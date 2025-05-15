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Шамсутдинов Марат


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR 1
16.04.2025 На 90% быстрее. УЦСБ помог «СберАналитике» сократить время реагирования на инциденты ИБ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шамсутдинов Марат и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберАналитика 33 2
R-Vision - Р-Вижн 171 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 80 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 813 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6444 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2359 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1751 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 1
ГОСТ 34 - Информационная технология - Разработка автоматизированной системы управления (АСУ) 35 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3693 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 786 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2598 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 218 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 425 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4024 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 41 2
Федоренко Анастасия 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 978 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2507 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 922 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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