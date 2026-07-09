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УЦСБ Уральский центр систем безопасности

УЦСБ - Уральский центр систем безопасности

Уральский центр систем безопасности (УЦСБ)российская ИТ-компания, выступающая в роли федерального системного интегратора. Основные направления деятельности УЦСБ включают информационную безопасность, создание и модернизацию ИТ-инфраструктур, защиту автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также реализацию проектов в области импортозамещения. Компания предоставляет услуги как бизнесу, так и государственным организациям.

УЦСБ не входит в состав какой-либо крупной группы компаний, но сотрудничает с рядом отечественных и международных вендоров, включая «Лабораторию Касперского», Group-IB, R-Vision, RooX, «Атом безопасность», «Dатару», Curator, «T1 Облако» и другими. Среди ключевых клиентов — «СберАналитика», «Дикси», Rambler&Co, «Союзмультфильм», «КомКонт Текнолоджис», «СибКом Цифра», «Вега-ГАЗ», ГУП «ТЭК СПб», «ЭР-Телеком».

Компания разрабатывает и внедряет собственные решения, включая облачную платформу Apsafe для непрерывного анализа защищенности приложений, а также SGRC-систему UDV ePlat4m для управления объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ). УЦСБ активно применяет методы DevSecOps, используя такие технологии, как SAST, DAST, SCA и фаззинг-тестирование, в том числе кастомизированные реализации. Также компания внедряет SOAR-системы (например, R-Vision SOAR) и предоставляет услуги SOCaaS (Security Operations Center as a Service) в партнёрстве с «T1 Облако».

Эксперты УЦСБ участвуют в обнаружении уязвимостей в программном обеспечении. Так, специалист Олег Лабынцев совместно с представителем Positive Technologies выявили уязвимость CVE-2024-32122 в FortiOS. Также сотрудники УЦСБ, включая Дмитрия Зубарева и Влада Дриева, обнаружили критические уязвимости в ПО международных вендоров, зарегистрированные в базе CVE.

 

Среди основных продуктов и систем, с которыми работает УЦСБ:

Конкурирующие компании на российском рынке:

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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ина российских компаний (50,5%) либо подозревает утечки конфиденциальных данных через ИИ-инструменты, либо уже зафиксировала такие инциденты. По данным совместного исследования системного интегратора УЦСБ и ГК «Солар», 42,4% сообщили о подозрениях без подтвержденных случаев, а 8,1% столкнулись с реальными утечками. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. Еще 49,5% не подозревают и
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«Ростелеком» и «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились совместно разви
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Бюджеты: что делать, если не хватает денег на ИБ Информационной безопасностью нужно заниматься вне зависимости от бюджета. Генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов отметил, что многие базы данных или операционные системы уже содержат встроенные функции безопасности, которые нужно включить, правильно настроить и отслеживать их активн
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Разработчик платформ для автоматизации кибербезопасности Security Vision и системный интегратор УЦСБ и заключили соглашение о технологическом партнерстве. Его цель – дополнить традиционную

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R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, и УЦСБ, российский системный интегратор, заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на
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услуги должен не просто продавать решение, а обеспечивать результат. CNews: Какие угрозы и вызовы сейчас преобладают и чем их блокируют? Константин Мушовец: Команда киберразведки Threat Intelligence УЦСБ SOC как раз недавно подготовила детальный отчет по ландшафту киберугроз в 2025 году и прогнозу на ближайший период. Ключевые результаты мы представили на ЦИПРе. Константин Мушовец: Надо во
19.05.2026 Исследование УЦСБ SOC: компрометация подрядчиков обеспечила 30% атак в 2025 г. и останется в топе угроз в 2026 году

Центр мониторинга информационной безопасности УЦСБ SOC представил отчет «Ландшафт киберугроз 2025/2026: тренды, атаки, уязвимости» и прогноз развития киберрисков для российских компаний. Среди ключевых выводов — не менее 30% всех известных
04.05.2026 УЦСБ расширил портфель технологий SOC решением R-Vision SIEM

Российский системный интегратор УЦСБ объявил о расширении портфеля SOC-технологий решением R-Vision SIEM. Стороны договорились о совместной работе по ряду направлений кибербезопасности. Одним из ключевых шагов стало внедрение
03.04.2026 УЦСБ SOC расширил технологический стек – внедрен Security Vision SOAR

В I квартале 2026 г. в центре противодействия кибератакам УЦСБ SOC завершился проект по интеграции нового SOAR-решения. Технологической основой стала п
26.03.2026 УЦСБ выпустил новую версию платформы CheckU для автоматизации внутреннего аудита ИБ

«Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ), российский системный интегратор и разработчик ПО, объявил о запуске CheckU — системы д
13.02.2026 УЦСБ и ГК «Рубеж» внедрили комплексную систему безопасности на «УГМК-Арене»

ИТ-компания УЦСБ («Уральский центр систем безопасности») развернула на «УГМК-Арене» — самом большом крыто
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. В рамках совместного проекта с федеральным ИТ-интегратором «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) была внедрена система контроля привилегированных пользователей СКДПУ НТ «Шлюз доступа».
13.01.2026 УЦСБ и «Атомик Софт» внедрили DevSecOps в «Альфа платформу»

Центр кибербезопасности ИТ-компании УЦСБ совместно с командой «Атомик Софт» интегрировали практики безопасной разработки в процес
24.12.2025 Кейс УЦСБ: кастомный фаззинг подтвердил соответствие промышленного ПО требованиям ФСТЭК России

ИТ-компания УЦСБ реализовала для вендора «КомКонт Текнолоджис» проект по внедрению безопасной разработки

18.12.2025 Исследование УЦСБ: в 79% компаний внутренняя инфраструктура уязвима для полного захвата злоумышленниками

Согласно данным Центра кибербезопасности ИТ-компании УЦСБ, в 79% проверок внутренней инфраструктуры специалистам удалось реализовать сценарии, которые в реальной атаке привели бы к полному захвату контроля над корпоративной ИТ-средой. Такие резул
15.12.2025 Дмитрий Зубарев, УЦСБ: За 3-4 года можно прийти от точечного усиления к созданию неприступного периметра

скрытые уязвимости — слепые пятна для скриптовых сканеров, но не для пентестеров. Дмитрий Зубарев, УЦСБ: Моделирование реальной атаки — по-настоящему практичный и достоверный метод проверки за
04.12.2025 SCADA без уязвимостей: «СибКом Цифра» и УЦСБ представили защищенное промышленное ПО

Уральский центр систем безопасности (УЦСБ), российская ИТ-компания с экспертизой в создании, защите и развитии цифровых инфраструк
25.08.2025 Валентин Богданов -

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

CNews: Как сегодня вы оцениваете роль УЦСБ в российской системе информационной безопасности? Какие задачи вы ставите перед собой как интегратор? Валентин Богданов: Сегодня информационная безопасность — это не просто конфиденциально
05.08.2025 Компания «Дома» перевела мониторинг ИБ на УЦСБ SOC

Разработчик экосистемы сервисов для ЖКХ компания «Дома» перевела свой мониторинг информационной безопасности на аутсорсинговый Центр мониторинга кибербезопасности УЦСБ SOC. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. Аутсорсинговый SOC позволяет бизнесу не тратить ресурсы на закупку оборудования и ПО, а также на поиск и удержание квалифицированных

25.06.2025 Центр мониторинга кибербезопасности УЦСБ SOC и Curator заключили партнерское соглашение

Центр мониторинга кибербезопасности УЦСБ SOC и Curator, компания в области сетевой безопасности и нейтрализации DDoS-атак, объявляют о заключении партнерского соглашения. Теперь заказчикам УЦСБ SOC доступны два продукта Cu
16.05.2025 Зафиксирована новая хакерская рассылка группировки BO Team на российские компании

Центр кибербезопасности УЦСБ (Уральский центр систем безопасности) зафиксировал новую волну хакерских атак на российс
15.05.2025 Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR

действия между заинтересованными в этих операциях подразделениями, команда Центра кибербезопасности УЦСБ внедрила в компании «СберАналитика» систему оркестрации, автоматизации и реагирования на
16.04.2025 На 90% быстрее. УЦСБ помог «СберАналитике» сократить время реагирования на инциденты ИБ

УЦСБ, российский системный интегратор с экспертизой в создании, модернизации и обслуживании ИТ-инфраструктуры, внедрил SOAR-систему в компании «СберАналитика». Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. SOAR-система от российского разработчика R-Vision агрегирует данные о возможных инцидентах ИБ из множества источников, автоматизирует обогащение признаков инцидентов ИБ контекстом, осущес
25.02.2025 УЦСБ и «T1 Облако» обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке

Федеральный системный интегратор «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) и «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») заключили стратегическое партнерство. Стороны объединят
24.02.2025 «T1 Облако» и УЦСБ обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке

йский облачный провайдер, и федеральный системный интегратор «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ), заключили стратегическое партнерство. Стороны объединят усилия для развития центра мон
09.12.2024 «Уральский центр систем безопасности» предложит клиентам систему управления доступом RooX UIDM

ется на аутентификации и авторизации, и системный интегратор «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) стали партнерами. Соглашение позволит УЦСБ расширить портфель отечественных реше
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переменные, причем вложения в одну переменную стимулируют рост отдачи от другой. Валентин Богданов, УЦСБ: Без инцидентов не было бы и защиты информации. Поэтому практики основываются на опыте,

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Платформа Apsafe — это экосистема инструментов и процессов, которые обеспечивают практически полный цикл безопасной разработки (DevSecOps). Новый сервис от команды УЦСБ позволит компаниям без лишних затрат и в короткие сроки включать безопасность в процесс разработки, а также решать актуальные задачи бизнеса, связанные с регуляторными требованиями и риска
03.09.2024 УЦСБ открыл вторую лабораторию кибербезопасности в УрФУ

езидента России Б. Н. Ельцина, в рамках которого прошел запуск работы лаборатории кибербезопасности УЦСБ. На церемонии открытия официальный старт новой образовательной площадке дали ректор УрФУ
12.07.2024 Пентестеры центра кибербезопасности УЦСБ нашли критичные уязвимости в ПО известных компаний

Старшие специалисты по анализу защищенности УЦСБ Дмитрий Зубарев и Влад Дриев обнаружили критичные уязвимости в программных продуктах ком
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Эксперты Центра кибербезопасности УЦСБ провели анализ защищенности внешнего периметра сети платформы «еКредит» — SaaS-платформы
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Команда УЦСБ проверила программный комплекс Альфа платформа разработки «Атомик Софт» на соответствие

26.02.2024 УЦСБ провел анализ защищенности корпоративных цифровых ресурсов Rambler&Co

Команда специалистов Центра кибербезопасности УЦСБ провела аудит защищенности корпоративной сети Rambler&Co. Проект стал продолжением много
12.02.2024 УЦСБ провел киберучения для сотрудников «Союзмультфильма»

Центр кибербезопасности УЦСБ поддержал проект киностудии мультипликационных фильмов по повышению грамотности в сфере


Публикаций - 125, упоминаний - 210

УЦСБ и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 21
Softline - Софтлайн 3743 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 20
Крок - Croc 1964 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 13
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 12
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 11
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 11
Газинформсервис - ГИС 496 11
NVision Group - Энвижн Груп 699 10
InfoWatch - Инфовотч 1185 10
R-Vision - Р-Вижн 267 9
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 8
iCore - Ай Ко ЗАО 58 8
Код Безопасности 812 8
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 8
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 7
ICL ГК - ICL Group 481 7
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 7
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 7
Информзащита 941 7
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 6
AMT Group - АМТ-Груп 365 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 6
InnoSTage - Инностейдж 220 6
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 6
Ростелеком 10948 6
Acronis - Акронис 489 6
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
Компьюлинк ГК - Compulink 456 5
АйТи 1519 5
ХайТэк - Hi-Tech 237 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Сонет 173 5
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 5
АйТи Бастион - IT Bastion 154 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Газпром ПАО 1493 4
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 2
Синара Банк - ДелоБанк 69 2
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
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Северсталь ПАО - Severstal 629 1
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Возрождение - Коммерческий банк 359 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
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РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 85
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 74
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 27
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 26
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 19
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 19
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 417 18
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 18
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 17
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 12
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 12
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 432 12
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 8
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 7
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 581 7
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 156 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 23
УЦСБ - SOC - Центр мониторинга кибербезопасности 12 11
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 37 9
УЦСБ - Apsafe - Облачная платформа для непрерывного анализа защищенности приложений 5 5
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Automiq - Альфа платформа 15 4
Microsoft Windows 16882 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 3
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 53 3
UDV group - КИТ - UDV SOAR - UDV ePlat4m SOAR - UDV ePlat4m КИИ - UDV ePlat4m Pass 8 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 3
Kaspersky Internet Security 497 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft Windows PowerShell 250 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 2
Adata Swordfish SSD 30 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 60 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 2
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 2
Schneider Electric Uniflair 20 2
Intel Evo 121 2
Schneider Electric InRow 27 2
RooX UIDM 59 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 149 2
Linux OS 11533 2
Fortinet - FortiOS 43 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Богданов Валентин 25 25
Тодышев Евгений 9 9
Лукацкий Алексей 140 6
Мушовец Константин 6 6
Домуховский Николай 5 5
Зубарев Дмитрий 10 5
Сидоров Олег 5 4
Садков Прохор 4 4
Горелов Дмитрий 61 3
Янкин Андрей 52 3
Прозоров Денис 11 3
Карпинский Алексей 42 3
Антипинский Андрей 6 3
Высоцкий Владимир 32 3
Нашивочников Николай 18 3
Богдашов Валерий 31 3
Ёркин Антон 4 3
Федоренко Анастасия 3 3
Павлов Андрей 44 2
Тикуркин Максим 38 2
Заикин Андрей 36 2
Коростелев Павел 43 2
Комаров Алексей 15 2
Груздев Сергей 48 2
Попов Виктор 8 2
Шабанов Илья 60 2
Шанин Алексей 6 2
Черун Екатерина 18 2
Степанов Антон 71 2
Селин Андрей 4 2
Ионин Дмитрий 10 2
Вассунов Иван 10 2
Шамсутдинов Марат 2 2
Мисюра Максим 2 2
Лабынцев Олег 2 2
Дриев Владислав 2 2
Палей Лев 58 2
Никифоров Николай 1138 1
Черепенников Антон 86 1
Никифорова Светлана 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 86
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 27
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 9
Россия - УФО - Свердловская область 1951 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 2
Европа 24964 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 304 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Закавказье - Transcaucasia 127 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Мышкин 11 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 23
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 21
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 21
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 8
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Киберучения 135 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
Independent 111 1
WikiLeaks 120 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 24
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 7
CNews Fast рейтинг 55 4
Gartner - Гартнер 3658 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Forrester Research 834 1
TAdviser 100 5 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
УМНОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 3 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 13 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 14 1
Т1 Цифровая академия 54 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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