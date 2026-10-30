Индексная книга (каталог) CNews*
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Трофимов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 45, упоминаний - 47
Трофимов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Теплицкий Дмитрий 89 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Александров Александр 86 16
|Пустарнаков Роман 57 16
|Кубарев Алексей 59 16
|Шойтов Александр 118 16
|Верисов Михаил 25 16
|Харитонов Дмитрий 79 16
|Бабкин Николай 24 16
|Королёв Дмитрий 82 16
|Тятюшев Максим 230 16
|Ильина Наталья 18 16
|Тихонова Божена 16 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Порошин Тимур 32 16
|Шаев Виталий 60 16
|Жигалов Олег 22 16
|Щепалин Олег 23 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Натрусов Артем 323 16
|Шадаев Максут 1243 16
|Феоктистов Вадим 38 16
|Чаркин Евгений 318 16
|Абакумов Евгений 231 16
|Сотин Денис 216 16
|Сергеев Сергей 179 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Чурсин Дмитрий 96 16
|Богданов Андрей 47 16
|Свинцов Андрей 55 16
|Меденцев Константин 106 16
|Васильев Дмитрий 79 2
|Труненков Сергей 37 2
|Ложкин Руслан 36 2
|Панченко Иван 204 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 481 2
|Соколов Максим 27 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 2
|Ведомости 1548 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 71 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.