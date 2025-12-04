Разделы

Сербия Белград

Сербия - Белград

СОБЫТИЯ


04.12.2025 Security Vision расширяет международное присутствие через сотрудничество с сербскими партнёрами 1
19.06.2025 «Яндекс» добавил на карту 3D-модели своих офисов 1
29.05.2025 OneTwoTrip: количество длительных командировок увеличилось в 3 раза 2
11.02.2025 Арестованы распространители сверхзащищенного невзламываемого мессенджера Sky ECC 1
20.03.2024 «Роббо» вышла на рынок Сербии 1
19.03.2024 «Яндекс Путешествия»: Калининград стал самым популярным направлением для авиаперелетов в майские праздники-2024 1
28.02.2024 Сергей Черемин: Правительство Москвы 1
04.10.2023 МТС обожглась на киберспорте и потеряла 200 миллионов 1
15.05.2023 Крупные наркобароны арестованы после переписки в сверхзащищенном мессенджере 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 2
30.05.2022 «Яндексу» приписывают массовую релокацию сотрудников в Сербию 1
30.06.2021 «В ранге одного из самых прогрессивных предприятий страны»: ГК ICL – 30 лет 1
28.10.2020 Мегафон покупает онлайн-кинотеатр 1
16.09.2020 «Дом.ru» выяснил, что смотрели в России, пока не работали кинотеатры 1
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США 1
29.01.2018 Расширен список пунктов выдачи паспортов болельщика за рубежом 1
31.10.2017 «Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в Татарстане 1
24.05.2017 142 вакансии открыто на новом сайте группы компаний ICL 1
20.03.2017 Alstom реализовала первый проект по сигнализации в Сербии 1
14.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в Тюменской области 1
19.04.2016 Tripsta: количество бронирований авиабилетов через мобильные устройства выросло на 14% 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
15.03.2016 Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL 1
29.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как стороники Ельцина использовали интернет против ГКЧП 1
02.04.2015 2 апреля в почтовое обращение вышли три марки серии «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Медали» 1
05.11.2014 Chip Card с помощью Tieto начал предлагать услуги на основе технологии бесконтактных платежей 1
11.08.2014 Состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой марки «Медаль «За оборону Севастополя» 1
27.10.2011 Российские инвесторы вложились в украинскую «облачную Windows 7» 1
12.07.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые спутниковые снимки 157 городов 1
19.10.2009 Дизайнерская техника: домашний гламур 1
07.07.2009 В Сербии разбился самолет МиГ-29 местных ВВС 2
18.04.2008 МАГАТЭ способствует переправке в Россию ядерного топлива из реактора в Сербии 1
13.11.2007 Неолит: эпоха моды и гламура 1
11.10.2007 Борьба за водные ресурсы может привести к экологической катастрофе 1
31.07.2007 Виноделы: ставка на астронавтов НАСА 1
27.12.2006 TopS BI и VDEL договорились о продвижении продуктов и сервисов Red Hat Linux 1
14.12.2006 Сербия избавляется от радиоактивных следов миротворцев 1
14.12.2006 Сербия избавляется от радиоактивных следов миротворцев 1
27.11.2006 Сербия реорганизует военно-воздушные силы 1

Публикаций - 61, упоминаний - 65

Сербия и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 5
ICL ГК 447 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
Sina Corporation 59 2
Telekom Srbija - Телеком Србија - Телеком-Сербия 21 2
Western Wireless 22 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
8983 2
Red Hat 1344 2
VDEL 44 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 2
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 1
AYAXI 12 1
IBS Dunice - Дунайс 5 1
Luxsoft - ЛюксСофт 9 1
Mobitel 31 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 31 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 39 1
Team Spirit - Team:Spirits 4 1
Wargaming - BigWorld Technology 4 1
Samsung Electronics 10625 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
Microsoft Corporation 25236 1
LG Electronics 3675 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 185 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 146 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Deutsche Telekom 927 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 1
Газинформсервис - ГИС 410 1
ММК Информсервис 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 196 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 3
Sinto Pharm - Синтофарм 2 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Ardo - Ардо 36 1
Красный квадрат 11 1
Принтбанк КБ 2 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 5 1
МЭИБ - Мосэксимбанк - Московский экспортно-импортный банк 1 1
Уральский трастовый банк 4 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 1
BP - British Petroleum 182 1
Runa Capital 158 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 118 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 1
Haier - Candy Group - Канди 100 1
VFS Global 9 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 268 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 1
TON Issuer 5 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 68 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
Правительство Сербии 8 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 2
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Правительство Москвы - ДВМС Москвы - Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 118 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 108 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Free TON Community 6 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2424 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1096 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
FreePik 1435 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-26 10 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 2
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 1
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 12 1
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 12 1
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 1
SITA WorldTracer 4 1
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 25 1
Айсорс - Isource Inspector 23 1
Linux OS 10896 1
Microsoft Windows 7 1993 1
Microsoft Windows XP 2419 1
Microsoft Paint - Графический редактор 68 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 1
Космодром Байконур 1071 1
Intel Pentium III 781 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 1
LG Art Flower 2 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
Google Android 14679 1
Apple iOS 8242 1
НКТ - Р7-Офис 478 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 1
Microsoft Azure 1460 1
VK - Яндекс.Дзен 225 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 161 1
Parallels Automation 45 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Huawei nova - Серия смартфона 76 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 188 1
Шешель Воислав 3 3
Дьячков Виктор 37 3
Бериш Антон 2 2
Novak Lisa - Новак Лиза 24 1
Бабкин Николай 24 1
Herdman Thomas - Хердман Томас 2 1
Серебряков Дмитрий 5 1
Колобанов Сергей 3 1
Буркатовский Сергей 2 1
Королёв Дмитрий 35 1
Панарин Игорь 4 1
Тятюшев Максим 160 1
Курилович Евгений 9 1
Наумов Владимир 18 1
Андропов Юрий 8 1
Багров Юрий 4 1
Ильина Наталья 18 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Порошин Тимур 30 1
Кобец Константин 1 1
Шаев Виталий 59 1
Шляппо Виталий 1 1
Рашид Карим 8 1
Холодов Евгений 1 1
Калгин Евгений 2 1
Алеева Лилия 1 1
Проскурин Денис 2 1
Янаев Геннадий 1 1
Джуканович Мило 1 1
Kuzmanovic-Cvetkovic Julka - Кузманович-Цветкович Юлка 1 1
Крючков Владимир 4 1
Жигалов Олег 19 1
Майер Константин 2 1
Евросимович Веселин 1 1
Щепалин Олег 23 1
Хуснутдинов Ильяс 16 1
Ивницкий Дмитрий 16 1
Скачков Дмитрий 18 1
Антонов Вадим 5 1
Сербия - Республика 355 36
Россия - РФ - Российская федерация 156831 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 14
Европа 24634 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 8
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 6
Италия - Итальянская Республика 4429 6
Германия - Берлин 729 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 6
Европа Восточная 3121 5
Германия - Федеративная Республика 12936 5
Украина 7793 5
Беларусь - Минск 674 5
Китай - Пекин - Beijing 1051 5
Украина - Киев 1141 5
Косово - Республика 38 5
Беларусь - Белоруссия 6023 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 5
Азия - Азиатский регион 5748 4
Венгрия - Будапешт 115 4
Австрия - Вена 259 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Кипр - Республика 579 4
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 273 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 4
Армения - Ереван 210 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 4
Югославия 74 4
Турция - Анталья 27 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 3
Словения - Республика 251 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 3
Испания - Королевство 3760 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 3
Австрия - Австрийская Республика 1335 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
Английский язык 6876 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 3
Паспорт - Паспортные данные 2734 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 3
Ирак - Война в Персидском заливе 223 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 662 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 2
SETimes 43 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
Flight Global 79 2
The Register - The Register Hardware 1696 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
AP - Associated Press 2006 1
Space Daily 528 1
Forbes - Форбс 910 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Радио России - радиостанция 49 1
CRN 49 1
BleepingComputer - Издание 410 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
Институт Михајло Пупин - Институт Михаила Пупина - Institut Mihajlo Pupin 1 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День молодёжи - 27 июня 998 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
CNews AWARDS - награда 549 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
