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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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УЦСБ
Уральский центр систем безопасности


27.01.2021 «СинТЗ» внедрил систему управления информационной безопасностью на основе MaxPatrol SIEM 4
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 1
20.07.2020 Сергей Борисов, УЦСБ: Что делать компаниям, которые подпадают под 187-ФЗ 2
09.07.2020 «ЭР-Телеком» завершила постройку своего ЦОДа 2
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
15.01.2020 Подтверждена совместимость ViPNet Coordinator IG и DATAPK 6
26.12.2019 УЦСБ расширил инфраструктуру дата-центра «СКБ Контура» 3
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 3
31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 2
03.10.2019 Выручка от реализации инфраструктурных ИТ-проектов снова снизилась 3
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 2
17.05.2019 Tadviser: суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний составила почти 1,5 трлн рублей 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 8
30.11.2018 Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется 1
26.11.2018 Как построить ЦОД для вуза 3
01.11.2018 Инженерная инфраструктура ЦОДа СКФУ построена на базе решений Schneider Electric 1
29.06.2018 Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов 1
10.05.2018 УЦСБ внедрила защиту АСУ ТП для «Северстали» 6
14.06.2017 Schneider Electric объявляет результаты ежегодной аттестации партнеров 2
26.05.2017 DATAPK получил сертификат ФСТЭК России 4
19.12.2016 CNews опубликовал рейтинг игроков на рынке ИБ в России 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 3
07.06.2016 Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 4
03.07.2015 Дата-центры – слабое звено рынка ИТ 1
26.06.2015 Интеграторы сыграли на валютных курсах 2
09.02.2015 Начинается сбор данных для рейтинга CNews100 1
19.12.2014 Динамика рынка ИБ на полгода отстает от ИТ 1
10.06.2014 Интеграторы по-новому отнеслись к безопасности 2
23.05.2014 Рейтинг CNews100 2013: стагнация с плохим прогнозом 1
06.12.2013 Рынок ИБ стагнирует 1
09.09.2013 В Екатеринбурге пройдет «Гранд-Форум» информационных технологий 1
13.02.2013 12 февраля открылся Международный форум «Технологии безопасности» 1
06.02.2013 Начинается сбор данных для рейтинга CNews100 1
13.05.2011 Банк «Кольцо Урала» выбрал защиту «Лаборатории Касперского» 1

Публикаций - 34, упоминаний - 77

УЦСБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 13
Ланит ГК 1164 12
Крок 1223 10
Softline - Софтлайн 1481 6
Инфосистемы Джет 677 6
iTeco - Ай-Теко 721 6
Компьюлинк ГК - Compulink 215 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 5
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 110 5
АйТи 754 4
ХайТэк - Hi-Tech 66 4
Системный софт - SysSoft 124 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 3
Acronis - Акронис 366 3
Infotecs - ИнфоТеКС 250 3
Астерос - Asteros 531 3
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
3799 2
Информзащита 425 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Schneider Electric 409 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 2
Талмер - Talmer 23 2
Aquarius - Аквариус 209 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
iCore 45 2
NVision Group - Энвижн Груп 547 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 190 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
AMT Group - АМТ-Груп 168 2
Эшелон НПО 56 2
Сонет 17 2
Inline Group - Инлайн Груп 61 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Itransition - Итранзишн 7 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 1
МДМ Банк 150 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Миландр ПКК 26 1
Северсталь Менеджмент 26 1
Деловые Линии ГК 36 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Согласие СК 44 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
X5 Group 601 1
Северсталь ПАО 204 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
LinkedIn 521 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Газпром ПАО 525 1
Почта России ПАО 1580 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 2
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 5 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 3 1
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
Profinet - Process Field Network - Сеть полевого уровня - Открытый промышленный стандарт для автоматизации 6 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
S7Comm 3 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
PnP - Plug&Play 94 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
УЦСБ DATAPK 5 3
Microsoft Windows 10 6691 2
Schneider Electric Inrow RC 3 2
APC by Schneider Electric NetShelter - серия микроЦОДов 6 2
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 12 2
Microsoft SQL Server 799 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 2
Infotecs - ViPNet Coordinator IG 6 1
Evernote 178 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Яндекс.Диск 118 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Microsoft Lync 272 1
Сбербанк МегаЦОД 9 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
Cisco Jabber - Мессенджер 102 1
Kaspersky Anti-Virus 18 1
Huawei 10 GE - Коммутаторы-маршрутизаторы 1 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 121 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 9 1
Schneider Electric Uniflair BREF 11 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 11 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 22 1
S-Terra Юнит 2 1
QIP - Мессенджер 87 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
Aladdin JaCarta 147 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Office 1954 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Microsoft Windows XP 911 1
WhatsApp Messenger 654 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Богданов Валентин 7 4
Карпинский Алексей 37 3
Сидоров Олег 3 2
Домуховский Николай 3 2
Тикуркин Максим 32 2
Нагаев Алексей 1 1
Борисов Сергей 17 1
Гавренков Сергей 9 1
Хрупов Сергей 1 1
Ювчица Сергей 1 1
Заречнев Сергей 4 1
Груздев Сергей 26 1
Повышев Сергей 1 1
Сорокина Марина 1 1
Гименез Вероника 6 1
Иодковский Станислав 1 1
Флоринский Алексей 3 1
Вознесенский Александр 2 1
Коновалов Борис 9 1
Потапов Вячеслав 2 1
Танцоров Вячеслав 2 1
Пыслару Аркадий 4 1
Ухлинов Леонид 48 1
Касьянов Роман 1 1
Шанин Алексей 1 1
Карпов Алексей 21 1
Марков Антон 12 1
Залецкий Алексей 3 1
Кухтинов Алексей 1 1
Никифоров Николай 1126 1
Заикин Андрей 16 1
Черепенников Антон 52 1
Никифорова Светлана 33 1
Калинин Александр 95 1
Макаров Алексей 49 1
Востриков Юрий 19 1
Машурин Сергей 17 1
Горелов Дмитрий 51 1
Бобровников Борис 86 1
Гольцов Александр 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 7
Россия - ПФО - Казань 1526 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Африка 1506 1
Ближний Восток 1486 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Уфа 650 1
Россия - Томск 455 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Лыткарино 30 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 6
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
CNews Analytics 1992 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 7
CNews Fast рейтинг 31 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
IDC - International Data Corporation 2738 1
TAdviser100 3 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет 4 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771662, в очереди разбора - 675344.
Создано именных указателей - 46354.
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