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Сбер СберАналитика


''СберАналитика'' — компания, помогающая бизнесу и государственным структурам принимать обоснованные решения на основе больших данных. Ключевые направления деятельности включают социально-демографические исследования, оценку рыночной стоимости недвижимости и ритейл-аудит. 

Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 106 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (NN 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие сервиса.


16.01.2025 Опрос «СберАналитики»: 82% российских компаний ведут бизнес-аналитику на отечественных BI-платформах 1
02.12.2024 Россияне назвали топ причин для увольнения 2
29.11.2024 Сбербанк: средняя зарплата россиян с начала 2024 г. выросла на 13,3% до 83,2 тыс. рублей 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 2
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
21.10.2024 «СберАналитика»: за год молодежь в России начала зарабатывать на 20% больше 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сбербанк: россияне стали чаще покупать одежду и обувь в интернете, но по-прежнему стремятся сначала примерить ее в офлайн-магазине 1
17.05.2024 Благодаря внедрению технологий ИИ прирост ВРП Волгоградской области к 2030 году составит более 102 млрд руб. 1
16.04.2024 «СберАналитика» и «Работа.ру» выяснили средний размер заработной платы в стране 2
02.04.2024 Российский рынок разработки ПО растет на 15% в год 1
07.03.2024 Каждый пятый россиянин покупает одежду и обувь только в интернете 1
19.02.2024 Сбербанк: в 2023 г. средний чек в интернет-магазинах оказался выше, чем в рознице 1
21.12.2023 77% российских компаний используют отечественные системы работы с данными 1
08.11.2023 Надежда Оберемок, Сбер Бизнес Софт: CRM-системы в России использует 20-30% компаний 1
08.09.2023 Сбербанк: доля интернет-торговли в России достигла 12% 1
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 1
01.03.2023 «Сбераналитика» поможет российскому бизнесу упростить работу с данными 2
23.11.2022 «Сбераналитика» с помощью ИИ помогает девелоперам адаптироваться к новым условиям 2
14.11.2022 «Сбераналитика» запустила новый сервис «Сберимпульс. Подбор B2B клиентов» 2
15.06.2022 «Сбер» разработал аналитическую платформу для правительств регионов 1
19.04.2022 Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опытом, рекрутеры сами будут писать вам 1
28.01.2022 «Сбер» внедрил ИИ-решения в информационную систему Россельхознадзора 2
29.10.2021 «Сбер» представил продукт для исследований покупателей аптек 3
02.09.2021 «Сбер» расширил линейку ИИ-продуктов для ритейла 1
16.03.2021 «Сбер» представил аналитический инструмент развития туризма 1
13.10.2020 Сбер запустил отраслевую аналитическую платформу для бизнеса и государства 2

Публикаций - 30, упоминаний - 40

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 870 7
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 6
Сбер - СберБизнес Софт 56 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 6
Picvario - Пикварио 15 6
8213 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 6
R-Vision - Р-Вижн 153 6
МегаФон 8804 5
Северсталь Инфоком 63 5
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
Ростелеком 9700 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 5
Ланит Интеграция 190 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 5
Polymedia - Полимедиа 138 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 5
Газинформсервис - ГИС 272 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 5
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 5
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 5
ФинГрад - FinGrad 33 5
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 5
Hoff Tech - Хофф Тех 39 5
Аусферр ИТЦ 28 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Teradata 210 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Apple Inc 12100 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 6
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 6
Кофемания 51 6
Savina Legal - Савина Лигал 15 6
Северсталь ПАО - Severstal 478 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 5
Альфа-Капитал УК 102 5
Альфа-Банк 1769 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 5
ВТБ - Почта Банк 466 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 5
ФосАгро 126 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 5
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 5
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 5
Восток-Сервис ГК 52 5
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 5
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 5
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 5
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
Finn Flare - ФФ Стайл 43 5
Hansa - Ханса 114 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 5
Федеральное казначейство России 1772 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 4
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 9
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
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Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 5
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 2
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 6
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 6
Новые облачные технологии - МойОфис 778 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 6
БИС - ITQuick - Jumse 39 6
СалютДевайсы - GigaChat 190 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 5
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 5
НКТ - Р7-Офис 380 5
Протек - Здравсити 26 5
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 5
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 5
НКТ - Р7-графика 31 5
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 3
ФГИС Меркурий ВетИС.API 10 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Apple - App Store 2890 1
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 1
IT Pro - BI.Qube 8 1
Apple Локатор 80 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Microsoft Office 3734 1
Artsofte - Profitbase 17 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 1
Cloudera Enterprise 12 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Карташов Станислав 26 11
Шадаев Максут 1008 7
Оберемок Надежда 30 6
Ульянов Николай 112 6
Абакумов Евгений 205 6
Суровец Дмитрий 76 6
Глазков Александр 137 6
Панченко Иван 138 6
Беляев Владислав 84 6
Кирьянова Александра 135 6
Урусов Виктор 127 6
Петухов Антон 44 6
Глухов Иван 27 6
Евсеев Артем 14 6
Желнова Алина 27 5
Мезенцев Александр 15 5
Кирпо Александр 9 5
Казьмин Никита 6 5
Врацкий Андрей 135 5
Пирогова Ирина 28 5
Томилов Алексей 12 5
Натрусов Артем 284 5
Чаркин Евгений 296 5
Михалев Евгений 89 5
Нестеров Алексей 143 5
Малышев Сергей 83 5
Батай Илья 55 5
Краснов Александр 74 5
Галкин Николай 104 5
Козырев Алексей 321 5
Катамадзе Анна 101 5
Никитин Сергей 72 5
Цыганков Дмитрий 24 5
Смирнов Максим 44 5
Федечкин Эдуард 55 5
Кузнецов Евгений 52 5
Новикова Елена 88 5
Клявин Владимир 47 5
Теплицкий Дмитрий 73 5
Киселев Сергей 59 5
Россия - РФ - Российская федерация 144195 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 312 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Америка Латинская 1812 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 716 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Америка - Американский регион 2160 1
Нидерланды 3517 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 6
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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