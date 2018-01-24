Renesas Electronics NEC Electronics Renesas Technology
|24.01.2018
|
Fortinet представила средства безопасности для автомобилей будущего
ям будущего.Прототип средства по обеспечению информационной безопасности, разработанный совместно с Renesas Electronics, предназначен для демонстрации возможностей интеграции операционной систе
|02.03.2012
|
Ericsson продемонстрировал скорость 150 Мбит/с в «живой» сети LTE
В рамках Всемирного мобильного конгресса Ericsson в сотрудничестве с Renesas Mobil продемонстрировал соединение с сетью LTE «категории 4», специфицированное 3GPP
|08.07.2010
|
Nokia продала японцам модемный бизнес за $200 млн
Компания Renesas Electronics, японский поставщик полупроводниковой продукции, выкупит подразделение No
|13.10.2008
|
Panasonic нашел компаньона для перехода на 32-нм технологию
пания Panasonic сообщила, что будет внедрять 32-нм технологию производства полупроводников вместе с Renesas Technology (Япония). С помощью новой технологии они будут производить «системы на чип
|16.05.2006
|
JEITA инвестирует в наноэлектронику
овой технологии, сообщает SmallTimes. В новом проекте, названном Asuka II, участвуют Toshiba Corp., Renesas Technology Corp., Fujitsu Ltd. и NEC Electronics Corp. Проект стартует в апреле 2006
|16.05.2006
|
JEITA инвестирует в наноэлектронику
овой технологии, сообщает SmallTimes. В новом проекте, названном Asuka II, участвуют Toshiba Corp., Renesas Technology Corp., Fujitsu Ltd. и NEC Electronics Corp. Проект стартует в апреле 2006
|02.02.2006
|
Sony, Toshiba и NEC займутся выпуском 45-нанометровых чипов
Японские Sony, Toshiba и NEC Electronics сообщили о своем намерении совместно разрабатывать передовой микрочип с ширин
|28.12.2005
|
Hitachi, Toshiba и Renesas вложат $851,6 млн. в производство полупроводников
Крупнейшие японские производители электронных компонентов — Hitachi, Toshiba и Renesas Technology — планируют создать совместную линию по производству полупроводников и микросхем. Как сообщает РБК, суммарные инвестиции в проект составят более 100 млрд иен ($851,6 млн
|05.12.2005
|
NEC разработает 55-нанометровые чипы
Intel, большинство производителей чипов не могут в одиночку осилить подобные расходы. Matsushita и Renesas Technology также рассматривают возможность совместного производства 45-нанометровых ч
|27.07.2005
|
Чистые убытки NEC Electronics в 1 квартале сократились на 27%
Чистые убытки восьмого в мире производителя микросхем, японской корпорации NEC Electronics по итогам 1 квартала 2005–2006 финансового года (апрель-июнь) сократились на 27% и составили 6,3 млрд. йен ($75 млн.) по сравнению с 8,7 млрд. йен ($78 млн.), полученными г
|26.04.2005
|
Прибыль от операций NEC Electronics сократилась на 41,3%
Как сообщает Reuters, операционная прибыль японского производителя микросхем NEC Electronics за 2004/2005 финансовый год сократилась на 41,3% по сравнению с предыдущим финансовым годом — до 33,18 миллиарда иен. Результат немного превзошел собственный прогноз компан
|09.02.2005
|
Renesas выпустила процессор для high-end телефонов
Компания Renesas Technology объявила о выпуске нового процессора SH-Mobile3A, предназначенного для мобильных телефонов класса high-end. Модель поддерживает наземное ТВ-вещание и обработку картинок, снят
|29.09.2004
|
Renesas выпустила 4 Гбит флэш-память AG-AND
Как сообщает NE Asia Online, компания Renesas Technology выпустила модули флэш-памяти AG-AND емкостью 4 ГБ. По словам компании, они
|13.07.2004
|
Renesas сделает W-CDMA/GSM/GPRS чип для DoCoMo
щие сразу три поколения стандарта GSM. На днях оператор заключил договор с производителем микросхем Renesas Technology на разработку специализированного чипа с функциями процессора и трансивера
|06.07.2004
|
У NEC Electronics будет новая "дочка"
Корпорация NEC Electronics объявила о создании новой дочерней компании NEC Fabserve, полностью ей принадлежащей. Новая компания, территориально расположенная в Сагамихаре, Япония, предложит весь спектр со
|24.06.2004
|
Renesas утроит продажи в Китае
Совместное предприятие Hitachi и Mitsubishi Electric по производству чипов и модулей памяти, Renesas Technology, сообщило о планах утроить продажи в Китае к 2007 финансовому году - с 80
|23.06.2004
|
Renesas создал "безошибочную" SRAM
Корпорация Renesas Technology объявила о создании первой в индустрии SRAM памяти практически на допускаю
|14.04.2004
|
Renesas обновил линейку процессоров для мобильников
Компания Renesas Technology объявила на днях о выпуске новой модели процессора для мобильных телефонов - SH-MobileL. В мае 2004 года в Японии начнется продажа пробных образцов продукта. SH-MobileL рассч
|16.03.2004
|
Epson и Renesas разработали открытый стандарт для мобильного видео
Корпорации Renesas Technology и Seiko Epson объявили о создании спецификации открытого стандарта интерфейса для мобильного видео. Спецификация, по словам разработчиков, отличается высокой скоростью переда
|16.03.2004
|
Epson и Renesas разработали открытый стандарт для мобильного видео
Корпорации Renesas Technology и Seiko Epson объявили о создании спецификации открытого стандарта интерфейса для мобильного видео. Спецификация, по словам разработчиков, отличается высокой скоростью переда
|27.01.2004
|NEC Electronics завершила квартал с ростом чистой прибыли на 76%
|23.10.2003
|
Renesas разработал гигабайтную карту CompactFlash
Гонконгская компания Renesas Technology объявила о выпуске карты флэш-памяти CompactFlash типа I (толщина 3,3 мм)
|22.10.2003
|
NEC Electronics превысил собственный прогноз на 1 половину финансового года
упроводников в Японии прогнозировал чистый доход на уровне 10 млрд. йен за шесть месяцев к 30 сентября при объеме продаж в 340 млрд. Однако доход компании за первые полгода составил 348,04 млрд. йен. NEC Electronics прогнозирует получить в 2003/04 финансовом году чистую прибыль на уровне 26 млрд. йен при выручке в 705 млрд. йен. Спрос на чипы NEC Electronics настолько велик, что през
|15.10.2003
|
NEC намерен довести пpoдaжи чипoв c 32-битными микpoкoнтpoллepaми до $920 млн.
Японский производитель полупроводников NEC Electronics Corp в 2005/06 финансовом году намерен вдвое увеличить объем продаж системных
|05.09.2003
|NEC Electronics планирует увеличить производство чипов на 20% в 2003 году
|30.12.2002
|
Hitachi и Mitsubishi подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству микросхем
своих полупроводниковых производств в начале этого года. В новой компании, которая будет называться Renesas Technology Corp., 55% долей станет собственностью Hitachi, а 45% - Mitsubishi. При ус
|02.12.2002
|
Новые 20,1-дюймовые TFT-панели NEC
Подразделение NEC Electronics America сегодня представило последнее дополнение в линейке жидкокристаллическ
|16.07.2002
|Hua Hong NEC Electronics займется производством кремниевых пластин
|24.10.2000
|
NEC Electronics выпустила 32-битовые программируемые микроконтроллеры для автомобильных компьютеров
Компания NEC Electronics сообщила о выпуске 32-битовых программируемых микроконтроллеров под названием Atomic и CarGate, специально разработанных для использования в автомобильной компьютерной сети (CAN
|28.01.1999
|
NEC Electronics и Adaptec сообщили о совместимости продуктов
мость с ведущими операционными системами, приложениями и устройствами через общий набор инструкций, NEC Electronics Inc. и Adaptec Inc. сообщают о совместимости программного обеспечения Adaptec
