УЦСБ - Уральский центр систем безопасности

УЦСБ и ГК «Солар»: 50,5% российских компаний подозревают или фиксируют утечки данных через ИИ-инструменты ина российских компаний (50,5%) либо подозревает утечки конфиденциальных данных через ИИ-инструменты, либо уже зафиксировала такие инциденты. По данным совместного исследования системного интегратора УЦСБ и ГК «Солар», 42,4% сообщили о подозрениях без подтвержденных случаев, а 8,1% столкнулись с реальными утечками. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. Еще 49,5% не подозревают и

«Ростелеком» и УЦСБ договорились о стратегическом партнерстве в сфере кибербезопасности «Ростелеком» и «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились совместно разви

ТМК и УЦСБ будут вместе внедрять ИТ в промышленности «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) и «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) будут сотрудничать в сфере цифровизации промышленности. В рамках соглашения партнеры та

УЦСБ завершил проект по оценке защищенности приложений финансовых сервисов «Банка Синара» Центр кибербезопасности УЦСБ объявил о завершении проекта по оценке защищенности финансовых сервисов банка «Синара» и

«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf Бюджеты: что делать, если не хватает денег на ИБ Информационной безопасностью нужно заниматься вне зависимости от бюджета. Генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов отметил, что многие базы данных или операционные системы уже содержат встроенные функции безопасности, которые нужно включить, правильно настроить и отслеживать их активн

Security Vision и УЦСБ объявили о технологическом партнерстве Разработчик платформ для автоматизации кибербезопасности Security Vision и системный интегратор УЦСБ и заключили соглашение о технологическом партнерстве. Его цель – дополнить традиционную

«Солар» и УЦСБ: 40% компаний отмечают критичные риски генеративного ИИ для безопасности приложений По данным исследования системного интегратора УЦСБ и группы компаний «Солар», более 80% компаний допускают использование генеративного ИИ в разработке софта, чтобы сократить сроки, упростить анализ кода и устранение уязвимостей. Но вместе

R-Vision и УЦСБ объединяют экспертизу для повышения эффективности киберзащиты R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, и УЦСБ, российский системный интегратор, заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд услуги должен не просто продавать решение, а обеспечивать результат. CNews: Какие угрозы и вызовы сейчас преобладают и чем их блокируют? Константин Мушовец: Команда киберразведки Threat Intelligence УЦСБ SOC как раз недавно подготовила детальный отчет по ландшафту киберугроз в 2025 году и прогнозу на ближайший период. Ключевые результаты мы представили на ЦИПРе. Константин Мушовец: Надо во

Исследование УЦСБ SOC: компрометация подрядчиков обеспечила 30% атак в 2025 г. и останется в топе угроз в 2026 году Центр мониторинга информационной безопасности УЦСБ SOC представил отчет «Ландшафт киберугроз 2025/2026: тренды, атаки, уязвимости» и прогноз развития киберрисков для российских компаний. Среди ключевых выводов — не менее 30% всех известных

УЦСБ расширил портфель технологий SOC решением R-Vision SIEM Российский системный интегратор УЦСБ объявил о расширении портфеля SOC-технологий решением R-Vision SIEM. Стороны договорились о совместной работе по ряду направлений кибербезопасности. Одним из ключевых шагов стало внедрение

УЦСБ SOC расширил технологический стек – внедрен Security Vision SOAR В I квартале 2026 г. в центре противодействия кибератакам УЦСБ SOC завершился проект по интеграции нового SOAR-решения. Технологической основой стала п

УЦСБ выпустил новую версию платформы CheckU для автоматизации внутреннего аудита ИБ «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ), российский системный интегратор и разработчик ПО, объявил о запуске CheckU — системы д

УЦСБ и ГК «Рубеж» внедрили комплексную систему безопасности на «УГМК-Арене» ИТ-компания УЦСБ («Уральский центр систем безопасности») развернула на «УГМК-Арене» — самом большом крыто

Пермский завод «Машиностроитель» усилил кибербезопасность с помощью СКДПУ НТ . В рамках совместного проекта с федеральным ИТ-интегратором «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) была внедрена система контроля привилегированных пользователей СКДПУ НТ «Шлюз доступа».

УЦСБ и «Атомик Софт» внедрили DevSecOps в «Альфа платформу» Центр кибербезопасности ИТ-компании УЦСБ совместно с командой «Атомик Софт» интегрировали практики безопасной разработки в процес

Кейс УЦСБ: кастомный фаззинг подтвердил соответствие промышленного ПО требованиям ФСТЭК России ИТ-компания УЦСБ реализовала для вендора «КомКонт Текнолоджис» проект по внедрению безопасной разработки

Исследование УЦСБ: в 79% компаний внутренняя инфраструктура уязвима для полного захвата злоумышленниками Согласно данным Центра кибербезопасности ИТ-компании УЦСБ, в 79% проверок внутренней инфраструктуры специалистам удалось реализовать сценарии, которые в реальной атаке привели бы к полному захвату контроля над корпоративной ИТ-средой. Такие резул

Дмитрий Зубарев, УЦСБ: За 3-4 года можно прийти от точечного усиления к созданию неприступного периметра скрытые уязвимости — слепые пятна для скриптовых сканеров, но не для пентестеров. Дмитрий Зубарев, УЦСБ: Моделирование реальной атаки — по-настоящему практичный и достоверный метод проверки за

SCADA без уязвимостей: «СибКом Цифра» и УЦСБ представили защищенное промышленное ПО Уральский центр систем безопасности (УЦСБ), российская ИТ-компания с экспертизой в создании, защите и развитии цифровых инфраструк

Валентин Богданов - Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный CNews: Как сегодня вы оцениваете роль УЦСБ в российской системе информационной безопасности? Какие задачи вы ставите перед собой как интегратор? Валентин Богданов: Сегодня информационная безопасность — это не просто конфиденциально

Компания «Дома» перевела мониторинг ИБ на УЦСБ SOC Разработчик экосистемы сервисов для ЖКХ компания «Дома» перевела свой мониторинг информационной безопасности на аутсорсинговый Центр мониторинга кибербезопасности УЦСБ SOC. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. Аутсорсинговый SOC позволяет бизнесу не тратить ресурсы на закупку оборудования и ПО, а также на поиск и удержание квалифицированных

Центр мониторинга кибербезопасности УЦСБ SOC и Curator заключили партнерское соглашение Центр мониторинга кибербезопасности УЦСБ SOC и Curator, компания в области сетевой безопасности и нейтрализации DDoS-атак, объявляют о заключении партнерского соглашения. Теперь заказчикам УЦСБ SOC доступны два продукта Cu

Зафиксирована новая хакерская рассылка группировки BO Team на российские компании Центр кибербезопасности УЦСБ (Уральский центр систем безопасности) зафиксировал новую волну хакерских атак на российс

Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR действия между заинтересованными в этих операциях подразделениями, команда Центра кибербезопасности УЦСБ внедрила в компании «СберАналитика» систему оркестрации, автоматизации и реагирования на

На 90% быстрее. УЦСБ помог «СберАналитике» сократить время реагирования на инциденты ИБ УЦСБ, российский системный интегратор с экспертизой в создании, модернизации и обслуживании ИТ-инфраструктуры, внедрил SOAR-систему в компании «СберАналитика». Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. SOAR-система от российского разработчика R-Vision агрегирует данные о возможных инцидентах ИБ из множества источников, автоматизирует обогащение признаков инцидентов ИБ контекстом, осущес

УЦСБ и «T1 Облако» обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке Федеральный системный интегратор «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) и «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») заключили стратегическое партнерство. Стороны объединят

«T1 Облако» и УЦСБ обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке йский облачный провайдер, и федеральный системный интегратор «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ), заключили стратегическое партнерство. Стороны объединят усилия для развития центра мон

«Уральский центр систем безопасности» предложит клиентам систему управления доступом RooX UIDM ется на аутентификации и авторизации, и системный интегратор «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) стали партнерами. Соглашение позволит УЦСБ расширить портфель отечественных реше

УЦСБ и «Дикси» реализовали проекты по информационной безопасности Центр кибербезопасности УЦСБ выполнил анализ защищенности корпоративной сети и приложений, а также провел аудит уровн

Центр кибербезопасности УЦСБ и НПП «Вибробит» проверили ПО для автоматизации электростанций Команда УЦСБ проверила программное обеспечение разработки НПП «Вибробит» на соответствие требованиям

УЦСБ внедрил на пермском заводе «Машиностроитель» SGRC-инструменты для управления объектами КИИ ИИ, актуализации модели угроз и формирования отчетной документации команда центра кибербезопасности УЦСБ ввела в эксплуатацию на пермском заводе «Машиностроитель» модули системы UDV ePlat4m SGR

Валентин Богданов, УЦСБ: Без культуры киберустойчивости в компаниях системы защиты информации неэффективны переменные, причем вложения в одну переменную стимулируют рост отдачи от другой. Валентин Богданов, УЦСБ: Без инцидентов не было бы и защиты информации. Поэтому практики основываются на опыте,

Центр кибербезопасности УЦСБ запустил облачную платформу для непрерывного анализа защищенности приложений Apsafe Платформа Apsafe — это экосистема инструментов и процессов, которые обеспечивают практически полный цикл безопасной разработки (DevSecOps). Новый сервис от команды УЦСБ позволит компаниям без лишних затрат и в короткие сроки включать безопасность в процесс разработки, а также решать актуальные задачи бизнеса, связанные с регуляторными требованиями и риска

УЦСБ открыл вторую лабораторию кибербезопасности в УрФУ езидента России Б. Н. Ельцина, в рамках которого прошел запуск работы лаборатории кибербезопасности УЦСБ. На церемонии открытия официальный старт новой образовательной площадке дали ректор УрФУ

Пентестеры центра кибербезопасности УЦСБ нашли критичные уязвимости в ПО известных компаний Старшие специалисты по анализу защищенности УЦСБ Дмитрий Зубарев и Влад Дриев обнаружили критичные уязвимости в программных продуктах ком

Как пентесты помогают сохранять персональные данные клиентов Эксперты Центра кибербезопасности УЦСБ провели анализ защищенности внешнего периметра сети платформы «еКредит» — SaaS-платформы

Центр кибербезопасности УЦСБ и «Атомик Софт» протестировали программную платформу для автоматизации объектов КИИ Команда УЦСБ проверила программный комплекс Альфа платформа разработки «Атомик Софт» на соответствие

УЦСБ провел анализ защищенности корпоративных цифровых ресурсов Rambler&Co Команда специалистов Центра кибербезопасности УЦСБ провела аудит защищенности корпоративной сети Rambler&Co. Проект стал продолжением много