athlon 64 под 939-й сокет. Процессор Sempron, таким образом, остается в компьютерах начал

AMD выпустила бюджетную модель двухъядерного процессора Athlon Компания AMD объявила о выпуске бюджетной модели двухъядерного процессора Athlon. Новый Athlon 64 X2 3800+ работает на частоте 2 Гц, каждое ядро имеет дополните

Athlon становится двухъядерным а достигает 80% в сравнении с аналогичными одноядерными процессорами. Как сообщает AP, тестирование Athlon 64 X2 уже впечатлило аудиторию. При работе с графикой рост показателей составил в сред

AMD готовится взять реванш в России ли в первом квартале 2004 года «Формоза» поставила практически одинаковое количество компьютеров на Athlon-64 и Pentium-4, то в первом квартале этого года преобладание Athlon-64 было бол

AMD представил новый процессор для ноутбуков Athlon 64 3700+ явлении своего нового процессора для ноутбуков, построенного на основе 64-битной технологии, — Athlon 64 3700+. Первым компьютером, оснащенным подобным процессором, станет новый ноутбук Ga

AMD продемонстрировала двухядерный процессор Athlon 64 Компания AMD продемонстрировала очередную новинку — двуядерный процессор AMD Athlon 64, изготовленный по технологии 90 нм. Демонстрация прошла в штаб-квартире компани

Процессоры AMD дешевеют в, менее производительные чипы линейки Opteron подешевели до 35%. Были снижены цены и на процессоры Athlon 64 как для настольных, так и для мобильных компьютеров (на 34%), и на чипы семейства S

Rover представил игровой ноутбук на базе AMD Athlon 64 s официально анонсировала выпуск на рынок игрового широкоформатного ноутбука на базе процессора AMD Athlon 64 – RoverBook Partner H590. Данная модель выполнена на базе мобильного процессора AMD

Formoza M450: первый в России компьютер с процессорами AMD Athlon 64 FX-55 и NVIDIA nForce4 moza M450, построенного на базе самого совершенного на сегодняшний день процессора корпорации AMD – Athlon 64 FX-55 и медиакоммуникационного процессора (МСР) компании NVIDIA – nForce4. Компьюте

AMD представила самый мощный процессор для ПК Корпорация AMD выпустила на рынок новый процессор AMD Athlon 64 FX-55, ставший самым мощным в мире процессором для ПК. Кроме того, компания анонсир

AMD снизил цены на ряд процессоров Процессоры AMD Athlon 64 в понедельник подешевели до 30,9%, сообщила компания. В то же время стали дороже

Sempron не уступит Athlon XP? Новое семейство процессоров AMD, 32-битные Sempron, не будет уступать по производительности Athlon XP. Такой вывод делает издание The Register на основе данных, полученных от производит

Мобильные Athlon и Sempron появятся в 3-м квартале Мобильные процессоры AMD Athlon появятся в ноутбуках в следующем квартале с выпуском четырех 754-штырьковых чипов с ни

AMD: премьера San Diego и новых массовых чипов Процессор AMD Athlon FX-53 и процессоры AMD Athlon 3800+/3500+ выпускаются в новом 939-контактном ко

AMD выпустила 4 новых процессора для десктопов Сегодня на выставке Computex корпорация AMD объявила о выпуске 4 новых процессоров семейства AMD Athlon 64 - Athlon 64 FX-53 и модели AMD Athlon 64 3800+, 3700+ и 3500+, поддержив

AMD выпустит бюджетный Athlon 64? ня появилась информация, что компания AMD планирует выпустить бюджетную модель процессора семейства Athlon 64. Модель 2600+ будет иметь тактовую частоту 1,6 ГГц, 64 КБ командной кэш-памяти перв

AMD подтвердила проблемы с вентиляторами Athlon MP Официальные представители компании AMD подтвердили, что системы, использующие процессоры линейки Athlon MP, могут работать нестабильно из-за проблем с охлаждающими вентиляторами. Проблема не

Процессорный бизнес все доходнее обеспечен за счет расширения ассортимента продукции. Спрос на микропроцессоры семейств AMD Opteron, AMD Athlon 64 и AMD Athlon XP оставался в 1 квартале высоким. Процессор AMD Opteron по

AMD: 64-битные процессоры необходимы не только для серверов , который делал обновление своей поисковой машины, переведя ее аппаратное обеспечение на процессоры Athlon MP. Заказчики остались очень довольны новым решением и сейчас хотят пойти дальше и пер

AMD выпустил в массовую продажу процессор Athlon 64 2800+ Корпорация AMD обновила линейку своих процессоров Athlon 64 новым чипом, пишет The Register. Рассчитанный на массового пользователя новый At