Разделы

Веб-сервисы ИТ в банках
|

Сбербанк запустил «Аналитику рентабельности рынка» для всесторонней оценки рыночных цен для бизнеса

«СберАналитика» представила модуль «Аналитика рентабельности рынка», который позволяет определить рыночную цену для любого типа услуг от ИT-сферы до строительства и производства. Инструмент анализирует показатели рентабельности бизнеса, что критично для соблюдения налогового законодательства. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Решение опирается на исчерпывающую базу из девяти млн российских компаний. Оно собирает и обрабатывает информацию из 40 открытых надежных источников, включая Федеральную налоговую службу, портал госзакупок, ЕГРИП, ЕГРЮЛ и прочие. Для обработки данных используются собственные уникальные алгоритмы, а результирующие отчёты можно фильтровать по различным критериям.

«Аналитика рентабельности рынка» может помочь российским компаниям снизить налоговые риски при установлении цен, оценить инвестиционную привлекательность целых отраслей и отдельных компаний, контролировать свое ценообразование, выстроить ценовую стратегию и регулярно получать актуальные данные для принятия стратегических решений.

Людмила Катулевская, старший управляющий директор, директор департамента налогов Сбербанка: «Сегодня цена определяет не только конкуренцию, но и налоговую безопасность. Экстремальные значения рентабельности по группе компаний или конкретной сделке, как правило, приводят к углублённой проверке со стороны регулирующих органов. Компании, использующие «Аналитику рентабельности рынка», могут увидеть объективные данные как по своей отрасли, так и по любой другой, что поможет ответить на вопросы надзорных ведомств».

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

Модуль доступен по подписке на веб-платформе с интуитивно понятным интерфейсом. В нем удобно формировать детализированные отчеты и аналитические справки, в том числе для налогового контроля.

Модуль «Аналитика рентабельности рынка» представлен в продукте «СберАналитики» (ООО «ТОТ» ИНН 7730241227) «СБАР». Это сервис для проверки благонадежности, финансовой устойчивости, поиска партнеров и контрагентов, и аналитики рентабельности рынка. Программное обеспечение «СБАР» зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за № 17103 от 24.03.2023 года.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских наркокартелей

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

Великобритания заявила о взломе восьми своих военных баз «русскими хакерами»

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

«Впечатляющий прорыв» Microsoft. Обновление Windows 11 начисто «убило» важнейший инструмент веб-программистов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще