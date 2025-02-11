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Herdman Thomas Хердман Томас



11.02.2025 Арестованы распространители сверхзащищенного невзламываемого мессенджера Sky ECC 1
15.03.2021 Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Herdman Thomas и организации, системы, технологии, персоны:

BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
Google LLC 11815 1
Apple Inc 12130 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 556 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5463 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27637 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1458 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1027 1
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4240 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3545 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 494 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 113 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66452 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7617 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6945 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7631 1
Цензура - Свобода слово 495 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3485 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3428 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 500 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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