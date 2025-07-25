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В FortiOS найдена уязвимость, которая позволяет перехватывать учетные данные

Специалист по анализу защищенности компании УЦСБ (Уральский Центр Систем Безопасности) Олег Лабынцев и специалист PT Expert Security Center (PT ESC), Positive Technologies Владислав Дриев обнаружили уязвимость CVE-2024-32122 в операционной системе FortiOS. Она позволяет злоумышленнику с привилегированным доступом менять адрес LDAP-сервера в настройках устройства, которое работает под управлением этой операционной системы. В результате логины и пароли администраторов перенаправляются на другой сервер, который контролируется злоумышленниками. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ.

С помощью скомпрометированных учетных данных атакующие могут получить доступ к другим системам, например, к домену Active Directory или корпоративной почте.

FortiOS используется в решениях компании Fortinet, включая межсетевые экраны FortiGate и коммутаторы. Среди клиентов разработчика более 860 тыс. компаний по всему миру. Fortinet уже выпустили обновление, которое закрывает эту брешь в безопасности. Чтобы предотвратить перехват учетных данных, эксперты рекомендуют обновить FortiOS до версии 7.6.

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«Подобные уязвимости сами по себе не особенно интересны для атакующего, но они могут стать важным звеном в цепочке атак. Поэтому к защите внутренней сети необходимо подходить комплексно и проводить анализ защищенности всех компонентов инфраструктуры», — сказал эксперт УЦСБ Олег Лабынцев.

«Уязвимость связана с некорректной логикой изменения конфигурации коннектора LDAP. В результате успешной эксплуатации злоумышленник может получить доменные учетные данные в открытом виде. Это серьезный риск для организаций, использующих уязвимые версии FortiOS, — сказал Владислав Дриев, ведущий специалист отдела наступательной безопасности PT Expert Security Center (PT ESC), Positive Technologies, — Самый простой способ избежать этого — при любом изменении конфигурации учетных данных запросить ввести их заново. Это не будет проблемой, если конфигурацию меняет администратор».

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