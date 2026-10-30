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Индексная книга (каталог) CNews*
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Трофимов Дмитрий

СОБЫТИЯ


30.10.2026 Сбербанк: 70% сотрудников компаний, использующих ИИ, за год стали больше доверять технологии 1
29.10.2026 «Сбер» и FishStat запускают проект цифрового двойника холодильного комплекса 1
11.11.2025 «Сбер» представил ИИ-аналитика для бокса 1
11.11.2025 40% российских ИT-компаний уже используют генеративный ИИ 1
15.11.2024 Передовые финтех- и ИИ-решения Сбербанка помогут в заказе авто из-за границы 1
01.11.2024 «Аммоний» при участии «Сбера» и GlowByte сформировала портфель проектов цифровой трансформации предприятия 1
28.08.2024 145 российских решений для продаж новостроек собрали эксперты DigitalDeveloper в новом проекте 1
18.01.2024 Кто стоит за цифровой трансформацией в крупнейших российских компаниях 2
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 1
07.03.2023 Общий объём проектов по цифровой трансформации клиентов Сбера превысил 4,6 млрд рублей за 2022 год 1
06.03.2023 Общий объём проектов по цифровой трансформации клиентов «Сбера» превысил 4,6 млрд рублей за 2022 год 1
03.02.2023 «Сбер» запустил онлайн-курс по цифровой трансформации 1
28.12.2022 Сбер и ГК «Благо» создадут цифровые двойники заводов на базе платформы SberMobile IIoT Platform 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 Сбербанк и Profitbase переводят продажи квартир в онлайн 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 1
23.11.2021 «Ростех» и Росжелдор объявили о начале сотрудничества в области безопасности железнодорожного комплекса 1
21.09.2020 «Росэлектроника» разработала электропечь для производства радиотехнической керамики 1
19.09.2019 Разработка «Росэлектроники» позволит обнаружить дефекты в оборудовании для атомной энергетики 1
18.06.2019 Оборудование «Росэлектроники» увеличит срок хранения продуктов в 2-3 раза 1
08.04.2019 Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер 1
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 2
24.06.2016 ИТ на транспорте. Три точки роста: футбол, «Платон», Китай 1
14.03.2016 Как аэропорт Домодедово избегает последствий крупных сбоев 1
01.10.2015 «Астерос» стал крупнейшим поставщиком ИТ-услуг для авиации по итогам 2014 г. 1
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 1

Публикаций - 45, упоминаний - 47

Трофимов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

9771 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 17
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 70 16
Т1 Иннотех 215 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 16
ММК Информсервис 69 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 212 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 861 16
Газинформсервис - ГИС 526 16
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 8
Microsoft Corporation 25910 7
Yandex - Яндекс 9446 5
Oracle Corporation 7124 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1281 5
SAP SE 5635 4
IBM - International Business Machines Corp 9722 4
Крок - Croc 1972 3
МГУ ЛЭУ - Лаборатория электронных ускорителей МГУ 5 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 545 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 627 2
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 65 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 2
Intel Corporation 12897 2
Adobe Systems 1610 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 685 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 109 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 58 1
Flant - Флант 240 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 1
Lester - Лестэр Информационные Технологии 12 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 1
Открытые технологии 732 1
Scantronic Systems - Скантроник Системс 6 1
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 28
РЖД - Российские железные дороги 2113 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1970 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 570 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 16
Торий НПП 47 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 374 4
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 26 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 156 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 518 2
Абсолют Банк 251 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 52 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 59 1
Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 39 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
Uber 365 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 117 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 1
Traft - Трафт 23 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 26 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 1
Терминал Владивосток 2 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
Наукоград - технопарк 160 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 17
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 162 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 60 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 130 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 78 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 413 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии (регионы) - в том числе - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 81 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 812 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2151 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 478 1
Федеральное казначейство России 1965 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 52 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Мосгортранс ГУП 142 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 128 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 26
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 34 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 21
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8457 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1579 17
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4674 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7909 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 17
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2863 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 430 16
Робототехника - Роботы-питомцы - Robotic pet - Собакоробот - Робособака - Робот-собака - Киберсобака - Robotic dogs 41 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3238 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3436 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 16
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1981 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4963 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 11
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1008 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7948 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8841 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6760 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5771 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2582 18
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 16
Айсорс - Isource Inspector 25 16
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 357 16
НКТ - Р7-Офис 563 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2586 10
Microsoft Windows 17075 6
Linux OS 11724 3
Microsoft Office 4253 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 138 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3747 3
ВТБ Бизнес 48 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1869 2
FanRuan - FineBI 33 2
Сбер - DTaaS 2 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1055 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1084 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3006 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 566 2
Google Forms - Google Формы 82 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 31 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 138 1
Apache Airflow 81 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 104 1
Microsoft AlwaysON Failover Cluster - Microsoft Failover Cluster Manager - MSFCM - Microsoft Windows Server Failover Clustering - Microsoft WSFC 10 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 777 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 77 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
1С:Корпорация 58 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 296 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 493 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 13 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 516 1
Теплицкий Дмитрий 89 16
Слесаренко Марина 23 16
Александров Александр 86 16
Пустарнаков Роман 57 16
Кубарев Алексей 59 16
Шойтов Александр 118 16
Верисов Михаил 25 16
Харитонов Дмитрий 79 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 82 16
Тятюшев Максим 230 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Порошин Тимур 32 16
Шаев Виталий 60 16
Жигалов Олег 22 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Натрусов Артем 323 16
Шадаев Максут 1243 16
Феоктистов Вадим 38 16
Чаркин Евгений 318 16
Абакумов Евгений 231 16
Сотин Денис 216 16
Сергеев Сергей 179 16
Свиридов Владимир 28 16
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