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AMD Athlon серия микропроцессоров

AMD Athlon - серия микропроцессоров

СОБЫТИЯ

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22.07.2020 AMD представила десктопные процессоры Ryzen 4000

i7-9700. Созданные для среды современного бизнеса, новые процессоры AMD Ryzen PRO 4000 серии и AMD Athlon PRO 3000 серии обеспечивают новый стандарт рабочих персональных компьютеров. Обладая п
20.11.2019 Новый сверхдешевый процессор AMD победил Intel по цене и производительности

рудий по мейнстрим-сегменту Компания AMD объявила о начале поставок новых недорогих процессоров AMD Athlon 3000G для настольных систем массового сегмента. Впервые чип официально «засветился» в

09.04.2019 AMD перевела свои мобильные процессоры на 12 нм. У Intel пока 14 нм

процессоров линейки AMD Ryzen Pro второго поколения, а также мобильных чипов начального уровня AMD Athlon Pro второго поколения. Все новые мобильные процессоры AMD оснащаются интегрированной г
07.09.2018 AMD представила новые процессоры Athlon и Ryzen PRO второго поколения

высоким разрешением. В дополнение к этой новости AMD также сообщает о начале поставок коммерческих Athlon PRO 200GE и второго поколения процессоров Ryzen PRO для настольных ПК в коммерческом,

09.04.2014 AMD начинает поставку процессоров для платформы AM1

Компания AMD начинает официальную поставку процессоров Athlon и Sempron, основанных на архитектуре APU Kabini и во взаимодействии со своими партнёра
15.02.2011 AMD уничтожит бренды Athlon, Phenom и Sempron

Компания AMD собирается поменять рыночные названия своих процессоров - заменить бренды Athlon, Phenom и Sempron на аббревиатуры A, FX и E.  A-серия будет включать устройства среднего класса, FX - топовые, а E - самые бюджетные.
04.10.2010 Компьютер в картонном корпусе

орый имеет внутри все те же комплектующие, что и обычный компьютер. Внутри установлен процессор AMD Athlon X2 или Athlon II Quad Core. За отдельную стоимость предлагается еще и самодельный блок
20.10.2009 AMD подготовилась к Windows 7

оизводитель процессоров на архитектуре x86 компания AMD анонсировала первые трехъядерные процессоры AthlonAthlon II X3. Семейство Athlon уже включает двух- и четырехъядерные мо
20.10.2009 AMD представила первые 3-ядерные процессоры Athlon

Компания AMD анонсировала первые трехъядерные процессоры AthlonAthlon II X3. Семейство Athlon уже включает двух- и четырехъядерные мо
29.12.2007 AMD сокращает производство Athlon 64 X2

AMD объявила о снятии с производства нескольких моделей процессоров Athlon 64 X2, в то время как бренд Athlon продолжит свое существование и достанется гр
09.10.2007 AMD снизил стоимость настольных процессоров

Компания AMD снизила стоимость одноядерных процессоров Athlon 64 и двухядерных Athlon 64 X2 для настольных компьютеров от 5 до 28%, в зависим
20.08.2007 Самый мощный AMD Athlon 64 X2 поступил в продажу

Двухъядерный процессор для настольных систем AMD Athlon 64 X2 6400+, информация о грядущем релизе которого появилась в конце июля, наконец-то

10.04.2007 AMD снизил стоимость процессоров для настольных ПК

новые цены на процессоры для настольных компьютеров. Снижение коснулось 2- и 4-ядерных процессоров Athlon 64 X2 и Athlon 64 Quad FX. Стоимость наиболее производительных моделей Athlo
01.09.2006 "Пирит" представил ПК на базе Athlon 64 X2

t Doctrina 1510. Модель построена на новейшей компонентной базе, включая двухъядерный процессор AMD Athlon 64 X2 и чипсет Nvidia nForce 590 SLI с поддержкой памяти DDR2 и графического режима SL
20.07.2006 Двухъядерные процессоры AMD подешевеют в 2 раза

Компания AMD планирует более чем в 2 раза снизить стоимость новых двухъядерных процессоров Athlon 64 X2. Такой шаг обусловлен необходимостью повышения конкурентноспособности чипов пере
31.05.2006 AMD претендует на лидерство

неделю после мировой премьеры AMD представила в Москве свои новые продукты: двухъядерные процессоры Athlon 64 FX-62 и Athlon 64 X2 5000+, рассчитанные под новый разъем — AM2. Socket
02.03.2006 Meijin представила новые модели ПК на базе AMD Athlon 64 X2

компьютера серии Meijin Media Center на базе MS Windows XP Media Center с двухъядерным процессором AMD Athlon 64 X2. Новая версия Meijin Media Center, благодаря мощной двухъядерной технологии

03.02.2006 Ноутбуки на AMD: преимущества и недостатки Turion 64

емся компанией AMD в качестве основного аргумента в пользу своей продукции. С выходом двухъядерного Athlon 64 X2, AMD доказала, что может выпустить и продукт, который будет «самым» и по абсолют
12.01.2006 AMD объявила о выпуске двухъядерного процессора AMD Athlon 64 FX-60

AMD объявила о выпуске двухъядерного процессора AMD Athlon 64 FX-60. Обеспечивая высокую производительность компьютера при работе с играми, медий
10.10.2005 "Формоза" модифицировала модельный ряд ПК

еменный домашний компьютер, стоимостью от $600. Компьютеры среднего класса переведены на процессоры AMD Athlon 64 под 939-й сокет. Процессор Sempron, таким образом, остается в компьютерах начал
01.08.2005 AMD выпустила бюджетную модель двухъядерного процессора Athlon

Компания AMD объявила о выпуске бюджетной модели двухъядерного процессора Athlon. Новый Athlon 64 X2 3800+ работает на частоте 2 Гц, каждое ядро имеет дополните
01.06.2005 Athlon становится двухъядерным

а достигает 80% в сравнении с аналогичными одноядерными процессорами. Как сообщает AP, тестирование Athlon 64 X2 уже впечатлило аудиторию. При работе с графикой рост показателей составил в сред
26.04.2005 AMD готовится взять реванш в России

ли в первом квартале 2004 года «Формоза» поставила практически одинаковое количество компьютеров на Athlon-64 и Pentium-4, то в первом квартале этого года преобладание Athlon-64 было бол
14.04.2005 AMD представил новый процессор для ноутбуков Athlon 64 3700+

явлении своего нового процессора для ноутбуков, построенного на основе 64-битной технологии, — Athlon 64 3700+. Первым компьютером, оснащенным подобным процессором, станет новый ноутбук Ga
24.02.2005 AMD продемонстрировала двухядерный процессор Athlon 64

Компания AMD продемонстрировала очередную новинку — двуядерный процессор AMD Athlon 64, изготовленный по технологии 90 нм. Демонстрация прошла в штаб-квартире компани
16.02.2005 Процессоры AMD дешевеют

в, менее производительные чипы линейки Opteron подешевели до 35%. Были снижены цены и на процессоры Athlon 64 как для настольных, так и для мобильных компьютеров (на 34%), и на чипы семейства S
07.12.2004 Rover представил игровой ноутбук на базе AMD Athlon 64

s официально анонсировала выпуск на рынок игрового широкоформатного ноутбука на базе процессора AMD Athlon 64 – RoverBook Partner H590. Данная модель выполнена на базе мобильного процессора AMD
27.10.2004 Formoza M450: первый в России компьютер с процессорами AMD Athlon 64 FX-55 и NVIDIA nForce4

moza M450, построенного на базе самого совершенного на сегодняшний день процессора корпорации AMD – Athlon 64 FX-55 и медиакоммуникационного процессора (МСР) компании NVIDIA – nForce4. Компьюте
20.10.2004 AMD представила самый мощный процессор для ПК

Корпорация AMD выпустила на рынок новый процессор AMD Athlon 64 FX-55, ставший самым мощным в мире процессором для ПК. Кроме того, компания анонсир
27.07.2004 AMD снизил цены на ряд процессоров

Процессоры AMD Athlon 64 в понедельник подешевели до 30,9%, сообщила компания. В то же время стали дороже

23.07.2004 Sempron не уступит Athlon XP?

Новое семейство процессоров AMD, 32-битные Sempron, не будет уступать по производительности Athlon XP. Такой вывод делает издание The Register на основе данных, полученных от производит
15.06.2004 Мобильные Athlon и Sempron появятся в 3-м квартале

Мобильные процессоры AMD Athlon появятся в ноутбуках в следующем квартале с выпуском четырех 754-штырьковых чипов с ни
01.06.2004 AMD: премьера San Diego и новых массовых чипов

Процессор AMD Athlon FX-53 и процессоры AMD Athlon 3800+/3500+ выпускаются в новом 939-контактном ко
01.06.2004 AMD выпустила 4 новых процессора для десктопов

Сегодня на выставке Computex корпорация AMD объявила о выпуске 4 новых процессоров семейства AMD Athlon 64 - Athlon 64 FX-53 и модели AMD Athlon 64 3800+, 3700+ и 3500+, поддержив
28.05.2004 AMD выпустит бюджетный Athlon 64?

ня появилась информация, что компания AMD планирует выпустить бюджетную модель процессора семейства Athlon 64. Модель 2600+ будет иметь тактовую частоту 1,6 ГГц, 64 КБ командной кэш-памяти перв
13.05.2004 AMD подтвердила проблемы с вентиляторами Athlon MP

Официальные представители компании AMD подтвердили, что системы, использующие процессоры линейки Athlon MP, могут работать нестабильно из-за проблем с охлаждающими вентиляторами. Проблема не
16.04.2004 Процессорный бизнес все доходнее

обеспечен за счет расширения ассортимента продукции. Спрос на микропроцессоры семейств AMD Opteron, AMD Athlon 64 и AMD Athlon XP оставался в 1 квартале высоким. Процессор AMD Opteron по
02.04.2004 AMD: 64-битные процессоры необходимы не только для серверов

, который делал обновление своей поисковой машины, переведя ее аппаратное обеспечение на процессоры Athlon MP. Заказчики остались очень довольны новым решением и сейчас хотят пойти дальше и пер
31.03.2004 AMD выпустил в массовую продажу процессор Athlon 64 2800+

Корпорация AMD обновила линейку своих процессоров Athlon 64 новым чипом, пишет The Register. Рассчитанный на массового пользователя новый At
23.03.2004 "Формоза" анонсировала компьютер на базе AMD Athlon 64 FX-53

Группа компаний «Формоза» представила новую модель компьютера Formoza, созданную на базе нового процессора AMD Athlon 64 FX-53. ПК Formoza 8240AXNF ориентирован на любителей игр, создателей цифрового контента и других пользователей, предъявляющих высокие требования к производительности. Компьютер Fo

Публикаций - 862, упоминаний - 1864

AMD Athlon и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 694
Intel Corporation 12811 375
Nvidia Corp 4002 134
AMD Graphics Product Group - ATI 973 105
Microsoft Corporation 25775 98
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 62
Acer Group - Acer Inc 2776 55
HP Inc. 5883 52
HP - Hewlett-Packard 3662 45
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 44
IBM - International Business Machines Corp 9699 40
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 32
Dell EMC 5180 32
Sony 6739 31
Lenovo Group 2447 29
Samsung Electronics 11065 28
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 26
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 25
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 23
Apple Inc 13156 23
Dell Technologies - Dell Computer 2219 19
Формоза - Formoza 179 17
Toshiba Corporation 2980 17
VAIO 475 16
Novafora - Transmeta 196 15
Fujitsu 2105 14
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 13
Sledgehammer Games 54 12
EA - Electronic Arts 1317 12
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 12
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 10
Новый диск 963 10
Dell Alienware Corp 149 10
9594 10
Lenovo Motorola 3566 10
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 9
Nvidia - ALi Corporation - Acer Laboratories Incorporated - Acer Labs Incs - Acer Value Labs 45 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 8
Rover - RoverComputers 423 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
Ferrari NV 159 6
EPIC Telecom Invest 212 5
Россети Ленэнерго 1699 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Белый Ветер 365 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 2
Puma - Пума 50 2
MIA - Miami International Airport - Международный аэропорт Майами 6 2
Priceline.com - online travel agency 139 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 2
Scuderia Ferrari Formula 1 21 2
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Global Partners Securities 42 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
PartnerRe Asset Management 15 2
RadioShack - Radio Shack 16 2
Qurate Retail Group - HSN - Home Shopping Network 7 2
Ziff Davis 24 2
Hyundai Motor Company 436 2
Boeing 1031 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Ford 435 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Sheraton - Шератон 21 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Земельная кадастровая палата ФГУ - Федеральное государственное учреждение 11 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
HyperTransport Technology Consortium 1 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 714
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 203
DDR - Double data rate 3083 170
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 152
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 147
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 134
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 130
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 123
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 123
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 112
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 109
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 106
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 98
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 88
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 74
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 74
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 69
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 64
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 63
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 61
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 57
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 55
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 52
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 50
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 48
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 47
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 44
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 43
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 43
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 40
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 40
HyperTransport - Lightning Data Transport - двунаправленная последовательно-параллельная компьютерная шина с высокой пропускной способностью и малыми задержками 90 38
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 38
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 36
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 31
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 27
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 27
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 26
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 26
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 26
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 201
Microsoft Windows XP 2431 109
AMD Duron 121 105
Microsoft Windows 16882 102
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 91
Intel Pentium III 782 83
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 79
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 78
Intel Celeron - Серия процессоров 979 75
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 73
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 70
Microsoft DirectX 723 67
Microsoft Windows 2000 8678 54
AMD Phenom 127 49
Microsoft Windows 7 2007 49
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 47
AMD Radeon HD 282 46
Intel x86 - архитектура процессора 2151 44
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 40
AMD Sempron 68 37
Linux OS 11533 37
AMD Turion 169 35
Nvidia nForce 111 35
Nvidia GeForce GT 337 34
Nvidia GeForce GTX 525 34
HPE Compaq Presario 125 33
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 32
AMD AMD64 85 28
Intel Itanium 649 26
AMD PowerNow! 40 26
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 26
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 25
AMD Radeon X 94 25
AMD Radeon 295 25
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 23
AMD ClawHammer 34 23
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 23
AMD K6 76 22
AMD Mobility Radeon 232 21
AMD 3DNow! 45 20
Ксенин Алекс 311 9
Ruiz Hector - Руиз Гектор 48 7
Беленький Александр 36 5
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 5
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Richard Henri - Ришар Анри 6 3
Richard Henri - Ричард Генри 4 3
Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 2
Ширшов Павел 76 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Glaskowsky Peter - Глазковски Питер 9 2
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 2
Коваленко Павел 70 2
Голубович Драгош 2 2
Булычев Кир 7 2
Soule Jeremy - Соул Джереми 5 2
Moorhead Patrick - Мурхед Патрик 17 2
McManus Thomas - МакМанус Томас 8 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 2
Baker Stephen - Бейкер Стивен 13 2
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 2
Rivet Robert - Ривет Роберт 13 2
Kay Roger - Кэй Роджер 38 2
Abreu Nelson - Абро Нельсон 2 2
Mulloy Chuck - Маллой Чак 15 2
Bishop Damien - Бишоп Демиен 2 2
Barry Brent - Барри Брент 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Макаров Валентин 251 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 107
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 106
Европа 24964 63
Япония 13807 50
Китай - Тайвань 4245 40
Германия - Федеративная Республика 13221 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 27
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 27
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
США - Калифорния 4829 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
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Южная Корея - Республика 7052 10
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США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
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Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Индия - Bharat 5870 6
Ближний Восток 3154 6
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
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Африка - Африканский регион 3641 5
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Швеция - Королевство 3782 4
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 17
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