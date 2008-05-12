но, клиентские и серверные процессоры AMD получат технологию Pacifica в первой половине 2006 года. Также планируется дальнейшее расширение функциональных возможностей одно- и двухъядерных процессоров AMD64 для получения максимальной отдачи от 64-разрядных програмных средств виртуализации. Спецификации Pacifica, описание технологии и справочные материалы для разработчиков 64-разрядных сред в

Windows для AMD64 – это только начало нии обеспечить пользователя всеми необходимыми функциями и утилитами. В основную поставку, как правило, входят несколько игр, текстовый процессор, веб-браузер – но это не те задачи, запуск которых на AMD64 даст на выходе большое преимущество перед 32-битными системами. То есть, пасьянс на 64-битном процессоре будет работать так же, как и на 32-битном. Список приложений, которые будут перено