Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УЦСБ
Уральский центр систем безопасности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 77
УЦСБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богданов Валентин 7 4
|Карпинский Алексей 37 3
|Сидоров Олег 3 2
|Домуховский Николай 3 2
|Тикуркин Максим 32 2
|Нагаев Алексей 1 1
|Борисов Сергей 17 1
|Гавренков Сергей 9 1
|Хрупов Сергей 1 1
|Ювчица Сергей 1 1
|Заречнев Сергей 4 1
|Груздев Сергей 26 1
|Повышев Сергей 1 1
|Сорокина Марина 1 1
|Гименез Вероника 6 1
|Иодковский Станислав 1 1
|Флоринский Алексей 3 1
|Вознесенский Александр 2 1
|Коновалов Борис 9 1
|Потапов Вячеслав 2 1
|Танцоров Вячеслав 2 1
|Пыслару Аркадий 4 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Касьянов Роман 1 1
|Шанин Алексей 1 1
|Карпов Алексей 21 1
|Марков Антон 12 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Заикин Андрей 16 1
|Черепенников Антон 52 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Калинин Александр 95 1
|Макаров Алексей 49 1
|Востриков Юрий 19 1
|Машурин Сергей 17 1
|Горелов Дмитрий 51 1
|Бобровников Борис 86 1
|Гольцов Александр 23 1
|CNews Analytics 1992 16
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 7
|CNews Fast рейтинг 31 4
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|TAdviser100 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771662, в очереди разбора - 675344.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771662, в очереди разбора - 675344.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru