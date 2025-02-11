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Fortinet FortiOS



11.02.2025 Positive Technologies представила февральский дайджест трендовых уязвимостей 1
05.03.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за февраль 2024 2
05.07.2023 Две трети популярных файерволлов Fortinet полностью беззащитны перед хакерами. Производитель не закрывает «дыру» 1
11.04.2023 В брешь в ОС Fortinet, отвечающую за безопасность, ринулись хакеры для атак на чиновников и крупный бизнес 2
17.01.2023 Хакеры набросились на госучреждения, атакуя их через уже залатанную «дыру» в VPN Fortinet 2
06.10.2021 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet 1
15.10.2020 Хакеры вломились в госсети США через «дыры» в VPN 1
24.03.2020 Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки 1
06.03.2020 Fortinet внедрила более 350 новых функций в Security Fabric Platform 1
22.01.2020 Алексей Мальцев, Fortinet: Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью 1
16.04.2019 Fortinet представила чип SD-WAN ASIC для ускорения и защиты периферии WAN 1
11.04.2019 Fortinet расширила портфолио Security Fabric 2
19.10.2018 Fortinet вновь лидер Gartner Magic Quadrant по корпоративным межсетевым экранам 1
04.10.2018 Интегрированная ИБ: смешать и взбалтывать 1
26.03.2018 Как трансформировать бизнес, не поставив его под угрозу 1
13.03.2018 Fortinet представила третье поколение средств защиты сетей 1
24.01.2018 Fortinet представила средства безопасности для автомобилей будущего 1
10.10.2017 Fortinet: «Мы предлагаем то, чего пока не дают другие производители» 1
09.10.2017 Виртуальная машина Fortinet FortiGate доступна на платформе Oracle Cloud Marketplace 1
24.04.2017 Fortinet дополнила систему Security Fabric функциями автоматизации, отслеживания и управления облачными средами 1
28.03.2017 Межсетевые экраны Fortinet сертифицированы на соответствие новым требованиям ФСТЭК России 1
28.03.2017 Компания Fortinet получила сертификаты на соответствие новым требованиям ФСТЭК 1
07.02.2017 Fortinet включила интернет вещей в адаптивную систему сетевой безопасности 1
29.11.2016 Fortinet: Традиционные подходы к информационной безопасности уже неактуальны 1
10.05.2016 Fortinet представила адаптивную систему сетевой безопасности 1
17.02.2016 Fortinet обновила операционную систему информационной безопасности FortiOS 1
16.07.2014 Fortinet получила сертификаты ФСТЭК на межсетевые экраны FortiGate с ОС FortiOS 5.0 1
11.10.2013 Fortinet анонсировала компактный межсетевой экран для ЦОДов 1
30.09.2013 Fortinet обеспечивает безопасность облачной платформы NEC 1
26.06.2013 Fortinet усовершенствовал операционную систему FortiOS 2
20.06.2013 Как экс-менеджер Cisco развивает ее конкурента в России 1
20.04.2012 Fortinet расширяет линейку продуктов для малого и среднего бизнеса 1
05.03.2012 FortiOS 4.3 получила сертификат Common Criteria с уровнем доверия EAL4+ 1
15.04.2011 FortiGate и FortiOS получили сертификат EAL 4+ 1
17.02.2011 Fortinet анонсирует новую версию FortiOS для устройств безопасности FortiGate 1
16.02.2011 Fortinet представил новое устройство безопасности для ЦОД 1
13.11.2010 UTM-устройства FortiGate и средства защиты электронной почты FortiMail совместимы с платформой RSA enVision 1

Публикаций - 37, упоминаний - 42

Fortinet FortiOS и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 390 36
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1419 4
Microsoft Corporation 24652 3
NSS Labs 31 3
Cisco Systems 5120 2
Oracle Corporation 6703 2
Dropbox 498 2
Adobe Systems 1550 2
Salesforce.com 427 2
Box inc - box.com - box.net 360 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
D-Link - Д-Линк Трейд 364 1
ServiceNow 89 1
Foxconn - Linksys 105 1
Skybox Security 29 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
Dimension Data 17 1
Google LLC 11815 1
ShipServ 1 1
Ростелеком 9728 1
Merlion - Мерлион 807 1
Dell EMC 5035 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
Check Point Software Technologies 761 1
Информзащита 762 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1014 1
Teradata 212 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
BlackMatter - Хакерская группировка 12 1
Ланит - SafeLine 40 1
Palo Alto Networks 146 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
MobileIron 24 1
NGS Distribution - New Generation Security Distribution 11 1
Cloud Networks - Облачные сети 35 1
Colonial Pipeline 33 1
Volkswagen Group - VW 282 1
Меркури - Mercury 213 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4135 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5460 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1136 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 21
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2069 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 17
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12679 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6167 13
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 235 10
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 970 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 9
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 823 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5794 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2799 8
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 339 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20845 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6701 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4882 8
КСБ - Комплексные системы безопасности 1482 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11035 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 7
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 595 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13579 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2779 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2166 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12787 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6415 6
Application Control - Контроль доступа к приложениям 166 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2218 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11095 5
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 652 5
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 570 5
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 192 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5048 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8586 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 5
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4489 13
Fortinet FortiGuard Services 52 13
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 12
Fortinet FortiASIC CP 15 10
Fortinet FortiClient 25 7
Fortinet FortiMail 20 7
Fortinet FortiCASB 8 6
Linux OS 9995 6
Microsoft Office 365 941 6
Fortinet FortiSIEM 20 5
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 21 5
Fortinet FortiSandbox ATP 20 5
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 4
Fortinet FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 145 4
Fortinet FortiManager 23 4
Microsoft Windows 15705 4
Fortinet FortiAP 8 3
Fortinet 360 Protection Services 3 3
Microsoft Azure 1410 3
Fortinet FortiAnalyzer 23 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 3
Fortinet SD-Branch 11 2
Microsoft Office 3739 2
Google Cloud Platform - GCP 310 2
Fortinet FortiSwitch 6 2
Fortinet Secure SD 8 2
Docker - Платформа распределённых приложений 336 2
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 2
Fortinet FortiSOAR 2 2
Fortinet FortiCloud Sandbox 3 2
Fortinet FortiCloud 3 2
Fortinet FMC - Fabric Management Center 2 2
Fortinet Dynamic Cloud Security 2 2
Fortinet FortiCWP - Cloud Workload Protection 2 2
Fortinet Fabric Topology Map 2 2
Fortinet AI-driven Security Operations 2 2
Microsoft Exchange 1717 2
Maddison John - Мэддисон Джон 24 5
Xie Michael - Се Майкл 7 4
Родионов Михаил 45 4
Мельникова Анастасия 381 3
Роговой Андрей 12 3
Sarno Joe - Сарно Джо 8 2
Xie Ken - Се Кен 13 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Мальцев Алексей 18 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Сахер Александр 1 1
Vivekanand Amrit - Вивекананд Амрит 1 1
Garrido Jesús Antonio - Гарридо Джезус Антонио 1 1
Aslan Dominic - Аслан Доминик 1 1
Merrell Jonathan - Меррелл Джонатан 1 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Knight Joshua - Найт Джошуа 1 1
Генс Георгий 76 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
Зайцев Михаил 266 1
Павлов Никита 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 3
Канада 4889 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13332 2
Германия - Федеративная Республика 12700 2
Франция - Французская Республика 7858 2
Нидерланды 3525 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17095 2
Казахстан - Республика 5546 1
Япония 13297 1
Чехия - Прага 197 1
США - Калифорния 4631 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 1
Израиль 2736 1
Сингапур - Республика 1852 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3530 1
Индонезия - Республика 959 1
Монголия 349 1
Филиппины - Республика 565 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 1
Азия - Азиатский регион 5547 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4837 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10975 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1446 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 879 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 716 3
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2418 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 293 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5779 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3959 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24191 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9987 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7631 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6157 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7007 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16350 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6970 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 949 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 774 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 449 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2172 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 493 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3174 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6134 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 1
Металлы - Золото - Gold 1138 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 111 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3483 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6182 1
Virus Bulletin 33 2
BleepingComputer - Издание 344 1
The Verge - Издание 559 1
Gartner - Гартнер 3560 6
Security Compute Rating 5 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
Juniper Research 524 1
Forrester Research 821 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Fortinet Security Day 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 168375.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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