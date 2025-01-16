Сбер СберАналитика
''СберАналитика'' — компания, помогающая бизнесу и государственным структурам принимать обоснованные решения на основе больших данных. Ключевые направления деятельности включают социально-демографические исследования, оценку рыночной стоимости недвижимости и ритейл-аудит.
Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 106 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (NN 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие сервиса.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Карташов Станислав 26 11
|Шадаев Максут 1008 7
|Оберемок Надежда 30 6
|Ульянов Николай 112 6
|Абакумов Евгений 205 6
|Суровец Дмитрий 76 6
|Глазков Александр 137 6
|Панченко Иван 138 6
|Беляев Владислав 84 6
|Кирьянова Александра 135 6
|Урусов Виктор 127 6
|Петухов Антон 44 6
|Глухов Иван 27 6
|Евсеев Артем 14 6
|Желнова Алина 27 5
|Мезенцев Александр 15 5
|Кирпо Александр 9 5
|Казьмин Никита 6 5
|Врацкий Андрей 135 5
|Пирогова Ирина 28 5
|Томилов Алексей 12 5
|Натрусов Артем 284 5
|Чаркин Евгений 296 5
|Михалев Евгений 89 5
|Нестеров Алексей 143 5
|Малышев Сергей 83 5
|Батай Илья 55 5
|Краснов Александр 74 5
|Галкин Николай 104 5
|Козырев Алексей 321 5
|Катамадзе Анна 101 5
|Никитин Сергей 72 5
|Цыганков Дмитрий 24 5
|Смирнов Максим 44 5
|Федечкин Эдуард 55 5
|Кузнецов Евгений 52 5
|Новикова Елена 88 5
|Клявин Владимир 47 5
|Теплицкий Дмитрий 73 5
|Киселев Сергей 59 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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