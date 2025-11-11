40% российских ИT-компаний уже используют генеративный ИИ

Искусственный интеллект прочно вошел в арсенал российского ИT-бизнеса. Лишь 8% организаций в ИT пока не применяют эту технологию, а 40% компаний уже имеют полноценно внедрённые проекты. Таковы главные выводы исследования уровня ИИ-зрелости отечественных ИT-компаний, которое представили «СберАналитика» и «Сбер Бизнес Софт». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка: «Как показало наше исследование, генеративный ИИ перестал быть экспериментом и напрямую влияет на эффективность бизнеса. Технологии интегрируются в самые важные процессы — от создания продуктов до общения с клиентами. Компании не просто тестируют решения, они системно подходят к внедрению, закрепляя его в стратегиях и создавая под это специальные команды. Почти половина игроков планирует направлять в генеративный ИИ значительную часть выручки. Особенно вдохновляет готовность новичков: подавляющее большинство компаний без опыта готовы начать пилоты в ближайшие год-два. Конечно, сохраняются и барьеры: стоимость, интеграция, кадры. Но выстроенный процесс внедрения позволяет сосредоточиться на реальной пользе, а не на "магии" технологии. Мы уверены, что этот тренд будет только усиливаться, открывая новые возможности для трансформации всего бизнес-ландшафта в ИT».

Как показало исследование, цифровизация ИT-отрасли в России приобретает системный характер. 45% респондентов отметили, что в их компаниях созданы специальные отделы или центры компетенций по искусственному интеллекту. Работа с этими технологиями закреплена в стратегиях цифровой трансформации 51% компаний. Каждая четвёртая организация (27%) пошла еще дальше и разработала отдельную стратегию по ИИ.

Искусственный интеллект приносит реальную пользу в ключевых бизнес-процессах. Наибольшую ценность, по оценкам специалистов, технологии дают в разработке новых продуктов, клиентской поддержке, продажах и маркетинге. Эффект от внедрения подтверждается на практике: 47% специалистов отмечают ускорение бизнес-процессов, а 43% — повышение общей эффективности.

На рынке сформировался набор самых популярных технологий. Чаще всего компании используют ИИ-ассистентов и чат-ботов (59%) и генеративный ИИ для создания текстов и изображений (59%). В каждой второй IT-компании (50%) применяет системы распознавания документов. Реже внедряются речевая аналитика, компьютерное зрение и ИИ-агенты.

70% организаций применяют или тестируют ИИ-решения последние один–три года. Каждая восьмая (13%) использует технологии искусственного интеллекта более четырех лет. Инвестиции в ИИ растут: 49% компаний планируют направлять на его развитие 3%–5% своей выручки в течение следующего года.

Даже компании без опыта готовы пилотировать ИИ. 80% организаций, которые пока не используют искусственный интеллект, намерены запустить пилотные проекты в ближайшие один–два года.

Главными барьерами для масштабирования остаются высокая стоимость решений, сложность интеграции и дефицит квалифицированных кадров. Эксперты «Сбер Бизнес Софт» рекомендуют четкий продуктовый цикл внедрения для минимизации рисков и фокуса на бизнес-ценности. Цикл включает пять этапов: формулирование гипотезы с измеримой целью, создание прототипа на реальных данных, запуск пилота для оценки влияния на бизнес-метрики, развертывание промышленной версии с мониторингом качества модели, безопасности передачи данных и сбором обратной связи от пользователей, а также регулярные итерации для улучшения решения, упрощение процесса вместо наращивания сложности модели.

Опрос проводился в октябре 2025 г. среди ИТ-директоров и специалистов по всей России. Исследования «СберАналитики» строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 111 млн покупателей и шести млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики.