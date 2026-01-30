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Fortinet FortiOS

СОБЫТИЯ

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30.01.2026 Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам 3
26.12.2025 Аналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости 2025 года 1
25.07.2025 В FortiOS найдена уязвимость, которая позволяет перехватывать учетные данные 1
11.02.2025 Positive Technologies представила февральский дайджест трендовых уязвимостей 1
05.03.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за февраль 2024 2
05.07.2023 Две трети популярных файерволлов Fortinet полностью беззащитны перед хакерами. Производитель не закрывает «дыру» 1
11.04.2023 В брешь в ОС Fortinet, отвечающую за безопасность, ринулись хакеры для атак на чиновников и крупный бизнес 2
17.01.2023 Хакеры набросились на госучреждения, атакуя их через уже залатанную «дыру» в VPN Fortinet 2
06.10.2021 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet 1
15.10.2020 Хакеры вломились в госсети США через «дыры» в VPN 1
24.03.2020 Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки 1
06.03.2020 Fortinet внедрила более 350 новых функций в Security Fabric Platform 1
22.01.2020 Алексей Мальцев, Fortinet: Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью 1
16.04.2019 Fortinet представила чип SD-WAN ASIC для ускорения и защиты периферии WAN 1
11.04.2019 Fortinet расширила портфолио Security Fabric 2
19.10.2018 Fortinet вновь лидер Gartner Magic Quadrant по корпоративным межсетевым экранам 1
04.10.2018 Интегрированная ИБ: смешать и взбалтывать 1
26.03.2018 Как трансформировать бизнес, не поставив его под угрозу 1
13.03.2018 Fortinet представила третье поколение средств защиты сетей 1
24.01.2018 Fortinet представила средства безопасности для автомобилей будущего 1
10.10.2017 Fortinet: «Мы предлагаем то, чего пока не дают другие производители» 1
09.10.2017 Виртуальная машина Fortinet FortiGate доступна на платформе Oracle Cloud Marketplace 1
24.04.2017 Fortinet дополнила систему Security Fabric функциями автоматизации, отслеживания и управления облачными средами 1
28.03.2017 Межсетевые экраны Fortinet сертифицированы на соответствие новым требованиям ФСТЭК России 1
28.03.2017 Компания Fortinet получила сертификаты на соответствие новым требованиям ФСТЭК 1
07.02.2017 Fortinet включила интернет вещей в адаптивную систему сетевой безопасности 1
29.11.2016 Fortinet: Традиционные подходы к информационной безопасности уже неактуальны 1
10.05.2016 Fortinet представила адаптивную систему сетевой безопасности 1
17.02.2016 Fortinet обновила операционную систему информационной безопасности FortiOS 1
16.07.2014 Fortinet получила сертификаты ФСТЭК на межсетевые экраны FortiGate с ОС FortiOS 5.0 1
11.10.2013 Fortinet анонсировала компактный межсетевой экран для ЦОДов 1
30.09.2013 Fortinet обеспечивает безопасность облачной платформы NEC 1
26.06.2013 Fortinet усовершенствовал операционную систему FortiOS 2
20.06.2013 Как экс-менеджер Cisco развивает ее конкурента в России 1
20.04.2012 Fortinet расширяет линейку продуктов для малого и среднего бизнеса 1
05.03.2012 FortiOS 4.3 получила сертификат Common Criteria с уровнем доверия EAL4+ 1
15.04.2011 FortiGate и FortiOS получили сертификат EAL 4+ 1

Публикаций - 43, упоминаний - 50

Fortinet и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 452 42
Microsoft Corporation 25775 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Cisco Systems 5372 4
NSS Labs 31 3
Oracle Corporation 7074 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Dropbox 527 2
Adobe Systems 1597 2
Salesforce 498 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
R-Vision - Р-Вижн 267 2
Palo Alto Networks 209 2
Google LLC 12690 2
SonicWall 59 2
Box inc - box.com - box.net 375 2
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 121 2
Check Point Software Technologies 829 2
Toshiba Corporation 2980 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Информзащита 941 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Fujitsu 2105 1
Крок - Croc 1964 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
MediaTek - Ralink 595 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
Colonial Pipeline 34 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 22
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 10
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 10
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 9
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 379 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 8
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
Application Control - Контроль доступа к приложениям 191 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 327 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 5
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 308 5
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 26
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 18
Fortinet - FortiGuard Services 55 13
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 12
Fortinet - FortiASIC CP 15 10
Fortinet - FortiClient 29 7
Fortinet - FortiMail 20 7
Fortinet - FortiWeb Web Application Firewall 25 7
Microsoft Office 365 1042 6
Fortinet - FortiCASB 8 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Windows 16882 6
Fortinet - FortiSIEM 21 5
Fortinet - FortiSandbox ATP 20 5
Fortinet - FortiProxy 5 5
Fortinet - FortiSwitch 8 4
Fortinet - FortiAP Access Points 9 4
Fortinet - FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 4
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 4
Fortinet - FortiManager 24 4
Fortinet - FortiCloud SSO - Fortinet FortiCloud Sandbox 5 4
Fortinet ISFW - Fortinet Internal Segmentation Firewall 9 4
Microsoft Azure 1526 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 3
Fortinet - FortiAnalyzer 24 3
Fortinet 360 Protection Services 3 3
Fortinet - FortiGate Secure SD-WAN - Fortinet Secure SD 12 3
Fortinet - FortiToken 4 3
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 2
Docker - Платформа распределённых приложений 543 2
Fortinet SD-Branch 12 2
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 42 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 2
Fortinet - FortiSOAR 2 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Maddison John - Мэддисон Джон 24 5
Родионов Михаил 47 4
Xie Michael - Се Майкл 7 4
Роговой Андрей 12 3
Мельникова Анастасия 440 3
Sarno Joe - Сарно Джо 8 2
Лабынцев Олег 2 2
Зайцев Михаил 345 1
Генс Георгий 79 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Сахер Александр 1 1
Vivekanand Amrit - Вивекананд Амрит 1 1
Garrido Jesús Antonio - Гарридо Джезус Антонио 1 1
Aslan Dominic - Аслан Доминик 1 1
Merrell Jonathan - Меррелл Джонатан 1 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
Knight Joshua - Найт Джошуа 1 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Павлов Никита 146 1
Зубарев Дмитрий 10 1
Пешков Дмитрий 45 1
Дриев Владислав 2 1
Itou Akinori - Итоу Акинори 1 1
Мальцев Алексей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Канада 5082 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Нидерланды 3746 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Япония 13807 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Израиль 2856 1
Индонезия - Республика 1058 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния 4829 1
Монголия 382 1
Филиппины - Республика 599 1
Чехия - Прага 207 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Сингапур - Республика 1953 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
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Hacker News 92 1
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Security Compute Rating 5 2
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
ESG Research 3 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Fortinet Security Day 9 1
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Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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