Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шамсутдинов Марат
УПОМИНАНИЯ
|15.05.2025
|Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR 1
|16.04.2025
|На 90% быстрее. УЦСБ помог «СберАналитике» сократить время реагирования на инциденты ИБ 1
Шамсутдинов Марат и организации, системы, технологии, персоны:
|R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 41 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.