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AMD AMD64
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.05.2008
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AMD64 CPU Assistant 0.9.1.329: мониторинг температуры ядра процессоров семейства AMD64
AMD64 CPU Assistant – бесплатная программа для мониторинга температуры ядра процессоров семейства AMD64 по показаниям встроенного в ядро термального сенсора. Программа предназначена для работы только под управлением ОС семейства WinNT (NT 4.0, 2000, XP, 2003). Возможности AMD64 CPU A
|18.04.2008
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AMD64 CPU Assistant 0.9.0.309: мониторинг температуры ядра процессоров семейства AMD64
AMD64 CPU Assistant – бесплатная программа для мониторинга температуры ядра процессоров семейства AMD64 по показаниям встроенного в ядро термального сенсора. Программа предназначена для работы только под управлением ОС семейства WinNT (NT 4.0, 2000, XP, 2003). Возможности AMD64 CPU A
|25.08.2005
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VoodooPC выпустила ноутбуки на базе AMD64
Компания VoodooPC, выпускающая компьютеры по индивидуальным заявкам, представила ноутбуки на базе технологии AMD64. В устройствах использованы процессоры AMD Turion 64 Mobile. Модели MT-40 и MT-37 стали самыми мощными представителями этого семейства процессоров. Новые 64-разрядные мобильные процессоры
|12.08.2005
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SimNow: программа эмуляции AMD64
Компания AMD анонсировала SimNow — программу эмуляции AMD64, предоставляющую разработчикам приложений доступ к функциям следующего поколения процессоров AMD. SimNow позволяет моделировать системы на основе одно- и двухъядерных процессоров AMD Athl
|30.05.2005
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AMD опубликовала спецификации Pacifica для технологии AMD64
но, клиентские и серверные процессоры AMD получат технологию Pacifica в первой половине 2006 года. Также планируется дальнейшее расширение функциональных возможностей одно- и двухъядерных процессоров AMD64 для получения максимальной отдачи от 64-разрядных програмных средств виртуализации. Спецификации Pacifica, описание технологии и справочные материалы для разработчиков 64-разрядных сред в
|21.04.2004
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DFI выпустила материнскую под чипы AMD64
Компания DFI представила uATX-материнскую плату K8M800-MLV для платформ AMD64, со встроенным графическим акселератором, полным набором функций I/O и мультимедиа. Дизайн материнской платы выполнен с учетом всех возможностей архитектуры чипсета VIA K8M800 с полной по
|02.09.2003
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Windows для AMD64 – это только начало
нии обеспечить пользователя всеми необходимыми функциями и утилитами. В основную поставку, как правило, входят несколько игр, текстовый процессор, веб-браузер – но это не те задачи, запуск которых на AMD64 даст на выходе большое преимущество перед 32-битными системами. То есть, пасьянс на 64-битном процессоре будет работать так же, как и на 32-битном. Список приложений, которые будут перено
|15.08.2003
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Вышла бета-версия Microsoft Windows для AMD64
Поставщики AMD получили приглашение присоединиться к испытаниям пре-бета-версии Microsoft Windows для AMD64. Предполагается, что версия Windows для 64-разрядных процессоров станет доступна широкому покупателю в начале следующего года. Впрочем, по словам представителей AMD, отсутствие новой верс
AMD AMD64 и организации, системы, технологии, персоны:
|ZDnet 663 3
|Phoronix 59 3
|DailyTech 96 2
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|Ars Technica 450 2
|TG Daily 98 1
|Computer Weekly 376 1
|DistroWatch 13 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|Inquirer 463 1
|Linux Kernel Mailing List - почтовая рассылка для разработчиков ядра 6 1
|IDC - International Data Corporation 4975 4
|Gartner - Гартнер 3658 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|Insight 64 20 1
|Mercury Research 73 1
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