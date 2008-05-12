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AMD AMD64

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.05.2008 AMD64 CPU Assistant 0.9.1.329: мониторинг температуры ядра процессоров семейства AMD64

AMD64 CPU Assistant – бесплатная программа для мониторинга температуры ядра процессоров семейства AMD64 по показаниям встроенного в ядро термального сенсора. Программа предназначена для работы только под управлением ОС семейства WinNT (NT 4.0, 2000, XP, 2003). Возможности AMD64 CPU A
18.04.2008 AMD64 CPU Assistant 0.9.0.309: мониторинг температуры ядра процессоров семейства AMD64

AMD64 CPU Assistant – бесплатная программа для мониторинга температуры ядра процессоров семейства AMD64 по показаниям встроенного в ядро термального сенсора. Программа предназначена для работы только под управлением ОС семейства WinNT (NT 4.0, 2000, XP, 2003). Возможности AMD64 CPU A
25.08.2005 VoodooPC выпустила ноутбуки на базе AMD64

Компания VoodooPC, выпускающая компьютеры по индивидуальным заявкам, представила ноутбуки на базе технологии AMD64. В устройствах использованы процессоры AMD Turion 64 Mobile. Модели MT-40 и MT-37 стали самыми мощными представителями этого семейства процессоров. Новые 64-разрядные мобильные процессоры
12.08.2005 SimNow: программа эмуляции AMD64

Компания AMD анонсировала SimNow — программу эмуляции AMD64, предоставляющую разработчикам приложений доступ к функциям следующего поколения процессоров AMD. SimNow позволяет моделировать системы на основе одно- и двухъядерных процессоров AMD Athl
30.05.2005 AMD опубликовала спецификации Pacifica для технологии AMD64

но, клиентские и серверные процессоры AMD получат технологию Pacifica в первой половине 2006 года. Также планируется дальнейшее расширение функциональных возможностей одно- и двухъядерных процессоров AMD64 для получения максимальной отдачи от 64-разрядных програмных средств виртуализации. Спецификации Pacifica, описание технологии и справочные материалы для разработчиков 64-разрядных сред в
21.04.2004 DFI выпустила материнскую под чипы AMD64

Компания DFI представила uATX-материнскую плату K8M800-MLV для платформ AMD64, со встроенным графическим акселератором, полным набором функций I/O и мультимедиа. Дизайн материнской платы выполнен с учетом всех возможностей архитектуры чипсета VIA K8M800 с полной по
02.09.2003 Windows для AMD64 – это только начало

нии обеспечить пользователя всеми необходимыми функциями и утилитами. В основную поставку, как правило, входят несколько игр, текстовый процессор, веб-браузер – но это не те задачи, запуск которых на AMD64 даст на выходе большое преимущество перед 32-битными системами. То есть, пасьянс на 64-битном процессоре будет работать так же, как и на 32-битном. Список приложений, которые будут перено
15.08.2003 Вышла бета-версия Microsoft Windows для AMD64

Поставщики AMD получили приглашение присоединиться к испытаниям пре-бета-версии Microsoft Windows для AMD64. Предполагается, что версия Windows для 64-разрядных процессоров станет доступна широкому покупателю в начале следующего года. Впрочем, по словам представителей AMD, отсутствие новой верс

Публикаций - 85, упоминаний - 85

AMD AMD64 и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 57
Microsoft Corporation 25775 24
Intel Corporation 12811 24
HP Inc. 5883 13
Nvidia Corp 4002 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Red Hat 1378 8
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 8
Oracle Corporation 7074 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Broadcom - VMware 2610 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 4
AMD Graphics Product Group - ATI 973 4
Формоза - Formoza 179 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
9594 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Novafora - Transmeta 196 2
Dell EMC 5180 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Lenovo Group 2447 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
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AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 1
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Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
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