''СберАналитика'' — компания, помогающая бизнесу и государственным структурам принимать обоснованные решения на основе больших данных. Ключевые направления деятельности включают социально-демографические исследования, оценку рыночной стоимости недвижимости и ритейл-аудит.

Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 106 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (NN 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие сервиса.